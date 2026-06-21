Бюджетні навушники Sony з потужним шумозаглушенням: яка модель подешевшала у 2026 році

Sony WH-CH720N — це накладні бездротові навушники закритого типу, що пропонують передові технології за доступною ціною. У 2026 році ця модель стала ще привабливішою завдяки зниженій ціні.

Фокус проаналізував технічні характеристики навушників та відгуки українських користувачів, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.

Особливості та функції Sony WH-CH720N

Головною особливістю моделі стала передова система активного шумозаглушення (ANC). Вона працює на базі інтегрованого процесора V1 та технології Dual Noise Sensor — саме така комбінація використовується у флагманських навушниках Sony WH-1000XM5. Два мікрофони в кожній чашці вловлюють навколишні звуки, а процесор ефективно їх пригнічує з мінімальною затримкою. Режим Ambient Sound дозволяє чути оточення, а функція Adaptive Sound Control автоматично підлаштовує налаштування звуку залежно від вашого місцезнаходження та активності (наприклад, спортзал, офіс або транспорт).

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За якість звучання відповідає, зокрема, алгоритм DSEE, який відновлює стиснуті аудіофайли, наближаючи їх до оригінального студійного формату. Додаток Sony Headphones Connect дозволяє точно налаштувати звук за допомогою еквалайзера та відкалібрувати звучання під індивідуальну форму вух за допомогою технології 360 Reality Audio. Якість дзвінків забезпечується додатковим мікрофоном із технологією Precise Voice Pickup та спеціальним захистом від шуму вітру.

Sony WH-CH720N Фото: What Hi-Fi?

Навушники вирізняються легкістю — їхня вага становить усього 192 грами, що робить їх найлегшими повнорозмірними навушниками Sony з активним шумозаглушенням. Овальні амбушури з м'якого шкірозамінника та уретану забезпечують комфортну посадку. Пристрій підтримує Bluetooth 5.2 з радіусом дії 10 метрів і функцією Multipoint для одночасного підключення до двох джерел. Вбудованого акумулятора вистачає на 35 годин роботи з увімкненим ANC і до 50 годин без нього. Трихвилинна швидка зарядка забезпечує 60 хвилин відтворення. У комплекті йде знімний аудіокабель (1,2 м) для дротового підключення та кабель USB Type-C для зарядки. Модель виготовлена з турботою про екологію — у конструкції використовується перероблений пластик, а упаковка не містить пластикових елементів.

Відгуки покупців в Україні

Українські користувачі загалом високо оцінюють Sony WH-CH720N, відзначаючи чудове співвідношення ціни та якості. Серед головних переваг навушників називають:

Ефективне шумозаглушення, що дозволяє комфортно слухати музику під час роботи побутової техніки.

Невелика вага та зручна посадка.

Тривалий час автономної роботи.

Чистий і насичений звук, особливо після налаштування еквалайзера.

Стабільну роботу функції Multipoint (наприклад, одночасне підключення до iPhone та MacBook).

Навушники Sony WH-CH720N Фото: gsmarena.com

Серед недоліків покупці виділяють:

Дискомфорт під час тривалого носіння (понад 2–3 години) та ефект "парника" у спекотну погоду через закриту конструкцію та амбушури зі шкірозамінника.

Відносно крихкий пластиковий корпус, що вимагає дбайливого поводження.

Фоновий шум у режимі прозорості.

Некоректна робота автоматичного перемикання режимів шумозаглушення (вирішується вимкненням функції в додатку).

Відсутність роботи мікрофона при дротовому підключенні.

Ціна в Україні:

Sony WH-CH720N — від 3472 грн

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