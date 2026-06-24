Смартфони Xiaomi подорожчають, але не всі: яких саме моделей це стосуватиметься (фото)

Чип наступного покоління від MediaTek може коштувати дорожче, ніж очікувалося, що потенційно вплине на цінову стратегію майбутніх преміальних Android-смартфонів.

Ціна на майбутній MediaTek Dimensity 9600 Pro може становити близько 216 доларів, що, за оцінками, на 8–20 % більше порівняно з поточною серією Dimensity 9500 (залежно від конфігурації). Хоча Xiaomi ще не анонсувала жодного пристрою на базі Dimensity 9600, ця зміна ціни може вплинути на майбутні флагманські та преміальні моделі, пише ximitime.com.

Що спричинило підвищення ціни на чіп

Підвищення цін, судячи з усього, пов’язане з більш широким відновленням у напівпровідниковій галузі. Попит на нові смартфони знову зростає, а ринки, що розвиваються, також демонструють вищу купівельну активність. Це надає виробникам чипів більше можливостей для ціноутворення, особливо в сегменті високопродуктивних мобільних SoC, чипів зв’язку та компонентів для інтелектуальних пристроїв.

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У звіті також зазначається, що Realtek готується підвищити ціни на деякі лінійки продуктів приблизно на 10 % починаючи з липня 2026 року. Очікується, що MediaTek також внесе аналогічні зміни в ціни на свою майбутню флагманську серію Dimensity 9600.

Це не просто зміна цін на компоненти. Це свідчить про більш широке структурне відновлення на ринку мікросхем, де передові виробничі процеси, вища продуктивність штучного інтелекту та підтримка пам’яті наступного покоління роблять виробництво флагманських SoC дорожчим.

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Характеристики Dimensity 9600 Pro

Серія MediaTek Dimensity 9600 включатиме як стандартну, так і Pro-версію. Стандартна Dimensity 9600 базується на технологічному процесі TSMC N2 і підтримує пам'ять LPDDR5X.

Більш потужний Dimensity 9600 Pro використовуватиме технологічний процес TSMC N2P, що зробить його однією з найсучасніших мобільних платформ MediaTek на сьогодні. Він також може підтримувати пам'ять LPDDR6, що забезпечить кращу пропускну здатність і підвищену ефективність для майбутніх флагманських смартфонів.

Конфігурація процесора Dimensity 9600 Pro:

2 ядра ARM C2-Ultra, що працюють на частоті приблизно 5 ГГц

3 ядра ARM C2-Premium

3 ядра ARM C2-Pro

Така конфігурація передбачає, що MediaTek прагне досягти значного стрибка продуктивності, особливо в іграх, обробці даних штучного інтелекту, багатозадачності та підтримці флагманської продуктивності.

Дисплей смартфона Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Як подорожчання вплине на користувачів Xiaomi

Підвищення ціни на Dimensity 9600 Pro може мати особливе значення для глобальної стратегії Xiaomi щодо серії T. Xiaomi часто використовує високопродуктивні платформи MediaTek Dimensity у своїх смартфонах серії T, позиціонуючи ці пристрої як орієнтовані на продуктивність альтернативи дорожчим флагманським моделям компанії.

Якщо Dimensity 9600 Pro досягне передбачуваної ціни в 216 доларів, компаніям, можливо, доведеться ретельно збалансувати продуктивність, апаратне забезпечення камери, ємність акумулятора та остаточну роздрібну ціну майбутніх пристроїв серії T. Це може вплинути на майбутні моделі, такі як наступне покоління Xiaomi T Pro, де продуктивність флагманського рівня є однією з головних переваг.

Для користувачів наслідки можуть бути неоднозначними. З одного боку, Dimensity 9600 Pro може значно покращити продуктивність процесора, обробку штучного інтелекту, стабільність ігор та плавність роботи HyperOS. З іншого боку, вища вартість чіпів може ускладнити для Xiaomi підтримку такої ж агресивної цінової політики в серії T, як у попередніх поколіннях.

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