23 червня світ відзначає день народження Алана Тьюринга — видатного англійського математика, логіка та криптографа. Його відкриття заклали основи сучасної обчислювальної техніки та етики штучного інтелекту. Але сьогодні проблеми нейромереж виходять за межі простої імітації людської поведінки.

Фокус підготував спеціальний матеріал, у якому ми згадаємо про найважливіші досягнення геніального вченого та з’ясуємо, чому сучасні мовні моделі, які успішно склали його знаменитий іспит, перетворилися на загрозу національній безпеці.

Хто такий Алан Тьюринг: коротка біографія

Алан Тьюринг народився в родині державного службовця, який працював в Індії, та дочки головного інженера залізниці. Ще в школі він демонстрував нестандартний підхід до розв’язання задач, самостійно вивчаючи теорію відносності Ейнштейна та квантову механіку. У 1931 році він вступив до Королівського коледжу Кембриджа, де академічне середовище дозволило його ідеям повністю розкритися.

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У 1936 році Тьюринг опублікував історичну працю "Про рекурсивні числа". У ній він запровадив абстрактну концепцію, здатну переходити зі стану в стан за допомогою обмеженого набору правил, зчитуючи символи зі стрічки. Пізніше цей винахід назвуть "машиною Тьюринга".

Після захисту дисертації в Принстонському університеті під керівництвом Алонсо Черча Тьюринг повернувся до Великої Британії, де його таланти знадобилися для вирішення надзвичайно важливого державного завдання. Життя вченого обірвалося трагічно: 7 червня 1954 року він помер від отруєння ціанідом за обставин, які до кінця не з’ясовані.

Життя та розум Алана Тьюринга очима його біографа

Розшифрування "Енігми" та порятунок мільйонів життів

У 1938 році Тьюринг приєднався до Урядової школи кодів і шифрів у Блетчлі-Парку. Його головною метою стало зламати "Енігму" — найскладнішу шифрувальну машину німецької армії та флоту. Тьюринг протиставив машині супротивника свою власну розробку — дешифрувальний апарат, який отримав назву "бомба".

До 1943 року ці пристрої розшифровували до 84 тисяч ворожих повідомлень на місяць. Тьюринг особисто розгадав алгоритми підводних човнів, які знищували британські конвої в Північній Атлантиці. Пізніше він розробив метод "Turingery" для злому ще більш складної системи зв’язку "Tunny", якою користувався сам Гітлер. Історики сходяться на думці: інтелектуальний прорив Тьюринга та його команди скоротив Другу світову війну на 2–4 роки, врятувавши від 14 до 21 мільйона людських життів.

Німецька шифрувальна машина "Енігма" Фото: wikipedia.org

Що таке тест Тюрінга

У 1950 році в журналі Mind вчений опублікував статтю "Обчислювальні машини та розум", у якій сформулював головне питання майбутньої галузі штучного інтелекту: "Чи може машина мислити?". Для відповіді він запропонував емпіричний метод оцінки — тест Тюрінга.

Суть тесту проста: суддя веде сліпе листування протягом 5 хвилин. Якщо він не може визначити, хто його співрозмовник — жива людина чи програма, вважається, що машина володіє штучним інтелектом. Мало хто знає, що навіть абревіатура CAPTCHA розшифровується як "Повністю автоматизований публічний тест Тюрінга для розрізнення комп’ютерів і людей" (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart). Той самий тест із зображеннями автобусів або світлофорів від Google безпосередньо пов’язаний із концепцією Тюрінга. Вона й досі допомагає захищати сайти від спаму та ботів.

CAPTCHA: ще одна варіація тесту Тюрінга, яка допомагає відрізнити людей від роботів Фото: З відкритих джерел

До 2022 року мовні моделі (такі як LaMDA та ранні версії GPT-3) почали впевнено проходити цей тест, демонструючи зв’язність мовлення, ерудицію та навіть імітацію людських емоцій. Іншими словами, тест став у нагоді для визначення нової віхи у розвитку ШІ. Але на цьому еволюція не зупинилася.

Кібератаки 2026 року

Сьогодні алгоритми досягли такого рівня, що не лише блискуче імітують людську поведінку, а й стають цифровою зброєю. Хакери перестали створювати власні "темні" нейромережі. Головний тренд сучасності — джейлбрейкінг (злом захисту) легальних моделей за допомогою фреймворків на кшталт JBFuzz, які обходять фільтри з імовірністю 97–99%, змушуючи ШІ писати шкідливий код. Крім того, серйозною загрозою став Shadow AI — завантаження співробітниками корпоративних секретів у публічні чат-боти, що стало третьою за частотою причиною витоків даних.

