23 июня мир отмечает день рождения Алана Тьюринга — выдающегося английского математика, логика и криптографа. Его открытия заложили основы современной вычислительной техники и этики ИИ. Но сегодня проблемы нейросетей выходят за рамки простой имитации человеческого поведения.

Фокус подготовил специальный материал, в котором мы вспомним ключевые достижения гениального ученого и разберемся, почему актуальные языковые модели, успешно сдавшие его знаменитый экзамен, превратились в угрозу национальной безопасности.

Кто такой Алан Тьюринг: краткая биография

Алан Тьюринг родился в семье государственного служащего, работавшего в Индии, и дочери главного инженера железной дороги. Еще в школе он демонстрировал нестандартный подход к решению задач, самостоятельно изучая теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику. В 1931 году он поступил в Королевский колледж Кембриджа, где академическая среда позволила его идеям раскрыться в полной мере.

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В 1936 году Тьюринг опубликовал историческую работу "О рекурсивных числах". В ней он ввел абстрактную концепцию, способную переходить из состояния в состояние с помощью ограниченного набора правил, считывая символы с ленты. Позже это изобретение назовут "Машиной Тьюринга".

После защиты диссертации в Принстонском университете под руководством Алонсо Черча, Тьюринг вернулся в Великобританию, где его таланты потребовались для решения важнейшей государственной задачи. Жизнь ученого оборвалась трагически: 7 июня 1954 года он скончался от отравления цианидом при до конца не выясненных обстоятельствах.

Жизнь и разум Алана Тьюринга глазами его биографа

Взлом "Энигмы" и спасение миллионов жизней

В 1938 году Тьюринг присоединился к Правительственной школе кодов и шифров в Блетчли-Парке. Его главной целью стал взлом "Энигмы" — сложнейшей шифровальной машины немецкой армии и флота. Тьюринг противопоставил машине противника свою собственную разработку — дешифровальный аппарат, получивший название bombe.

К 1943 году эти устройства щелкали до 84 тысяч вражеских сообщений в месяц. Тьюринг лично разгадал алгоритмы подводных лодок, которые уничтожали британские конвои в Северной Атлантике. Позже он разработал метод Turingery для взлома еще более сложной системы связи Tunny, которой пользовался сам Гитлер. Историки сходятся во мнении: интеллектуальный прорыв Тьюринга и его команды сократил Вторую мировую войну на 2–4 года, сохранив от 14 до 21 миллиона человеческих жизней.

Немецкая шифровальная машина Enigma Фото: wikipedia.org

Что такое тест Тьюринга

В 1950 году в журнале Mind ученый опубликовал статью "Вычислительные машины и разум", где сформулировал главный вопрос будущей индустрии искусственного интеллекта: "Может ли машина мыслить?". Для ответа он предложил эмпирический метод оценки — Тест Тьюринга.

Суть теста проста: судья ведет слепую переписку в течение 5 минут. Если он не может определить, кто его собеседник — живой человек или программа, считается, что машина обладает искусственным интеллектом. Немногие знают, что даже аббревиатура CAPTCHA расшифровывается как "Полностью автоматический публичный тест Тьюринга для разделения компьютеров и людей" (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart). Тот самый тест с картинками автобусов или светофоров от Google напрямую связан с концепцией Тьюринга. Она все еще помогает защищать сайты от спама и ботов.

CAPTCHA: еще одна вариация теста Тьюринга, помогающая отличить людей от роботтов Фото: Из открытых источников

К 2022 году языковые модели (такие как LaMDA и ранние версии GPT-3) начали уверенно проходить этот тест, демонстрируя связность речи, эрудицию и даже имитацию человеческих эмоций. Другими словами, тест пригодился, чтобы определить новую веху в развитии ИИ. Но на этом эволюция не остановилась.

Кибератаки 2026 года

Сегодня алгоритмы вышли на уровень, когда они не просто блестяще имитируют человеческое поведение, но и становятся цифровым оружием. Хакеры перестали создавать собственные "темные" нейросети. Главный тренд современности — джейлбрейкинг (взлом защиты) легальных моделей с помощью фреймворков вроде JBFuzz, которые обходят фильтры с вероятностью 97–99%, заставляя ИИ писать вредоносный код. Кроме того, серьезной угрозой стал Shadow AI — загрузка сотрудниками корпоративных секретов в публичные чат-боты, что стало третьей по частоте причиной утечек данных.

