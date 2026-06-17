Гаджети стануть на 60 % потужнішими: яких саме моделей торкнеться ця зміна і чому (фото)

Qualcomm випустила новий чип Snapdragon Reality Elite, який на 60 % потужніший за попередні моделі, оснащений на 160 % потужнішим нейронним процесором і нагрівається на 12 °C менше.

Чипсет Snapdragon Reality Elite дозволить обробляти додатки, що працюють на основі генеративного ШІ, у портативних пристроях, таких як смарт-окуляри та автономні гарнітури. Мета — забезпечити більш захопливі враження, зберігаючи невелику вагу гаджетів, пише gizmochina.com.

У порівнянні з попередньою моделлю Snapdragon XR2+ Gen 2 цей новий чіпсет пропонує низку суттєвих покращень: приблизно на 60% вища продуктивність графічного процесора, на 30% потужніший центральний процесор, до 20% довший час автономної роботи, а також він нагрівається на 12°C менше під навантаженням. Ці покращення ефективності, якщо їх вдасться реалізувати на практиці, матимуть величезне значення для щоденного використання пристрою.

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Однією з головних переваг є колосальний стрибок у потужності ШІ. Оновлений NPU Hexagon тепер забезпечує 48 TOPS, що на 160% більше, ніж раніше. Це означає, що він може обробляти більш складні великі мовні моделі та великі моделі комп'ютерного зору безпосередньо на пристрої, забезпечуючи контекстну обізнаність у реальному часі, інтелектуальних агентів ШІ, фотореалістичні аватари та вдосконалене комп’ютерне бачення зі значно меншою затримкою.

Характеристики чипа Snapdragon Reality Фото: qualcomm

Що стосується графіки, він підтримує дисплеї з високою роздільною здатністю до 4,4K на кожне око при частоті оновлення 90 Гц, з апаратним трасуванням променів та значно покращеною якістю перегляду відео (VST) для плавного поєднання цифрового контенту з реальним світом. Він створений для роботи як з моноблоковими гарнітурами, так і з більш легкими дротовими/розділеними обчислювальними системами в рамках екосистеми Android XR, що постійно розширюється.

Перші пристрої, що використовують цю платформу, очікуються наприкінці 2026 року. Окуляри Project Aura від XREAL (що використовують двочіпову систему з обчислювальним модулем) стануть одними з перших, хто її освоїть, а Play for Dream також працює над імерсивним пристроєм на її основі.

Щоб прискорити цей процес для інших брендів, компанія Qualcomm запустила програму Snapdragon START — набір інструментів із зразковими проєктами та повною підтримкою, покликаний допомогти компаніям швидше вивести на ринок "розумні" окуляри зі штучним інтелектом та персональні носимі пристрої зі ШІ.

Загалом, цей запуск свідчить про те, що Qualcomm серйозно налаштована зробити XR ключовою складовою персональних обчислень із використанням ШІ. Вирішивши найважливіші проблеми, зокрема енергоспоживання, тепловиділення та інтелектуальні можливості, Reality Elite може допомогти вивести просторові обчислення у масове використання.

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