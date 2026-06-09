OpenAI готує історичний прорив: компанія може увійти до клубу трильйонних гігантів — що відомо

Американська дослідницька компанія у сфері штучного інтелекту, розробник ChatGPT — OpenAI може стати найдорожчою IT-компанією на біржі.

Компанія OpenAI, яка створила популярний чатбот ChatGPT, готується до виходу на фондову біржу. Про це повідомляє CNBC.

Розробник штучного інтелекту вже конфіденційно подав документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для проведення IPO (Initial Public Offering) — першого випуску своїх акцій на фондову біржу.

Фахівці вже заявляють про одне із найбільших технологічних розміщень в історії.

Вартість OpenAI

За попередніми оцінками, вартість OpenAI під час виходу на біржу може перевищити 1 трлн доларів. Наразі інвестори оцінюють компанію більш ніж у 850 млрд доларів.

OpenAI планує залучити щонайменше 60 млрд доларів через публічне розміщення акцій. Найімовірніше, IPO відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Для організації процесу компанія вже залучила великі інвестиційні банки Goldman Sachs та Morgan Stanley.

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Деніз Дрессер — OpenAI Фото: denisedresser

Фінансова директорка OpenAI Деніз Дрессер також повідомила, що компанія планує виділити частину акцій для роздрібних інвесторів. Такий підхід може зробити IPO більш доступним для звичайних покупців акцій.

"Вихід OpenAI на біржу відбувається на тлі хвилі великих технологічних IPO. Серед компаній, які також розглядають або готують публічне розміщення, — Anthropic та SpaceX", — йдеться у повідомленні.

Корпоративний напрямок — ключовий рушій монетизації

У компанії активно зростає корпоративний напрямок. Уже зараз бізнес-клієнти формують приблизно 40% доходів OpenAI, а до кінця 2026 року корпоративний та споживчий сегменти мають зрівнятися за обсягами виручки.

Для подальшого розвитку штучного інтелекту OpenAI планує масштабні інвестиції в інфраструктуру. За прогнозами, до 2030 року витрати на створення та підтримку обчислювальних потужностей можуть сягнути 600 млрд доларів.

Інвестори роблять ставку на те, що стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту дасть змогу OpenAI стати однією з найдорожчих компаній світу.

Нагадаємо, більшість людей використовують ChatGPT, Gemini, Claude та інші чат-боти ШІ як більш інтелектуальну пошукову систему. Проте невеликі зміни у формулюваннях запитань можуть поліпшити якість одержуваних відповідей. Фокус писав про це раніше.