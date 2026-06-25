Xiaomi 15T Pro виявився кращим за смартфони Samsung завдяки одній хитрій функції (фото)

Цікавою новою функцією є автономний зв’язок, який дозволяє двом телефонам серії 15T здійснювати прямі голосові дзвінки між пристроями на відстані до 1,9 км. По суті, це перетворює телефон на рацію.

Тестувальника cnet.com Ендрю Ленкстона зацікавила унікальна нова функція, доступна лише в Xiaomi 15T та 15T Pro: режим рації для здійснення голосових дзвінків між пристроями в місцях, де немає стільникового зв’язку. Про це він розповів на сторінках видання.

Камери Xiaomi 15T Pro

На задній панелі 15T Pro розташована потрійна камера, що складається з 50-мегапіксельної основної камери, 50-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельну надширококутну камеру.

У сонячні дні основна камера здатна робити якісні знімки з рівномірною експозицією, точними кольорами та високою деталізацією. Однак надширококутний об’єктив не надто вразив експерта. Баланс експозиції не такий хороший, а деталізація помітно гірша, особливо по краях кадру. Проте для звичайних знімків вона цілком підходить.

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"А ось 5-кратний оптичний зум вражає, забезпечуючи чітку деталізацію та стабільну обробку експозиції, як і основна камера", — зізнався тестувальник

Як і 15 Ultra, 15T Pro також має режим Pro, який дає змогу знімати у форматі RAW, вручну налаштовувати параметри та обирати з-поміж різних колірних профілів.

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Xiaomi 15T Pro: дизайн і дисплей

Телефон виготовлений з алюмінієвого сплаву, а задня панель — зі скловолокна, що створює відчуття міцності в руці, а водонепроникність за стандартом IP68 означає, що випадкові бризки не стануть проблемою.

6,8-дюймовий дисплей досить яскравий для використання під прямими сонячними променями, з насиченими кольорами та великим екраном, щоб повною мірою насолодитися мобільними іграми чи відео на YouTube.

Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro Фото: cnet.com

Чип, батарея, додаткові функції

15T Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 9400+, який показав непогані результати в тесті Geekbench 6. Він трохи поступається Galaxy S25 Ultra, але значно перевершує Google Pixel 10 Pro XL. У повсякденному використанні він виявився досить швидким і без проблем справлявся з іграми PUBG та Destiny: Rising.

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 5500 мА·год, якого має вистачити на цілий день при змішаному використанні. Він підтримує дротову зарядку потужністю до 90 Вт, що має дуже швидко відновити заряд, якщо є сумісний зарядний пристрій.

Телефон працює на Android 15, він постачається з попередньо встановленим набором сторонніх додатків, таких як Amazon Shopping, Amazon Music, AliExpress, Facebook тощо. Через це модель здається перевантаженою. Автор радить видалити всі непотрібні додатки, перш ніж встановлювати власні.

Цікавою новою функцією є автономний зв’язок, який дозволяє двом телефонам серії 15T здійснювати прямі голосові дзвінки між пристроями на відстані до 1,9 км. По суті, це перетворює телефон на рацію, надаючи можливість спілкуватися в місцях, де немає стільникового зв’язку. Це оригінальна ідея, унікальна для Xiaomi.

"Однак вона працює лише в тому випадку, якщо і у вас, і у ваших друзів є Xiaomi 15T або 15T Pro, тому сподіваємося, що компанія незабаром додасть цю функцію на більшу кількість пристроїв", — написав тестувальник.

Смартфон Xiaomi 15T Фото: cnet.com

Чи варто купувати Xiaomi 15T та 15T Pro

Потужний процесор і продуктивність камери 15T Pro роблять його непоганим універсальним телефоном за розумною ціною у середньому ціновому сегменті. Хоча він не зможе скласти конкуренцію таким моделям, як Galaxy S25 Ultra або iPhone 17 Pro, у ньому є все необхідне для повсякденного використання Android-смартфона.

Базова модель 15T має практично той самий набір камер, але оснащена дещо менш потужним процесором і не підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт, яка є у її Pro-версії. Вона коштує трохи дешевше, що робить її кращим варіантом, якщо бюджет обмежений, підсумував експерт.

Раніше повідомлялося про 10 смартфонів із чіпом Dimensity 8400 та хорошими характеристиками. Чіпсет Dimensity 8400 забезпечує продуктивність графічного процесора майже флагманського рівня за дуже прийнятними цінами. Ним оснащені такі смартфони, як Xiaomi 15T, Realme GT 7T, iQOO Z10 Turbo, Vivo Y300 GT та ін.