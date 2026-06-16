Google Pixel 10a проти Pixel 9a: який смартфон вибрати у 2026 році та чи можна заощадити (фото)

Моделі середнього цінового сегмента серії Google Pixel А заслужено користуються популярністю. Розбираємося, який смартфон краще придбати у 2026 році з точки зору співвідношення ціни та якості.

Фокус підготував детальне порівняння Pixel 10a та Pixel 9a. З огляду на технічні характеристики та тести від профільних експертів GSMArena, ми з’ясовуємо, який пристрій буде кращим вибором, якщо вас цікавить доступний телефон від Google.

Для початку оцінимо основні параметри пристроїв:

Характеристики Pixel 10a та Pixel 9a

Параметр Google Pixel 10a Google Pixel 9a Габариты и вес 153.9 x 73 x 9 мм, 183 г 154.7 x 73.3 x 8.9 мм, 186 г Экран 6.3" P-OLED, 120 Гц, Gorilla Glass 7i 6.3" P-OLED, 120 Гц, Gorilla Glass 3 Процессор Google Tensor G4 (4 нм) Google Tensor G4 (4 нм) Память 8 ГБ ОЗУ / 128-256 ГБ ПЗУ 8 ГБ ОЗУ / 128-256 ГБ ПЗУ Камеры 48 Мп (OIS) + 13 Мп (ширик) 48 Мп (OIS) + 13 Мп (ширик) Батарея 5100 мАч 5100 мАч Зарядка 30 Вт проводная, 10 Вт беспроводная 23 Вт проводная, 7.5 Вт беспроводная ОС из коробки Android 16 Android 15 Влагозащита IP68 IP68

Ціни на українському ринку

Google Pixel 9a 8/128 ГБ — від 18 799 грн

— від 18 799 грн Google Pixel 10a 8/128 ГБ — від 20 909 грн

Різниця у вартості базових версій становить 2110 грн. При цьому бюджет можна розподілити інакше: за ціну базової моделі Pixel 10a можна придбати торішній Google Pixel 9a з подвоєним об’ємом пам’яті (8/256 ГБ) приблизно за 20 799 грн.

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Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Основні подібності та відмінності

Ці пристрої максимально схожі один на одного. Габарити та ергономіка залишилися незмінними. Нова модель отримала захисне скло Gorilla Glass 7i, проте на практиці помітити різницю в міцності складно. Виміряна яскравість екрану у Pixel 10a трохи вища (2169 ніт проти 1930 ніт), але в реальних умовах обидва дисплеї читаються однаково добре.

Продуктивність однакова. Обидва смартфони побудовані на фірмовому чіпі Google Tensor G4, який набрав у тесті AnTuTu 10 — 1,25–1,27 млн балів. Швидкість у іграх та інтерфейсі абсолютно однакова. Набір камер також перейшов у новинку без змін: телефони роблять чудові знімки завдяки програмним алгоритмам Google.

Смартфон Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Відмінності полягають у програмній підтримці. Pixel 10a постачається з ОС Android 16 і гарантовано отримає 7 версій оновлень. У Pixel 9a в запасі залишилося 6 років підтримки. Цей нюанс не відіграє вирішальної ролі, оскільки середньостатистичний користувач змінює телефон набагато раніше закінчення цього терміну.

Найпомітніша різниця проявилася в тестах на автономність. Незважаючи на однакову ємність батареї в 5100 мА·год, Pixel 10a протримався в режимі активного використання 15 годин 13 хвилин проти 12 годин 42 хвилин у Pixel 9a. Швидше за все, це результат програмної оптимізації нової версії ОС. Також дещо зросла потужність зарядки — з 23 до 30 Вт. Незначне оновлення Bluetooth до версії 6.0 не варто брати до уваги.

Висновок експертів

Експерти GSMArena називають Pixel 10a чудовим і компактним пристроєм із якісним екраном, гарною автономністю та стабільною ОС. Однак ця новинка не пропонує суттєвих покращень порівняно з попередником.

Минулорічна модель виграє за співвідношенням ціни та якості. Переплачувати понад дві тисячі гривень за мінімальні зміни недоцільно. Якщо вам потрібен смартфон лінійки Pixel, розумніше придбати Google Pixel 9a. Оптимальним рішенням стане вибір торішньої моделі зі збільшеним до 256 ГБ накопичувачем за ціною базового Pixel 10a.

Раніше повідомлялося, що експерт назвав найкращий Android-смартфон середнього класу, порівнявши Pixel 10a з OnePlus 15R.