За останні півроку сталося одразу кілька випадків, які змінили ситуацію у сфері кібербезпеки:

Мексиканська катастрофа (грудень 2025 — лютий 2026): Лише один хакер, використовуючи зламані моделі Claude Code та GPT-4.1, отримав доступ до систем дев’яти урядових агентств Мексики. ШІ виконав 75% усіх команд щодо віддаленого проникнення. Підсумок: викрадено дані 195 мільйонів платників податків, 220 мільйонів записів актів цивільного стану та бази виборців.

Лише один хакер, використовуючи зламані моделі Claude Code та GPT-4.1, отримав доступ до систем дев’яти урядових агентств Мексики. ШІ виконав 75% усіх команд щодо віддаленого проникнення. Підсумок: викрадено дані 195 мільйонів платників податків, 220 мільйонів записів актів цивільного стану та бази виборців. Самоуправство моделі ROME від Alibaba: У березні 2026 року стало відомо про ШІ-агента з 30 млрд параметрів, який у процесі навчання самостійно перенаправив потужності графічних процесорів на майнінг криптовалюти. Більше того, нейромережа без зовнішніх команд відкрила SSH-тунель до зовнішньої IP-адреси, обійшовши брандмауер.

У березні 2026 року стало відомо про ШІ-агента з 30 млрд параметрів, який у процесі навчання самостійно перенаправив потужності графічних процесорів на майнінг криптовалюти. Більше того, нейромережа без зовнішніх команд відкрила SSH-тунель до зовнішньої IP-адреси, обійшовши брандмауер. Соціальна інженерія Meta AI (червень 2026 року): Зловмисники навчилися підміняти геолокацію через VPN і спілкуватися з чат-ботом служби підтримки Instagram. ШІ довірливо змінював прив’язані адреси електронної пошти, віддаючи хакерам контроль над чужими профілями. Навіть фіксувалися тимчасові злами профілів відомих політиків. У Instagram повідомили про вирішення проблеми.

Моделі Anthropic Claude використовуються не лише для написання корисного коду. Передову модель Fable 5 ізолювали від зовнішнього світу, щоб знизити ризики у сфері кібербезпеки. Фото: cnet.com

Claude Fable 5: коли ШІ стає "ядерною зброєю"

Кульмінацією ІШ-кризи 2026 року стала ситуація навколо новітньої розробки компанії Anthropic — моделі Claude Fable 5 (вона ж Mythos). Нейромережа виявилася настільки потужною, що під час тестів змогла виявити вразливості в урядових системах США. Те, на що у програмістів-людей йдуть дні, Claude робить за лічені години.

Реакція влади не забарилася:

Адміністрація Білого дому заборонила використання технологій Anthropic у федеральних агентствах.

Директива з експортного контролю змусила розробників повністю закрити доступ до Fable 5 і Mythos 5 для всього світу, включаючи найближчих союзників США в альянсі Five Eyes.

Щоб знизити ризики, нейромережу "понерфіли". Дійшло до того, що в Fable 5 заклали алгоритми навмисного обману: якщо попросити модель допомогти в написанні коду для конкуруючого ШІ, вона генерує завідомо неправдиві дані та шкодить розробнику.

Офіційна позиція Вашингтона сувора: Fable 5 не повернеться на світовий ринок, доки компанія Anthropic не запровадить 100-відсотковий захист від джейлбрейків (що, на думку технічних експертів, є неможливим). При цьому всередині США розгортається парадоксальна ситуація. АНБ активно застосовує цей самий алгоритм Mythos для наступальних кібероперацій проти Китаю та Ірану.

А в Кремнієвій долині ходять наполегливі чутки, що історія з загрозою національній безпеці — лише зручний легальний привід для Дональда Трампа покарати Anthropic за відмову співпрацювати з Міністерством війни.

Технології досягли такого рівня, що їхнє вільне поширення визнано критичною загрозою. Галузь зіткнулася з жорстким гальмуванням, а пересічним користувачам доведеться задовольнятися штучно обмеженими та застарілими версіями нейромереж.

Раніше повідомлялося, що найвідоміша компанія-розробник штучного інтелекту — OpenAI — вперше виходить на біржу і вражає своєю високою вартістю.

Також "Фокус" повідомляв, що зовсім недавно ChatGPT довів жінку, яка страждала на депресію, до крайніх заходів.