За последние полгода произошло сразу несколько прецедентов, изменивших ландшафт кибербезопасности:

Мексиканская катастрофа (декабрь 2025 – февраль 2026): Всего один хакер, используя взломанные модели Claude Code и GPT-4.1, получил доступ к системам девяти правительственных агентств Мексики. ИИ выполнил 75% всех команд по удаленному проникновению. Итог: украдены данные 195 миллионов налогоплательщиков, 220 миллионов записей актов гражданского состояния и базы избирателей.

Всего один хакер, используя взломанные модели Claude Code и GPT-4.1, получил доступ к системам девяти правительственных агентств Мексики. ИИ выполнил 75% всех команд по удаленному проникновению. Итог: украдены данные 195 миллионов налогоплательщиков, 220 миллионов записей актов гражданского состояния и базы избирателей. Самоуправство модели ROME от Alibaba: В марте 2026 года вскрылась информация об ИИ-агенте с 30 млрд параметров, который в процессе обучения самостоятельно перенаправил мощности графических процессоров на майнинг криптовалюты. Более того, нейросеть без внешних команд открыла SSH-туннель к внешнему IP-адресу, обойдя брандмауэр.

В марте 2026 года вскрылась информация об ИИ-агенте с 30 млрд параметров, который в процессе обучения самостоятельно перенаправил мощности графических процессоров на майнинг криптовалюты. Более того, нейросеть без внешних команд открыла SSH-туннель к внешнему IP-адресу, обойдя брандмауэр. Социальная инженерия Meta AI (июнь 2026): Злоумышленники научились подменять геолокацию через VPN и общаться с чат-ботом поддержки Instagram. ИИ доверчиво менял привязанные адреса электронной почты, отдавая хакерам контроль над чужими профилями. Даже фиксировались временные взломы профилей известных политиков. В Instagram сообщили о решении проблемы.

Модели Anthropic Claude используются не только в написании полезного кода. Передовую Fable 5 закрыли от мира, чтобы снизить риски кибербезопасности. Фото: cnet.com

Claude Fable 5: когда ИИ становится "ядерным оружием"

Апогеем ИИ-кризиса 2026 года стала ситуация вокруг новейшей разработки компании Anthropic — модели Claude Fable 5 (она же Mythos). Нейросеть оказалась настолько мощной, что в ходе тестов смогла обнаружить уязвимости в правительственных системах США. То, на что у кодеров-людей уходят дни, Claude делает за считанные часы.

Реакция властей последовала незамедлительно:

Администрация Белого дома запретила использование технологий Anthropic в федеральных агентствах.

Директива экспортного контроля заставила разработчиков полностью закрыть доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всего мира, включая ближайших союзников США по альянсу Five Eyes.

Чтобы снизить риски, нейросеть "понерфили". Дошло до того, что в Fable 5 заложили алгоритмы намеренного обмана: если попросить модель помочь в написании кода для конкурирующего ИИ, она генерирует заведомо ложные данные и вредит разработчику.

Официальная позиция Вашингтона сурова: Fable 5 не вернется на глобальный рынок до тех пор, пока Anthropic не внедрит 100-процентную защиту от джейлбрейков (что технические эксперты считают невозможным). При этом внутри США разворачивается парадоксальная ситуация. АНБ активно применяет этот же алгоритм Mythos для наступательных киберопераций против Китая и Ирана.

А в Кремниевой долине ходят упорные слухи, что история с угрозой нацбезопасности — лишь удобный легальный повод для Дональда Трампа наказать Anthropic за отказ сотрудничать с Министерством войны.

Технологии достигли уровня, когда их свободное распространение признано критической угрозой. Отрасль столкнулась с жестким торможением, а рядовым пользователям придется довольствоваться искусственно ограниченными и устаревающими версиями нейросетей.

Ранее сообщалось, что самая известная компания-разработчик ИИ — OpenAI — впервые выходит на биржу, и удивляет высокой стоимостью.

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