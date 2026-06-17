Солнечными панелями накрыли 400 км и сфотографировали это из космоса: зачем (фото)

Китайская "солнечная лошадь" размером с город, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, будет выдавать 40 млрд кВт·ч чистой энергии.

В пустыне Кубуци (Внутренняя Монголия, Китай) расположено огромное поле из солнечных панелей в виде рисунка, изображающего скачущую лошадь размером с город, пишет interestingengineering.com.

Изображения получили благодаря спутникам Landsat 8 и Landsat 9. Крупный массив солнечных панелей, который не только виден из космоса, но и планирует обеспечить регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 40 млрд кВт·ч чистой энергии к концу этого десятилетия.

План Китая состоит в том, чтобы построить в регионе 100 гигаватт солнечных энергетических мощностей в рамках коридора солнечных панелей длиной 250 миль и шириной до трех миль. По состоянию на 2024 год было завершено строительство только 5,4 ГВт, при этом 2 ГВт электроэнергии были введены в эксплуатацию через базу Кубуци в районе Трех ущелий.

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Хотя это может показаться мало, по оценкам, в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 7 ГВт установленной мощности. База "Три ущелья" в Кубуци рассчитана на выработку 16 ГВт электроэнергии, при этом 8 ГВт и 4 ГВт приходится на комбинированные солнечные и ветровые установки.

Интересно, что оставшиеся 4 ГВт мощности обеспечиваются за счет угля, что, как ожидается, поможет поддерживать стабильность энергосистемы в периоды нестабильности выработки возобновляемой энергии.

Одной из особенностей уже завершенных установок является солнечная электростанция "Джунма", оснащенная панелями в виде скачущих лошадей. Она вырабатывая 2 млрд кВт-ч энергии в год.

Солнечные панели в пустыне также служат ветрозащитой, а затенение от них уменьшает испарение и дает возможность расти траве и сельскохозяйственным культурам в этом регионе.

Спутниковые снимки также подтвердили озеленение региона. Ученые все еще выясняют, изменит ли такое озеленение также характер выпадения осадков в регионе, превратив в будущем пустыню из луга в нечто большее.

Однако главная проблема проекта — это доставка всей выработанной энергии в города, расположенные на расстоянии 1300 км. Известно, что линии электропередачи уже начали соединять регион Внутренней Монголии с городами на юге и востоке страны.

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