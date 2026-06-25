Топ 10 смартфонів за розумною ціною: з чипом Dimensity 8400 і хорошими характеристиками (фото)

Чипсет Dimensity 8400 забезпечує продуктивність графічного процесора, що майже відповідає флагманському рівню, за дуже прийнятними цінами. Ним оснащені такі смартфони, як Xiaomi 15T, Realme GT 7T, iQOO Z10 Turbo, Vivo Y300 GT та ін.

Процесор Dimensity 8400 отримав схвальні відгуки від тестувальників gsmarena.com. Він увійшов до п’ятірки лідерів і був визнаний досить продуктивним. Завдяки цьому чипсету виробники мають можливість не підвищувати ціни та випускати гідні флагмани й "середнячки", пише Фокус.

Отже, пропонуємо вашій увазі перелік смартфонів із чипом Dimensity 8400 за розумною ціною.

Xiaomi 15T

Смартфон Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

Модель Xiaomi 15T оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1280 x 2772 пікселів. Під корпусом розташований процесор MediaTek Dimensity 8400 серії Ultra. На задній панелі розташована потрійна камера (50 Мп + 50 Мп + 12 Мп). Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5500 мА·год. Усі додатки працюють завдяки ОС Android 16 та пам’яті об’ємом або 12/256 Гб, або 12/512 Гб. Вага пристрою становить 194 г.

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Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Смартфон отримав від розробників 6,67-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1220 × 2712 пікселів, процесор Dimensity 8400 Ultra, подвійну основну камеру (50 Мп і 8 Мп) та акумулятор ємністю 6000 мА·год. Телефон оснащений ОС Android 16 та пам'яттю 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Важить він 195 г.

Варто зазначити, що подібні характеристики має й модель Poco X7 Pro Iron Man Edition — різниця полягає в дизайні корпусу.

Realme GT 7T

Смартфон Realme GT 7T Фото: Скріншот

Цей телефон може похвалитися 6,8-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1280 x 2800 пікселів. Під корпусом у нього знаходиться процесор MediaTek Dimensity 8400 серії Max. Ззаду є подвійна камера (50 Мп + 8 Мп) та акумулятор ємністю 7000 мА·год. Усе керується ОС Android 15. На ринку представлені телефони цієї моделі з такими обсягами пам’яті: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Вага: 202 г.

Realme Neo 7 SE

Смартфон Realme Neo 7 SE Фото: Скриншот

Дисплей цього смартфона має діагональ 6,78 дюйма та тип AMOLED (роздільна здатність 1264 × 2780 пікселів). Роботою пристрою керують чип MediaTek Dimensity 8400 Max та операційна система Android 15. За автономність відповідає ємний акумулятор на 7000 мА·год. Фото та відео можна знімати за допомогою подвійної основної камери з сенсорами на 50 Мп та 8 Мп. Що стосується пам’яті, то тут можна обирати між такими варіантами: 8/256, 12/256, 12/512 та 16/512 Гб. Вага моделі — 212 г.

Infinix Note 60 Ultra

Смартфон Infinix Note 60 Ultra Фото: gsmarena.com

Android-смартфон оснащений AMOLED-екраном з діагоналлю 6,78 дюйма та роздільною здатністю 1208 x 2644 пікселів. Його апаратну частину складають процесор Dimensity 8400 серії Ultimate від компанії MediaTek, потрійна камера з сенсорами на 200 Мп, 50 Мп і 8 Мп, потужний акумулятор на 7000 мА·год. Телефон працює на базі ОС Android 16 "з коробки". Є варіанти з пам’яттю 12/256 Гб та 12/512 Гб. Вага досить значна — 220 г.

Infinix GT 50 Pro

Смартфон Infinix GT 50 Pro та аксесуари Фото: Infinix

Смартфон має 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей (1208 x 2644 пікс.) на передній панелі та подвійну камеру (50 Мп + 8 Мп) — на задній. Пристрій працює на базі чипа Dimensity 8400 серії Ultimate, акумулятора ємністю 6500 мА·год та ОС Android 16. Обсяг пам'яті при цьому становить 12/256 Гб або 12/512 Гб. Вага: 198 г.

Redmi Turbo 4

Смартфон Redmi Turbo 4 Фото: YouTube

Модель оснащена чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, акумулятором ємністю 6550 мА·год та подвійною основною камерою з сенсорами 50 Мп і 8 Мп. Інформація відображається на 6,67-дюймовому AMOLED-екрані з роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів. Операційна система Android 15 працює в поєднанні з об’ємами пам’яті 12/256 Гб або 12/512 Гб, 16/256 Гб або 16/512 Гб. Вага смартфона становить 203,5 г.

iQOO Z10 Turbo

Смартфон iQOO Z10 Turbo Фото: iQOO

Технічні характеристики смартфона такі: дисплей діагоналлю 6,78 дюйма типу AMOLED з роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів, процесор Dimensity 8400 від MediaTek, 50-мегапіксельна та 2-мегапіксельна подвійна камера, ємний акумулятор на 7620 мА·год, ОС Android 15. Варіанти пам’яті: 12/256 Гб, 12/512 Гб, 16/256 Гб, 16/512 Гб. Вага: 212 г.

Vivo Y300 GT

Смартфон Vivo Y300 GT Фото: Vivo

Цей смартфон також отримав ємний акумулятор — 7620 мА·год. Решта характеристик також схожі: екран розміром 6,78 дюйма типу AMOLED (1260 x 2800 пікс.), процесор MediaTek Dimensity 8400, подвійна камера (50 Мп + 2 Мп), ОС Android 15. Щоправда, обсяг пам’яті скромніший: 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Вага аналогічна: 212 г.

Раніше ми писали, що смартфони Xiaomi подорожчають, але не всі. Чіп наступного покоління від MediaTek може коштувати дорожче, ніж очікувалося, що потенційно вплине на цінову стратегію майбутніх преміальних Android-смартфонів.