Найкращі гаджети для подорожей влітку 2026 року: навушники, повербанки, трекери тощо (фото)

Від навушників із функцією перекладу в реальному часі до трекерів для багажу та органайзерів для кабелів — ось що обов’язково потрібно взяти з собою у подорож.

Правильно підібрані гаджети зможуть зробити літню подорож комфортнішою — від заряджання пристроїв до запобігання втраті багажу. Фокус розповість, які пристрої знадобляться під час літньої відпустки або відпочинку на природі.

Навушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Тривалий переліт чи галасливий поїзд стають набагато терпимішими завдяки якісним навушникам, і Galaxy Buds 4 Pro відповідають усім цим вимогам. Дводрайверна система забезпечує насичений, деталізований Hi-Fi-звук, а вдосконалена адаптивна система активного шумозаглушення Adaptive ANC 2.0 аналізує навколишнє середовище й автоматично збільшує або зменшує рівень шумозаглушення. Вони також мають клас захисту IP57 від поту та дощу, пише androidauthority.com.

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Навушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: Samsung

Однак головною особливістю для мандрівників є функція перекладу в режимі реального часу. У поєднанні з сумісним телефоном Galaxy навушники можуть перекладати розмову іноземною мовою прямо "у вухо", що може кардинально змінити ситуацію під час закордонних поїздок.

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Зовнішній акумулятор INIU SnapGo Air 10000 мА·год

Телефону, безсумнівно, знадобиться резервне джерело живлення. У цьому може допомогти INIU SnapGo Air. Це тонкий магнітний зовнішній акумулятор стандарту Qi 2.2, повідомляє pocket-lint.com.

Головна перевага пристрою — його розмір. Завдяки товщині 1,27 см і вазі менше 200 г він щільно прилягає до задньої панелі смартфона. Корпус виготовлено з анодованого алюмінію з м’яким на дотик покриттям, тому він чудово лежить у руці. Магнітне кріплення із зусиллям 13 Н надійно фіксує зовнішній акумулятор.

Зовнішній акумулятор INIU SnapGo Air 10000 мА·год Фото: INIU

SnapGo Air забезпечує бездротову зарядку потужністю 25 Вт, наприклад, зарядить iPhone 17 Pro до 50 % всього за 33 хвилини. У комплекті також є USB-C GoCord, що забезпечує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Цей самий кабель заряджає й сам зовнішній акумулятор. Ємність 10 000 мА·год дозволить зарядити більшість телефонів двічі.

Цей гаджет оснащений такими функціями безпеки, як Temp Guard 3.0 — система, яка перевіряє температуру тисячу разів на секунду, щоб підтримувати поверхню в прохолодному стані під час одночасного заряджання та навігації.

Зарядний пристрій Anker Prime 160 Вт

Anker Prime 160 Вт допоможе заощадити багато місця в рюкзаку чи сумці. Це компактний GaN-зарядний пристрій із трьома портами USB-C та невеликим інтелектуальним дисплеєм на передній панелі, який відображає показники потужності, напруги та температури в режимі реального часу під час заряджання, йдеться в матеріалі notebookcheck.net.

Зарядний пристрій Anker Prime 160 Вт Фото: Anker

Цей гаджет має потужність до 140 Вт, чого достатньо для швидкої зарядки більшості 16-дюймових ноутбуків. А завдяки трьом портам USB-C можна заряджати ноутбук, телефон, камеру та інші дорожні аксесуари.

Сенсорне керування дозволяє регулювати порти безпосередньо на пристрої, а з’єднання з додатком Anker через Bluetooth надає доступ до настроюваних режимів живлення та моніторингу в режимі реального часу. Для подорожей це означає, що одного зарядного пристрою вистачить на весь комплект.

Органайзер для подорожей FYY

Навіть якщо скоротити кількість зарядних пристроїв до мінімуму, все одно потрібно кудись покласти кабелі, і тут органайзер FYY значно спрощує це завдання. Це компактний двошаровий чохол розміром 19 на 11 см з вісьмома відділеннями та низкою прозорих сітчастих кишень, як повідомляється в статті nbcnews.com.

Органайзер FYY Фото: FYY

У нього можна покласти все, що завгодно, — від зарядних кабелів і SD-карт до зовнішніх акумуляторів, навушників, бездротових навушників та багато чого іншого, і все надійно триматиметься на місці завдяки м’якій підкладці та плавній застібці-блискавці. Водостійка тканина Oxford витримає випадкові бризки, а ремінець на зап’ясті дозволить легко взяти його з собою.

Трекер Tile Pro

Втратити сумку — один із найшвидших способів зіпсувати поїздку, тому трекери, такі як Tile Pro, є незамінним гаджетом для літніх подорожей. Достатньо просто покласти один у зареєстрований багаж, прикріпити інший до ключів або рюкзака, і можна побачити останнє відоме місцезнаходження на карті, пише trustedreviews.com.

Трекер Tile Pro Фото: Tile Pro

Pro має радіус дії Bluetooth 153 м та гучний дзвінок 110 дБ, який чути з іншої кімнати або крізь переповнений термінал.

Він працює як на Android, так і на iPhone, підключається до ширшої мережі Life360, щоб допомогти знайти предмети, які вийшли із зони дії, та має вбудовану функцію SOS для надсилання сповіщення вашим друзям і знайомим. Акумулятор також є змінним, тому один трекер може працювати роками.

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