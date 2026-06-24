Cмартфоны Xiaomi подорожают, но не все: каких именно моделей это коснется (фото)

Чип следующего поколения от MediaTek может стоить дороже, чем ожидалось, что потенциально повлияет на ценовую стратегию будущих премиальных Android-смартфонов.

Цена на предстоящий MediaTek Dimensity 9600 Pro может составить около 216 долларов, что, по оценкам, на 8-20% больше по сравнению с текущей серией Dimensity 9500 (в зависимости от конфигурации). Хотя Xiaomi еще не анонсировала ни одного устройства на базе Dimensity 9600, это изменение цены может повлиять на будущие флагманские и премиальные модели, пишет ximitime.com.

Что вызвало повышение цены на чип

Повышение цены, по-видимому, связано с более широким восстановлением в полупроводниковой отрасли. Спрос на новые смартфоны снова растет, а развивающиеся рынки также демонстрируют более высокую покупательную активность. Это дает производителям чипов больше возможностей для ценообразования, особенно в сегменте высокопроизводительных мобильных SoC, чипов связи и компонентов для интеллектуальных устройств.

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В отчете также упоминается, что Realtek готовится повысить цены на некоторые линейки продуктов примерно на 10% начиная с июля 2026 года. Ожидается, что MediaTek также внесет аналогичные изменения в цены на свою будущую флагманскую серию Dimensity 9600.

Это не просто изменение цен на компоненты. Это отражает более широкое структурное восстановление на рынке чипов, где передовые производственные процессы, более высокая производительность ИИ и поддержка памяти следующего поколения делают производство флагманских SoC более дорогим.

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Характеристики Dimensity 9600 Pro

Серия MediaTek Dimensity 9600 будет включать как стандартную, так и Pro-версию. Стандартная Dimensity 9600 основана на техпроцессе TSMC N2 и поддерживает память LPDDR5X.

Более мощный Dimensity 9600 Pro будет использовать техпроцесс TSMC N2P, что сделает его одной из самых передовых мобильных платформ MediaTek на сегодняшний день. Он также может поддерживать память LPDDR6, что обеспечит лучшую пропускную способность и повышенную эффективность для будущих флагманских смартфонов.

Конфигурация процессора Dimensity 9600 Pro:

2 ядра ARM C2-Ultra, работающие примерно на частоте 5 ГГц

3 ядра ARM C2-Premium

3 ядра ARM C2-Pro

Такая конфигурация предполагает, что MediaTek нацелена на значительный скачок производительности, особенно в играх, обработке ИИ, многозадачности и поддержании флагманской производительности.

Дисплей смартфона Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Как подорожание повлияет на пользователей Xiaomi

Повышение цены на Dimensity 9600 Pro может иметь особое значение для глобальной стратегии Xiaomi в отношении серии T. Xiaomi часто использует высокопроизводительные платформы MediaTek Dimensity в своих смартфонах серии T, позиционируя эти устройства как ориентированные на производительность альтернативы более дорогим флагманским моделям компании.

Если Dimensity 9600 Pro достигнет предполагаемой цены в 216 долларов, компании, возможно, придется тщательно сбалансировать производительность, аппаратное обеспечение камеры, емкость аккумулятора и окончательную розничную цену будущих устройств серии T. Это может повлиять на будущие модели, такие как следующее поколение Xiaomi T Pro, где производительность флагманского уровня является одним из главных преимуществ.

Для пользователей последствия могут быть неоднозначными. С одной стороны, Dimensity 9600 Pro может значительно улучшить производительность процессора, обработку ИИ, стабильность игр и плавность работы HyperOS. С другой стороны, более высокая стоимость чипов может затруднить для Xiaomi поддержание такой же агрессивной ценовой политики в серии T, как в предыдущих поколениях.

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