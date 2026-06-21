Бюджетные наушники Sony с мощным шумодавом: какая модель подешевела в 2026 году

Sony WH-CH720N — это накладные беспроводные наушники закрытого типа, предлагающие передовые технологии по доступной цене. В 2026 году эта модель стала еще привлекательнее благодаря сниженной цене.

Фокус изучил спецификации наушников и отзывы украинских пользователей, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Особенности и функции Sony WH-CH720N

Главной особенностью модели стала продвинутая система активного шумоподавления (ANC). Она работает на базе интегрированного процессора V1 и технологии Dual Noise Sensor — точно такая же комбинация используется во флагманских наушниках Sony WH-1000XM5. Два микрофона в каждой чаше улавливают окружающие звуки, а процессор эффективно их подавляет с минимальной задержкой. Режим Ambient Sound позволяет слышать окружение, а функция Adaptive Sound Control автоматически подстраивает настройки звука в зависимости от вашего местоположения и активности (например, спортзал, офис или транспорт).

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За качество звучания отвечает в том числе алгоритм DSEE, который восстанавливает сжатые аудиофайлы, приближая их к оригинальному студийному формату. Приложение Sony Headphones Connect позволяет тонко настроить звук через эквалайзер и откалибровать звучание под индивидуальную форму ушей с помощью технологии 360 Reality Audio. Качество звонков обеспечивается дополнительным микрофоном с технологией Precise Voice Pickup и специальной защитой от шума ветра.

Sony WH-CH720N Фото: What Hi-Fi?

Наушники отличаются легкостью — их вес составляет всего 192 грамма, что делает их самыми легкими полноразмерными наушниками Sony с активным шумоподавлением. Овальные амбушюры из мягкого кожзаменителя и уретана обеспечивают комфортную посадку. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 с радиусом действия 10 метров и функцией Multipoint для одновременного подключения к двум источникам. Встроенного аккумулятора хватает на 35 часов работы с включенным ANC и до 50 часов без него. Трехминутная быстрая зарядка дает 60 минут воспроизведения. В комплекте идет съемный аудиокабель (1,2 м) для проводного подключения и кабель USB Type-C для зарядки. Модель выполнена с заботой об экологии — в конструкции используется переработанный пластик, а упаковка не содержит пластиковых элементов.

Отзывы покупателей в Украине

Украинские пользователи в целом высоко оценивают Sony WH-CH720N, отмечая отличное соотношение цены и качества. Главными достоинствами наушников называют:

Эффективное шумоподавление, позволяющее комфортно слушать музыку во время работы бытовой техники.

Небольшой вес и комфортную посадку.

Длительное время автономной работы.

Чистый и насыщенный звук, особенно после настройки эквалайзера.

Стабильную работу функции Multipoint (например, одновременное подключение к iPhone и MacBook).

Наушники Sony WH-CH720N Фото: gsmarena.com

Среди недостатков покупатели выделяют:

Дискомфорт при длительном ношении (более 2-3 часов) и эффект "парника" в жаркую погоду из-за закрытой конструкции и амбушюр из кожзаменителя.

Относительно хрупкий пластиковый корпус, требующий бережного обращения.

Фоновый шум в режиме прозрачности.

Некорректную работу автоматического переключения режимов шумоподавления (решается отключением функции в приложении).

Отсутствие работы микрофона при проводном подключении.

Цена в Украине:

Sony WH-CH720N — от 3472 грн

Ранее сообщалось, что на рынке появились новые наушники-клипсы Sennheiser. Наушники Sennheiser Accentum Clip работают 9 часов от одной зарядки и 36 часов с зарядным кейсом.