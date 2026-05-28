Лучший бюджетный планшет 2026 года: какая модель Samsung подешевела в Украине (фото)

Рынок доступных планшетов предлагает множество вариантов, но Samsung Galaxy Tab A11+ уверенно удерживает статус хита продаж.

Гаджет предлагает большой экран, надежную батарею и сбалансированную производительность. Фокус собрал технические характеристики этого 11-дюймового аппарата, а также проанализировал отзывы украинских покупателей.

Экран и габариты

Планшет получил тонкий корпус толщиной всего 6,9 мм. Вес модели составляет 477 граммов. Используется просторный 11-дюймовый дисплей на базе матрицы TFT LCD с разрешением 1920x1200 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. Это обеспечивает плавную прокрутку меню и комфортный просмотр контента.

Производительность и система

За скорость работы устройства отвечает 4-нанометровый процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300. Скорость в большинстве задач буде хорошей. Есть конфигурация на 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а также dthcbz 8/256 ГБ. Хранилище легко расширить с помощью слота для карт формата microSD.

Гаджет работает под управлением ОС Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. Производитель обещает внушительные для этого класса 7 лет крупных системных обновлений. Дополнительным плюсом стала встроенная поддержка настольного режима Samsung DeX.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus (иллюстративное фото) Фото: Скриншот

Автономность, звук и камеры

Внутри планшета установлен аккумулятор емкостью 7040 мАч. Батарея поддерживает стандартную проводную зарядку мощностью 25 Вт. За мультимедийные возможности отвечают сразу четыре стереодинамика с технологией объемного звучания Dolby Atmos. Разработчики также сохранили 3,5-мм разъем для подключения проводных наушников. Набор камер включает базовый 8-мегапиксельный основной сенсор с автофокусом и фронтальный 5-мегапиксельный объектив для видеозвонков.

Цена Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 6/128GB в Украине — 10 499 грн.

Расцветки Samsung Galaxy Tab A11+ 5G Фото: Samsung

Galaxy Tab A11+: отзывы в Украине

Украинские пользователи высоко оценивают соотношение цены и качества этой модели. Покупатели отмечают быструю работу системы и более плавный скроллинг по сравнению с планшетами прошлых поколений. Владельцам нравится легкий и тонкий корпус, который удобно держать в руках.

Отдельной похвалы удостоилась аудиосистема. Пользователи пишут, что четыре динамика выдают отличный звук, превращая планшет в компактный домашний кинотеатр. Батарея стабильно держит заряд при активном повседневном использовании. Существенных недостатков в работе гаджета покупатели пока не обнаружили.

