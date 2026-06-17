Сонячними панелями вкрили 400 км і сфотографували це з космосу: навіщо (фото)

Китайський "сонячний кінь" розміром з місто, занесений до Книги рекордів Гіннеса, вироблятиме 40 млрд кВт·год чистої енергії.

У пустелі Кубуці (Внутрішня Монголія, Китай) розташоване величезне поле сонячних панелей у вигляді малюнка, що зображує скакучого коня розміром з місто, пише interestingengineering.com.

Зображення отримано завдяки супутникам Landsat 8 та Landsat 9. Великий масив сонячних панелей, який не тільки видно з космосу, але й має забезпечити регіон Пекін-Тяньцзінь-Хебей 40 млрд кВт·год чистої енергії до кінця цього десятиліття.

План Китаю полягає в тому, щоб побудувати в регіоні 100 гігават сонячних енергетичних потужностей у рамках коридору сонячних панелей довжиною 250 миль і шириною до трьох миль. Станом на 2024 рік було завершено будівництво лише 5,4 ГВт, при цьому 2 ГВт електроенергії було введено в експлуатацію через базу Кубуці в районі Трьох ущелин.

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Хоча це може здатися небагато, за оцінками, цього року очікується введення в експлуатацію 7 ГВт встановленої потужності. База "Три ущелини" в Кубуці розрахована на виробництво 16 ГВт електроенергії, при цьому 8 ГВт і 4 ГВт припадає на комбіновані сонячні та вітрові установки.

Цікаво, що решта 4 ГВт потужності забезпечується за рахунок вугілля, що, як очікується, допоможе підтримувати стабільність енергосистеми в періоди нестабільності виробництва відновлюваної енергії.

Однією з особливостей уже завершених об’єктів є сонячна електростанція "Джунма", оснащена панелями у формі скакучих коней. Вона виробляє 2 млрд кВт·год енергії на рік.

Сонячні панелі в пустелі також слугують вітрозахистом, а тінь, яку вони створюють, зменшує випаровування та дає змогу рости траві й сільськогосподарським культурам у цьому регіоні.

Супутникові знімки також підтвердили озеленення регіону. Вчені досі з’ясовують, чи змінить таке озеленення також характер випадання опадів у регіоні, перетворивши в майбутньому пустелю з лугу на щось більше.

Однак головна проблема проєкту — це постачання всієї виробленої енергії до міст, розташованих на відстані 1300 км. Відомо, що лінії електропередачі вже почали з’єднувати регіон Внутрішньої Монголії з містами на півдні та сході країни.

Раніше ми писали про те, що гаджети стануть на 60% потужнішими. Qualcomm випустила новий чіп Snapdragon Reality Elite, який на 60% потужніший за попередників, оснащений на 160% потужнішим нейронним процесором і має температуру нагріву на 12°C нижчу.