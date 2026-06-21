HyperOS 4 на базі Android 17: які смартфони Xiaomi отримають оновлення, а які — ні (фото)

Xiaomi готує до випуску прошивку HyperOS 4 на базі Android 17. Платформа повністю позбудеться старого коду MIUI, а базові додатки буде переписано з нуля.

Архітектура нової оболонки розробляється на мовах Rust і Flutter для підвищення стабільності та швидкості роботи бюджетних пристроїв, пише Gizchina.

Що нового в HyperOS 4

Візуальна частина системи побудована на інтерфейсі Liquid Glass UI. Оболонка матиме напівпрозорі поверхні та ефекти глибини. На екрані блокування з'явиться інтерактивний острів для відображення даних у режимі Always-On Display. Алгоритми передачі кольорів інтерфейсу оптимізують спільно з Leica.

В операційну систему буде впроваджено ШІ-асистента MiClaw. Нейромережу інтегрують у базові програми: нотатки, галерею, календар, провідник та браузер. Розробники додали програмний захист екрана від підглядання. Алгоритми фонових завдань та багатовіконний режим для різних пристроїв перероблено з метою зменшення навантаження на процесор.

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Смартфони серії Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Перші претенденти на оновлення

Анонс прошивки в Китаї заплановано на липень або серпень 2026 року. Назву системи можуть змінити на HyperOS 27. Стабільна глобальна версія вийде в жовтні. Першими бета-оновлення отримають флагмани лінійок Xiaomi 17 та Redmi K90. До кінця року розгортання охопить понад 60 моделей бренду.

Виробник офіційно підтвердив перелік смартфонів, які точно не отримають оновлення. До переліку винятків увійшли дві моделі:

Redmi Note 14 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 Pro не отримає HyperOS 4 Фото: PhoneArena

Життєвий цикл цих пристроїв обмежувався двома великими оновленнями Android. Підтримка цих смартфонів завершиться на актуальній версії HyperOS 3.

Раніше повідомлялося, що Google представила Android 17. Оновлення зосереджується на покращенні багатозадачності, вбудованих ігрових режимах та посиленому захисті особистих даних. Ось головні нововведення.