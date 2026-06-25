Xiaomi 15T Pro оказался лучше смартфонов Samsung благодаря одной хитрой функции (фото)

Интересной новой функцией является автономная связь, которая позволяет двум телефонам серии 15T совершать прямые голосовые вызовы между устройствами на расстоянии до 1,9 км. По сути, это превращает телефон в рацию.

Тестировщика cnet.com Эндрю Лэнкстона заинтересовала уникальная новая функция, доступная только в Xiaomi 15T и 15T Pro: режим рации для совершения голосовых вызовов между устройствами в местах, где нет сотовой связи. Об этом он рассказал на страницах издания.

Камеры Xiaomi 15T Pro

На задней панели 15T Pro расположена тройная камера, включающая 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную телеобъективную камеру с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

В солнечные дни основная камера способна делать качественные снимки с равномерной экспозицией, точными цветами и высокой детализацией. Но сверхширокоугольный объектив не слишком впечатлил эксперта. Баланс экспозиции не такой хороший, а детализация заметно хуже, особенно по краям кадра. Тем не менее, для обычных снимков она вполне подходит.

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"А вот 5-кратный оптический зум впечатляет, обеспечивая четкую детализацию и стабильную обработку экспозиции, как и основная камера", — признался тестировщик

Как и 15 Ultra, 15T Pro также предлагает режим Pro, который позволяет снимать в формате RAW, вручную настраивать параметры и выбирать из различных цветовых профилей.

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Xiaomi 15T Pro: дизайн и дисплей

Телефон изготовлен из алюминиевого сплава и задней панели из стекловолокна, что создает ощущение прочности в руке, а водонепроницаемость по стандарту IP68 означает, что случайные брызги не будут проблемой.

6,8-дюймовый дисплей достаточно яркий для использования на прямом солнечном свете, с насыщенными цветами и большим экраном, чтобы в полной мере насладиться мобильными играми или видео на YouTube.

Смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro Фото: cnet.com

Чип, батарея, дополнительные функции

15T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400+, который показал неплохие результаты в тесте Geekbench 6. Он немного уступает Galaxy S25 Ultra, но значительно превосходит Google Pixel 10 Pro XL. В повседневном использовании он показал себя довольно быстрым, и без проблем справлялся с играми в PUBG и Destiny: Rising.

Питание обеспечивает батарея емкостью 5500 мАч, которой должно хватить на целый день при смешанном использовании. Он поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт, что должно очень быстро восстановить заряд, если есть совместимое зарядное устройство.

Телефон работает на Android 15, он поставляется с предустановленным набором сторонних приложений типа Amazon Shopping, Amazon Music, AliExpress, Facebook и др. Из-за этого модель кажется загроможденной. Стоит удалить все ненужные приложения, прежде чем устанавливать собственные, предлагает автор.

Интересной новой функцией является автономная связь, которая позволяет двум телефонам серии 15T совершать прямые голосовые вызовы между устройствами на расстоянии до 1,9 км. По сути, это превращает телефон в рацию, предоставляя возможность общаться в местах, где нет сотовой связи. Это оригинальная идея, и уникальная для Xiaomi.

"Однако, она работает только в том случае, если и у вас, и у ваших друзей есть Xiaomi 15T или 15T Pro, поэтому будем надеяться, что компания скоро добавит эту функцию на большее количество устройств", — написал тестировщик.

Смартфон Xiaomi 15T Фото: cnet.com

Стоит ли покупать Xiaomi 15T и 15T Pro

Мощный процессор и производительность камеры 15T Pro делают его неплохим универсальным телефоном по разумной цене в среднем ценовом сегменте. Хотя он не сможет составить конкуренцию таким моделям, как Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro, в нем есть все необходимое для повседневного использования Android-смартфона.

Базовая модель 15T имеет практически тот же набор камер, но использует немного менее мощный процессор и лишена быстрой зарядки мощностью 90 Вт, которая есть у ее Pro-версии. Она стоит чуть дешевле, что делает ее лучшим вариантом, если бюджет ограничен, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось про 10 смартфонов с чипом Dimensity 8400 и хорошими характеристиками. Чипсет Dimensity 8400 обеспечивает производительность графического процессора почти флагманского уровня по очень разумным ценам. Им оснащены такие смартфоны, как Xiaomi 15T, Realme GT 7T, iQOO Z10 Turbo, Vivo Y300 GT и др.