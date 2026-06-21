Баги Android 17: почему ломается Wi-Fi и исчезают виджеты на смартфонах (фото)

После официального релиза стабильной версии Android 17 владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись с техническими сбоями.

Издания Android Authority и 9to5Google зафиксировали массовые жалобы пользователей на критические ошибки, затронувшие работу беспроводных сетей и интерфейс.

Сбои в работе Wi-Fi: приложения "не видят" сеть

Пользователи устройств серий от Pixel 7 до Pixel 10 сообщают об аномальном поведении беспроводного соединения после перехода на Android 17. Смартфон успешно подключается к роутеру и показывает активный статус сети, однако отдельные программы отказываются использовать этот канал для передачи данных. В результате многие приложения корректно работают исключительно при включении мобильного интернета, что приводит к нежелательному расходу сотового трафика.

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По наблюдениям пострадавших, сбою сильнее всего подвержены фирменные сервисы самой Google. Эксперты предполагают, что корень проблемы кроется в изменившихся требованиях новой ОС к сетевому протоколу IPv6.

Причина бага: Конфликт конфигураций сети. Если на домашнем или офисном маршрутизаторе отключена поддержка IPv6, Android 17 может блокировать веб-доступ для определенного софта.

Конфликт конфигураций сети. Если на домашнем или офисном маршрутизаторе отключена поддержка IPv6, Android 17 может блокировать веб-доступ для определенного софта. Временное решение: Активация IPv6 в административной панели вашего роутера. Тем не менее, лабораторные тесты журналистов показали, что этот метод помогает не во всех сценариях, так как природа ошибки может быть более комплексной.

Проблемы затрагивают прежде всего модели Google Pixel, поскольку они получат обновление первыми (иллюстративное фото) Фото: The Guardian

Исчезновение виджетов

Вторая уязвимость стабильной сборки Android 17 полностью ломает организацию рабочего пространства на главном экране. После апдейта у пользователей бесследно пропадают все ранее установленные виджеты. Ситуация усложняется тем, что элементы исчезают даже из общего меню выбора (widget picker), из-за чего их невозможно добавить на экран повторно вручную.

Журналисты выяснили, что данная аномалия напрямую связана с функцией разделения среды на личную и корпоративную. Ключевые факты о проблеме:

Связь с Work Profile: Проблема затрагивает только тех владельцев Pixel, у которых на смартфонах настроен и активен "Рабочий профиль". Его полное отключение мгновенно возвращает все пропавшие элементы интерфейса на свои места.

Проблема затрагивает только тех владельцев Pixel, у которых на смартфонах настроен и активен "Рабочий профиль". Его полное отключение мгновенно возвращает все пропавшие элементы интерфейса на свои места. Официальная реакция: Представители Google уже подтвердили наличие этой ошибки в специальном заявлении для прессы. Компания заверила, что полноценное исправление будет развернуто в рамках ближайшего сервисного обновления программного обеспечения.

Представители Google уже подтвердили наличие этой ошибки в специальном заявлении для прессы. Компания заверила, что полноценное исправление будет развернуто в рамках ближайшего сервисного обновления программного обеспечения. Альтернативные методы обхода: До выпуска официального исправления вернуть виджеты можно с помощью архивации проблемных приложений с их последующим восстановлением, кратковременного переключения режимов концентрации внимания (Focus mode) или изменения политик администрирования на стороне управления корпоративным профилем.

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