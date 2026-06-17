Гаджеты станут на 60% мощнее: каких именно моделей коснется это изменение и почему (фото)

Qualcomm выпустила новый чип Snapdragon Reality Elite, который на 60% мощнее предшественников, оснащен 160% более мощным нейронным процессором и имеет температуру нагрева на 12°C ниже.

Чипсет Snapdragon Reality Elite позволит обрабатывать приложения, работающие на базе генеративного ИИ в носимые устройства, такие как умные очки и автономные гарнитуры. Цель — обеспечить более захватывающие впечатления, сохраняя легкий вес гаджетов, пишет gizmochina.com.

По сравнению с предыдущим Snapdragon XR2+ Gen 2, этот новый чипсет предлагает ряд существенных улучшений: примерно на 60% более высокая производительность графического процессора, на 30% более мощный центральный процессор, до 20% более длительное время автономной работы, и он работает до 12°C холоднее под нагрузкой. Эти улучшения эффективности, если они будут реализованы в реальной жизни, будут иметь огромное значение для ношения в течение всего дня.

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Одним из главных преимуществ является колоссальный скачок в мощности ИИ. Обновленный NPU Hexagon теперь обеспечивает 48 TOPS, что на 160% больше, чем раньше. Это означает, что он может обрабатывать более сложные большие языковые модели и большие модели компьютерного зрения непосредственно на устройстве, обеспечивая контекстную осведомленность в реальном времени, интеллектуальных агентов ИИ, фотореалистичные аватары и продвинутое компьютерное зрение со значительно меньшей задержкой.

Характеристики чипа Snapdragon Reality Фото: qualcomm

Что касается графики, он поддерживает дисплеи высокого разрешения до 4,4K на каждый глаз при 90 Гц, с аппаратной трассировкой лучей и значительно улучшенным качеством видеопросмотра (VST) для плавного смешивания цифрового контента с реальным миром. Он создан для работы как с моноблочными гарнитурами, так и с более легкими проводными/разделенными вычислительными системами в рамках растущей экосистемы Android XR.

Первые устройства, использующие эту платформу, ожидаются в конце 2026 года. Очки Project Aura от XREAL (использующие двухчиповую систему с вычислительным модулем) станут одними из первых, кто ее освоит, а Play for Dream также работает над иммерсивным устройством на ее основе.

Чтобы ускорить процесс для других брендов, Qualcomm запустила программу Snapdragon START — набор инструментов с эталонными проектами и полной поддержкой, призванный помочь компаниям быстрее вывести на рынок умные очки с искусственным интеллектом и персональные носимые устройства с ИИ.

В целом, этот запуск показывает, что Qualcomm серьезно настроена сделать XR ключевой частью персональных вычислений с ИИ. Решив самые важные проблемы, включая энергопотребление, тепловыделение и интеллектуальные возможности, Reality Elite может помочь вывести пространственные вычисления в массовое использование.

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