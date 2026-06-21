HyperOS 4 на базе Android 17: какие смартфоны Xiaomi получат обновление, а какие нет (фото)

Xiaomi готовит к выходу прошивку HyperOS 4 на базе Android 17. Платформа полностью лишится старого кода MIUI, а базовые приложения перепишут с нуля.

Архитектура новой оболочки разрабатывается на языках Rust и Flutter для повышения стабильности и скорости работы бюджетных устройств, пишет Gizchina.

Что нового в HyperOS 4

Визуальная часть системы построена на интерфейсе Liquid Glass UI. Оболочка получит полупрозрачные поверхности и эффекты глубины. На экране блокировки появится интерактивный остров для вывода данных в режиме Always-On Display. Алгоритмы цветопередачи интерфейса оптимизируют совместно с Leica.

В операционную систему внедрят ИИ-ассистента MiClaw. Нейросеть интегрируют в базовые программы: заметки, галерею, календарь, проводник и браузер. Разработчики добавили программную защиту экрана от подглядывания. Алгоритмы фоновых задач и многооконный режим для разных устройств переработаны для снижения нагрузки на процессор.

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Смартфоны серии Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Первые претенденты на обновление

Анонс прошивки в Китае запланирован на июль или август 2026 года. Название системы могут изменить на HyperOS 27. Стабильная глобальная версия выйдет в октябре. Первыми бета-обновление получат флагманы линеек Xiaomi 17 и Redmi K90. До конца года развертывание охватит более 60 моделей бренда.

Производитель официально подтвердил список смартфонов, которые точно не обновятся. В перечень исключений попали две модели:

Redmi Note 14 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 Pro останется без HyperOS 4 Фото: PhoneArena

Жизненный цикл этих устройств ограничивался двумя крупными обновлениями Android. Поддержка данных смартфонов завершится на актуальной HyperOS 3.

Ранее сообщалось, что Google представила Android 17. Обновление делает акцент на улучшении многозадачности, встроенных игровых режимах и усиленной защите личных данных. Вот главные новвоведения.