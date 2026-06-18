Cамый мощный Android-планшет 2026 года: представлен OnePlus Pad 3 Pro на топовом Snapdragon

OnePlus выпустила на китайском рынке новый планшет OnePlus Pad 3 Pro с флагманским оснащением.

Аппаратная часть новинки во многом повторяет глобальную версию OnePlus Pad 4, пишет Gizmochina.

Экран и производительность

Планшет оснащен 13,2-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 7:5. Разрешение панели составляет 3392x2400 пикселей. Частота обновления дисплея регулируется в диапазоне от 30 до 144 Гц, а пиковая яркость достигает 1000 нит. Матрица охватывает 98 процентов цветового пространства DCI-P3.

Внутри — чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, самый мощный вариант в линейке Qualcomm. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X достигает 16 ГБ, накопителя UFS 4.1 — до 512 ГБ.

Гаджет работает под управлением прошивки ColorOS 16. В системе доступен пакет программ WPS Office и средства управления файлами. OnePlus Pad 3 Pro поддерживает трансляцию экрана на другие устройства и совместное использование клавиатуры с мышью. Встроены функции искусственного интеллекта для ведения заметок, создания текстов и машинного перевода.

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Цвета планшета OnePlus Pad 3 Pro Фото: OnePlus

Камеры, АКБ, цены

Задняя панель имеет камеру на 13 Мп. Фронтальный модуль для видеозвонков получил разрешение 8 Мп. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 13380 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Толщина металлического корпуса OnePlus Pad 3 Pro составляет 5,94 мм при весе 672 грамма.

В наличии модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Планшет оснащен разъемом USB 3.2 Gen 1, восемью динамиками и двумя микрофонами. Присутствует система распознавания лиц и поддержка фирменного стилуса. продается в двух цветах: темно-коричневом и светло-зеленом. Цены в Китае объявлены следующие:

OnePlus Pad 3 Pro 12/256 ГБ — 4399 юаней (около $650)

OnePlus Pad 3 Pro 12/512 ГБ — 4899 юаней (около $725)

OnePlus Pad 3 Pro 16/512 ГБ — 5399 юаней (около $800)

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