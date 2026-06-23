Натрий-ионные батареи со сроком службы 25 лет — реальность: как работает CATL Tener

Первая система хранения энергии на основе натрий-ионных батарей со сроком службы 25 лет представлена ​​в модулях по 30 МВт·ч.

CATL представила гигантскую систему хранения энергии Tener на основе натрий-ионных батарей, которая может выдерживать до 15 000 циклов при работе при температуре около 25°C, пишет notebookcheck.net.

Этого достаточно для 25-30 лет работы в сети с сохранением 70% емкости, что примерно вдвое превышает реальный срок службы большинства систем на основе LFP в условиях высокой цикличности. Система устанавливает новый стандарт для категории натрий-ионных батарей, поскольку как система хранения энергии на основе натрий-ионных батарей BYD MC Cube, так и система хранения энергии на основе натрий-ионных батарей HiNa заявляют о сроке службы в 10 000 циклов.

Відео дня

Технические характеристики CATL Tener

Модульная архитектура натрий-ионной системы накопления энергии CATL Tener превышает номинальную мощность 30 МВт·ч, при этом каждый модуль весит менее 42 т, поэтому для установки мощностью 1 ГВт·ч потребуется всего 34 таких модуля. Что еще более важно для операторов энергоснабжения, натрий-ионная система Tener сохраняет более 92% своей емкости при -20°C или может выдерживать более 10 000 циклов при 45°C без дополнительной изоляции или принудительного охлаждения благодаря широкотемпературной дипольной технологии.

В случае потенциального теплового разгона температура поверхности будет составлять около 200°C, что на 60% ниже, чем у литиевых батарей, а сила расширения ячейки снижается на 40%, что делает натрий-ионную систему Tener по своей природе более безопасной, чем ее литиевый аналог. Система потребляет всего 1% энергии за счет собственного потребления, что вдвое меньше, чем в среднем по отрасли, и обеспечивает значительное количество рекуперированной энергии в течение 30-летнего срока службы. И последнее, но не менее важное в характеристиках Tener — это уровень шума, составляющий 65 дБ, что делает его подходящим для установки вблизи населенных пунктов.

Опрос Какие накладные наушники вы предпочитаете? Опрос открыт до AirPods Sony Bose Bowers & Wilkins CMF Marshall Sennheiser 1More Dyson Soundpeats Другой бренд Голосувати

Компания CATL планирует установить более 200 ГВт·ч мощностей натрий-ионных систем хранения энергии, с целевыми поставками на внутреннем рынке в сентябре 2026 года и глобальным запуском в 2027 году, используя производственные мощности, которым сегодня не может сравниться ни один конкурент. Натрий-ионные модули Tener также совместимы с существующими платформами LFP, поэтому энергетическим компаниям не нужно ничего перепроектировать для смены химического состава.

Компания CATL недавно отметила, что натрий-ионные батареи становятся конкурентоспособными по стоимости с литий-ионными элементами, и стремится занять лидирующие позиции на рынке натрий-ионных батарей как для электромобилей, так и для систем хранения энергии.

Ранее писали о 5-ти лучших портативных кондиционерах для лета 2026. В рейтинге представлены лучшие модели от EcoFlow, DeLonghi, EcoAir и других брендов на любой вкус и кошелек, с учетом экономии электроэнергии и возможностей отопления.