Натрій-іонні батареї з терміном служби 25 років — реальність: як працює CATL Tener

Перша система накопичення енергії на основі натрій-іонних батарей із терміном експлуатації 25 років представлена у вигляді модулів потужністю 30 МВт·год.

CATL представила гігантську систему накопичення енергії Tener на основі натрій-іонних батарей, яка може витримувати до 15 000 циклів при роботі за температури близько 25 °C, пише notebookcheck.net.

Цього достатньо для 25–30 років роботи в мережі зі збереженням 70 % ємності, що приблизно вдвічі перевищує реальний термін служби більшості систем на основі LFP в умовах високої циклічності. Система встановлює новий стандарт для категорії натрій-іонних батарей, оскільки як система зберігання енергії на основі натрій-іонних батарей BYD MC Cube, так і система зберігання енергії на основі натрій-іонних батарей HiNa заявляють про термін служби в 10 000 циклів.

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Технічні характеристики CATL Tener

Модульна архітектура натрій-іонної системи накопичення енергії CATL Tener перевищує номінальну потужність 30 МВт·год, при цьому кожен модуль важить менше 42 т, тому для установки потужністю 1 ГВт·год знадобиться всього 34 таких модулі. Що ще важливіше для операторів енергопостачання, натрій-іонна система Tener зберігає понад 92 % своєї ємності при -20 °C або може витримувати понад 10 000 циклів при 45 °C без додаткової ізоляції чи примусового охолодження завдяки широкотемпературній дипольній технології.

У разі потенційного теплового розгону температура поверхні становитиме близько 200 °C, що на 60 % нижче, ніж у літієвих батарей, а сила розширення елемента знижується на 40%, що робить натрій-іонну систему Tener за своєю природою безпечнішою, ніж її літієвий аналог. Система споживає лише 1% енергії на власні потреби, що вдвічі менше, ніж у середньому по галузі, і забезпечує значну кількість рекуперованої енергії протягом 30-річного терміну експлуатації. І останнє, але не менш важливе в характеристиках Tener — це рівень шуму, що становить 65 дБ, що робить його придатним для встановлення поблизу населених пунктів.

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Компанія CATL планує встановити понад 200 ГВт·ч потужностей натрій-іонних систем зберігання енергії, з плановими поставками на внутрішньому ринку у вересні 2026 року та глобальним запуском у 2027 році, використовуючи виробничі потужності, з якими сьогодні не може зрівнятися жоден конкурент. Натрій-іонні модулі Tener також сумісні з існуючими платформами LFP, тому енергетичним компаніям не потрібно нічого перепроектувати для зміни хімічного складу.

Компанія CATL нещодавно зазначила, що натрій-іонні батареї стають конкурентоспроможними за вартістю порівняно з літій-іонними елементами, і прагне зайняти лідируючі позиції на ринку натрій-іонних батарей як для електромобілів, так і для систем зберігання енергії.

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