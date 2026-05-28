Найкращий бюджетний планшет 2026 року: яка модель Samsung подешевшала в Україні (фото)

Ринок доступних планшетів пропонує безліч варіантів, але Samsung Galaxy Tab A11+ впевнено утримує статус хіта продажів.

Гаджет пропонує великий екран, надійну батарею та збалансовану продуктивність. Фокус зібрав технічні характеристики цього 11-дюймового апарату, а також проаналізував відгуки українських покупців.

Екран і габарити

Планшет отримав тонкий корпус завтовшки всього 6,9 мм. Вага моделі становить 477 грамів. Використовується просторий 11-дюймовий дисплей на базі матриці TFT LCD з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 90 Гц. Це забезпечує плавну прокрутку меню та комфортний перегляд контенту.

Продуктивність і система

За швидкість роботи пристрою відповідає 4-нанометровий процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300. Швидкість у більшості завдань буде хорошою. Є конфігурація на 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ, а також dthcbz 8/256 ГБ. Сховище легко розширити за допомогою слота для карт формату microSD.

Гаджет працює під управлінням ОС Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8. Виробник обіцяє значні для цього класу 7 років великих системних оновлень. Додатковим плюсом стала вбудована підтримка настільного режиму Samsung DeX.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus (ілюстративне фото) Фото: Скриншот

Автономність, звук і камери

Усередині планшета встановлено акумулятор ємністю 7040 мАг. Батарея підтримує стандартну дротову зарядку потужністю 25 Вт. За мультимедійні можливості відповідають відразу чотири стереодинаміки з технологією об'ємного звучання Dolby Atmos. Розробники також зберегли 3,5-мм роз'єм для підключення дротових навушників. Набір камер включає базовий 8-мегапіксельний основний сенсор з автофокусом і фронтальний 5-мегапіксельний об'єктив для відеодзвінків.

Ціна Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 6/128GB в Україні — 10 499 грн.

Забарвлення Samsung Galaxy Tab A11+ 5G Фото: Samsung

Galaxy Tab A11+: відгуки в Україні

Українські користувачі високо оцінюють співвідношення ціни та якості цієї моделі. Покупці відзначають швидку роботу системи і більш плавний скролінг порівняно з планшетами минулих поколінь. Власникам подобається легкий і тонкий корпус, який зручно тримати в руках.

Окремої похвали удостоїлася аудіосистема. Користувачі пишуть, що чотири динаміки видають чудовий звук, перетворюючи планшет на компактний домашній кінотеатр. Батарея стабільно тримає заряд при активному повсякденному використанні. Істотних недоліків у роботі гаджета покупці поки не виявили.

