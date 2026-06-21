Баги Android 17: чому не працює Wi-Fi та зникають віджети на смартфонах (фото)

Після офіційного випуску стабільної версії Android 17 власники смартфонів Google Pixel зіткнулися з технічними збоями.

Видання Android Authority та 9to5Google зафіксували масові скарги користувачів на критичні помилки, що вплинули на роботу бездротових мереж та інтерфейсу.

Перебої у роботі Wi-Fi: додатки "не бачать" мережу

Користувачі пристроїв серій від Pixel 7 до Pixel 10 повідомляють про аномальну роботу бездротового з’єднання після переходу на Android 17. Смартфон успішно підключається до роутера і показує активний статус мережі, проте окремі програми відмовляються використовувати цей канал для передачі даних. У результаті багато додатків коректно працюють виключно при увімкненні мобільного інтернету, що призводить до небажаної витрати мобільного трафіку.

За спостереженнями постраждалих, найбільше до збоїв схильні фірмові сервіси самої Google. Експерти припускають, що причина проблеми криється у змінених вимогах нової ОС до мережевого протоколу IPv6.

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Причина помилки: конфлікт мережевих налаштувань. Якщо на домашньому або офісному маршрутизаторі вимкнено підтримку IPv6, Android 17 може блокувати доступ до веб-ресурсів для певного програмного забезпечення.

конфлікт мережевих налаштувань. Якщо на домашньому або офісному маршрутизаторі вимкнено підтримку IPv6, Android 17 може блокувати доступ до веб-ресурсів для певного програмного забезпечення. Тимчасове рішення: увімкніть IPv6 в адміністративній панелі вашого маршрутизатора. Проте лабораторні тести журналістів показали, що цей метод допомагає не у всіх випадках, оскільки природа помилки може бути більш складною.

Проблеми стосуються насамперед моделей Google Pixel, оскільки саме вони отримають оновлення першими (ілюстративне фото) Фото: The Guardian

Зникнення віджетів

Друга вразливість стабільної збірки Android 17 повністю порушує організацію робочого простору на головному екрані. Після оновлення у користувачів безслідно зникають усі раніше встановлені віджети. Ситуація ускладнюється тим, що елементи зникають навіть із загального меню вибору (widget picker), через що їх неможливо додати на екран повторно вручну.

Журналісти з’ясували, що ця аномалія безпосередньо пов’язана з функцією поділу середовища на особисте та корпоративне. Ключові факти щодо цієї проблеми:

Зв'язок із Work Profile: Проблема стосується лише тих власників Pixel, у яких на смартфонах налаштований та активний "Робочий профіль". Його повне вимкнення миттєво повертає всі зниклі елементи інтерфейсу на свої місця.

Проблема стосується лише тих власників Pixel, у яких на смартфонах налаштований та активний "Робочий профіль". Його повне вимкнення миттєво повертає всі зниклі елементи інтерфейсу на свої місця. Офіційна реакція: Представники Google вже підтвердили наявність цієї помилки у спеціальній заяві для преси. Компанія запевнила, що повноцінне виправлення буде впроваджено в рамках найближчого сервісного оновлення програмного забезпечення.

Представники Google вже підтвердили наявність цієї помилки у спеціальній заяві для преси. Компанія запевнила, що повноцінне виправлення буде впроваджено в рамках найближчого сервісного оновлення програмного забезпечення. Альтернативні способи обходу: До випуску офіційного виправлення повернути віджети можна за допомогою архівування проблемних додатків з їх подальшим відновленням, короткочасного перемикання режимів концентрації уваги (Focus mode) або зміни політик адміністрування на рівні управління корпоративним профілем.

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