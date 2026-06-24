Лучшие гаджеты для путешествий летом 2026 года: наушники, повербанки, трекеры и др. (фото)

От наушников с функцией перевода в реальном времени до трекеров багажа и органайзеров для кабелей — вот, что обязательно нужно взять с собой в путешествие.

Правильно подобранные гаджеты смогут сделать летнюю поездку более комфортной — от зарядки устройств до предотвращения потери багажа. Фокус расскажет, какие девайсы понадобятся во время летнего отпуска или отдыха на природе.

Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Длительный перелет или шумный поезд становятся гораздо более терпимыми с хорошими наушниками, и Galaxy Buds 4 Pro отвечают всем этим требованиям. Двухдрайверная система обеспечивает насыщенный, детализированный Hi-Fi звук, а улучшенная адаптивная система активного шумоподавления Adaptive ANC 2.0 считывает окружающую обстановку и автоматически увеличивает или уменьшает уровень шумоподавления. Они также имеют класс защиты IP57 от пота и дождя, пишет androidauthority.com.

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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: Samsung

Однако главной особенностью для путешественников является функция перевода в реальном времени. В паре с совместимым телефоном Galaxy наушники могут переводить разговор на иностранном языке прямо "в ухо", что может кардинально изменить ситуацию во время зарубежных поездок.

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Внешний аккумулятор INIU SnapGo Air 10000 мАч

Телефону наверняка понадобится резервный источник питания. Тут может помочь INIU SnapGo Air. Это тонкий магнитный повербанк стандарта Qi 2.2, сообщает pocket-lint.com.

Главное преимущество устройства — размер. При толщине 1,27 см и весе менее 200 г он плотно прилегает к задней панели смартфона. Корпус выполнен из анодированного алюминия с мягким на ощупь покрытием, поэтому он отлично лежит в руке. Магнитное крепление с усилием 13 Н надежно фиксирует повербанк.

Внешний аккумулятор INIU SnapGo Air 10000 мАч Фото: INIU

SnapGo Air обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, например, зарядит iPhone 17 Pro до 50% всего за 33 минуты. В комплекте также идет USB-C GoCord, обеспечивающий проводную зарядку мощностью 45 Вт. Этот же кабель заряжает сам внешний аккумулятор. Емкость 10 000 мАч позволит зарядить большинство телефонов дважды.

Гаджет оснащен функциями безопасности, такими как Temp Guard 3.0, система, которая проверяет температуру тысячи раз в секунду, чтобы поддерживать поверхность в прохладном состоянии во время одновременной зарядки и навигации.

Зарядное устройство Anker Prime 160 Вт

Anker Prime 160 Вт поможет сэкономить много места в рюкзаке или сумке. Это компактное GaN-зарядное устройство с тремя портами USB-C и небольшим интеллектуальным дисплеем на передней панели, который отображает показания мощности, напряжения и температуры в режиме реального времени во время зарядки, говорится в материале notebookcheck.net.

Зарядное устройство Anker Prime 160 Вт Фото: Anker

Гаджет имеет мощность до 140 Вт, чего достаточно для быстрой зарядки большинства 16-дюймовых ноутбуков. А благодаря трем портам USB-C можно заряжать ноутбук, телефон, камеру и другие дорожные аксессуары.

Сенсорное управление позволяет регулировать порты прямо на устройстве, а сопряжение с приложением Anker по Bluetooth открывает доступ к настраиваемым режимам питания и мониторингу в реальном времени. Для путешествий это означает, что одного зарядного устройства хватит на весь комплект.

Органайзер для путешествий FYY

Даже если сократить количество зарядных устройств до минимума, все равно нужно куда-то положить кабели, и здесь органайзер FYY значительно упрощает задачу. Это компактный двухслойный чехол размером 19 на 11 см с восемью отделениями и рядом прозрачных сетчатых карманов, сообщается в статье nbcnews.com.

Органайзер FYY Фото: FYY

В него можно положить все что угодно, — от зарядных кабелей и SD-карт до внешних аккумуляторов, наушников, беспроводных наушников и многого другого, и все будет надежно удерживаться на месте благодаря мягкой подкладке и плавной застежке-молнии. Водостойкая ткань Oxford выдержит случайные брызги, а ремешок на запястье позволит легко взять его с собой.

Трекер Tile Pro

Потерять сумку — один из самых быстрых способов испортить поездку, поэтому трекеры, такие как Tile Pro, являются необходимым гаджетом для летних путешествий. Достаточно просто положить один в зарегистрированный багаж, прикрепить другой к ключам или рюкзаку, и можно увидеть последнее известное местоположение на карте, пишет trustedreviews.com.

Трекер Tile Pro Фото: Tile Pro

Pro имеет радиус действия Bluetooth 153 м и громкий звонок 110 дБ, который слышен из другой комнаты или через переполненный терминал.

Он работает как на Android, так и на iPhone, подключается к более широкой сети Life360, чтобы помочь найти предметы, которые вышли из зоны действия, и включает встроенную функцию SOS для отправки оповещения вашим друзьям и знакомым. Батарея также является сменной, поэтому один трекер может работать годами.

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