Найпотужніший Android-планшет 2026 року: представлено OnePlus Pad 3 Pro на топовому Snapdragon

OnePlus випустила на китайському ринку новий планшет OnePlus Pad 3 Pro з флагманською комплектацією.

Апаратна частина нової моделі багато в чому повторює глобальну версію OnePlus Pad 4, пише Gizmochina.

Екран та продуктивність

Планшет оснащений 13,2-дюймовим LCD-екраном із співвідношенням сторін 7:5. Роздільна здатність панелі становить 3392x2400 пікселів. Частота оновлення дисплея регулюється в діапазоні від 30 до 144 Гц, а пікова яскравість сягає 1000 ніт. Матриця охоплює 98 відсотків колірного простору DCI-P3.

Усередині — чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, найпотужніший варіант у лінійці Qualcomm. Об’єм оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X сягає 16 ГБ, а об’єм накопичувача UFS 4.1 — до 512 ГБ.

Гаджет працює під управлінням прошивки ColorOS 16. У системі доступний пакет програм WPS Office та засоби управління файлами. OnePlus Pad 3 Pro підтримує трансляцію екрана на інші пристрої та спільне використання клавіатури з мишею. Вбудовано функції штучного інтелекту для ведення нотаток, створення текстів та машинного перекладу.

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Кольори планшета OnePlus Pad 3 Pro Фото: OnePlus

Камери, акумулятор, ціни

Задня панель оснащена камерою на 13 Мп. Фронтальна камера для відеодзвінків має роздільну здатність 8 Мп. Автономну роботу забезпечує акумулятор ємністю 13380 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Товщина металевого корпусу OnePlus Pad 3 Pro становить 5,94 мм при вазі 672 грами.

У комплекті — модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Планшет оснащений роз’ємом USB 3.2 Gen 1, вісьмома динаміками та двома мікрофонами. Присутня система розпізнавання облич та підтримка фірмового стилуса. Продається у двох кольорах: темно-коричневому та світло-зеленому. У Китаї оголошено такі ціни:

OnePlus Pad 3 Pro 12/256 ГБ — 4399 юанів (близько $650)

OnePlus Pad 3 Pro 12/512 ГБ — 4899 юанів (близько $725)

OnePlus Pad 3 Pro 16/512 ГБ — 5399 юанів (близько $800)

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