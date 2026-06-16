Google Pixel 10a против Pixel 9a: какой смартфон выбрать в 2026 и можно ли сэкономить (фото)

Среднебюджетные модели серии Google Pixel А заслуженно популярны. Разбираемся, какой смартфон лучше купить в 2026 году с точки зрения соотношения цены и качества.

Фокус собрал детальное сравнение Pixel 10a и Pixel 9a. Ссылаясь на спецификации и тесты от профильных экспертов GSMArena, выясняем, какой аппарат станет более разумной покупкой, если интересует доступный телефон Google.

Для начала оценим основные параметры устройств:

Характеристики Pixel 10a и Pixel 9a

Параметр Google Pixel 10a Google Pixel 9a Габариты и вес 153.9 x 73 x 9 мм, 183 г 154.7 x 73.3 x 8.9 мм, 186 г Экран 6.3" P-OLED, 120 Гц, Gorilla Glass 7i 6.3" P-OLED, 120 Гц, Gorilla Glass 3 Процессор Google Tensor G4 (4 нм) Google Tensor G4 (4 нм) Память 8 ГБ ОЗУ / 128-256 ГБ ПЗУ 8 ГБ ОЗУ / 128-256 ГБ ПЗУ Камеры 48 Мп (OIS) + 13 Мп (ширик) 48 Мп (OIS) + 13 Мп (ширик) Батарея 5100 мАч 5100 мАч Зарядка 30 Вт проводная, 10 Вт беспроводная 23 Вт проводная, 7.5 Вт беспроводная ОС из коробки Android 16 Android 15 Влагозащита IP68 IP68

Цены в Украине

Google Pixel 9a 8/128GB — от 18 799 грн

— от 18 799 грн Google Pixel 10a 8/128GB — от 20 909 грн

Разница в стоимости базовых версий составляет 2110 грн. При этом бюджет можно распределить иначе: за цену начального Pixel 10a можно купить прошлогодний Google Pixel 9a c удвоенным объемом памяти (8/256 ГБ) примерно 20 799 грн).

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Ключевые сходства и отличия

Аппараты максимально похожи друг на друга. Габариты и эргономика остались прежними. Новая модель получила защитное стекло Gorilla Glass 7i, однако на практике заметить разницу в прочности сложно. Измеренная яркость экрана у Pixel 10a немного выше (2169 нит против 1930 нит), но в реальных условиях оба дисплея читаются одинаково хорошо.

Відео дня

Производительность идентична. Оба смартфона построены на фирменном чипе Google Tensor G4, чей результат в бенчмарке AnTuTu 10 — 1,25-1,27 млн баллов. Скорость в играх и интерфейсе абсолютно одинаковая. Набор камер также перешел в новинку без изменений: телефоны делают отличные снимки благодаря программным алгоритмам Google.

Смартфон Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Отличия кроются в программной поддержке. Pixel 10a поставляется с ОС Android 16 и гарантированно получит 7 номерных обновлений. У Pixel 9a в запасе осталось 6 лет поддержки. Этот нюанс не играет решающей роли, поскольку среднестатистический пользователь меняет телефон гораздо раньше окончания этого срока.

Самая заметная разница проявилась в тестах автономности. Несмотря на одинаковую емкость батареи в 5100 мАч, Pixel 10a продержался в режиме активного использования 15 часов 13 минут против 12 часов 42 минут у Pixel 9a. Скорее всего, это результат программной оптимизации новой версии ОС. Также слегка выросла мощность зарядки — с 23 до 30 Вт. Минорное обновление Bluetooth до версии 6.0 в расчет брать не стоит.

Вердикт экспертов

Специалисты GSMArena называют Pixel 10a отличным и компактным устройством с качественным экраном, хорошей автономностью и стабильной ОС. Однако новинка не предлагает значимых улучшений по сравнению с предшественником.

Прошлогодняя модель выигрывает по соотношению цены и качества. Переплачивать более двух тысяч гривен за минимальные изменения нецелесообразно. Если вам нужен смартфон линейки Pixel, разумнее купить Google Pixel 9a. Оптимальным решением станет выбор прошлогодней модели с увеличенным до 256 ГБ накопителем по цене базового Pixel 10a.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал лучший Android-смартфон среднего класса, сравнив Pixel 10a с OnePlus 15R.