OpenAI готовит исторический прорыв: компания может войти в клуб триллионных гигантов — что известно

Американская исследовательская компания в сфере искусственного интеллекта, разработчик ChatGPT — OpenAI может стать самой дорогой IT-компанией на бирже.

Компания OpenAI, которая создала популярный чатбот ChatGPT, готовится к выходу на фондовую биржу. Об этом сообщает CNBC.

Разработчик искусственного интеллекта уже конфиденциально подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO (Initial Public Offering) — первого выпуска своих акций на фондовую биржу.

Специалисты уже заявляют об одном из крупнейших технологических размещений в истории.

Стоимость OpenAI

По предварительным оценкам, стоимость OpenAI при выходе на биржу может превысить 1 трлн долларов. Сейчас инвесторы оценивают компанию более чем в 850 млрд долларов.

OpenAI планирует привлечь не менее 60 млрд долларов через публичное размещение акций. Вероятнее всего, IPO состоится в четвертом квартале 2026 года. Для организации процесса компания уже привлекла крупные инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

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Дениз Дрессер — OpenAI Фото: denisedresser

Финансовый директор OpenAI Дениз Дрессер также сообщила, что компания планирует выделить часть акций для розничных инвесторов. Такой подход может сделать IPO более доступным для обычных покупателей акций.

"Выход OpenAI на биржу происходит на фоне волны крупных технологических IPO. Среди компаний, которые также рассматривают или готовят публичное размещение, — Anthropic и SpaceX", — говорится в сообщении.

Корпоративное направление — ключевой двигатель монетизации

В компании активно растет корпоративное направление. Уже сейчас бизнес-клиенты формируют около 40% доходов OpenAI, а к концу 2026 года корпоративный и потребительский сегменты должны сравняться по объемам выручки.

Для дальнейшего развития искусственного интеллекта OpenAI планирует масштабные инвестиции в инфраструктуру. По прогнозам, к 2030 году расходы на создание и поддержку вычислительных мощностей могут достичь 600 млрд долларов.

Инвесторы делают ставку на то, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта позволит OpenAI стать одной из самых дорогих компаний мира.

Напомним, большинство людей используют ChatGPT, Gemini, Claude и другие чат-боты ИИ как более интеллектуальную поисковую систему. Однако небольшие изменения в формулировках вопросов могут улучшить качество получаемых ответов. Фокус писал об этом ранее.