Топ-10 смартфонов по разумной цене: с чипом Dimensity 8400 и хорошими характеристиками (фото)

Чипсет Dimensity 8400 обеспечивает производительность графического процессора почти флагманского уровня по очень разумным ценам. Им оснащены такие смартфоны, как Xiaomi 15T, Realme GT 7T, iQOO Z10 Turbo, Vivo Y300 GT и др.

Процессор Dimensity 8400 получил хорошие отзывы от тестировщиков gsmarena.com. Он вошел в 5-ку лидеров и был назван довольно производительным. Благодаря этому чипсету производители имеют возможность не повышать цены и выпускать достойных флагманов и "середнячков", пишет Фокус.

Итак, представляем вашему вниманию список смартфонов с чипом Dimensity 8400 и по разумной цене.

Xiaomi 15T

Смартфон Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

Модель Xiaomi 15T оснащена 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280 x 2772 пикс. Под капотом находится процессор MediaTek Dimensity 8400 серии Ultra. На задней панели расположена тройная камера (50 Mп + 50 Mп + 12 Mп). Автономность обеспечивает батарея на 5500 мАч. Все приложения работают благодаря ОС Android 16 и памяти объемом либо 12/256 Гб, либо 12/512 Гб. Вес устройства составляет 194 г.

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Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Смартфон получил от разработчиков 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикс., процессор Dimensity 8400 Ultra, двойную основную камеру (50 Mп и 8 Mп) и батарею емкостью 6000 мАч. Телефон оснащен ОС Android 16 и памятью 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Весит он 195 г.

Стоит отметить, что схожие характеристики имеет и модель Poco X7 Pro Iron Man Edition — разница в дизайне корпуса.

Realme GT 7T

Смартфон Realme GT 7T Фото: Скриншот

Этот телефон может похвастать 6.8-дюймовым AMOLED-экраном на 1280 x 2800 точек. Под капотом у него находится процессор MediaTek Dimensity 8400 серии Max. Сзади есть двойная камера (50 Mп + 8 Mп) и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Всем управляет ОС Android 15. На рынке представлены телефоны этой модели со следующими объемами памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Вес: 202 г.

Realme Neo 7 SE

Смартфон Realme Neo 7 SE Фото: Скриншот

Дисплей этого смартфона имеет диагональ 6.78 дюйма и тип AMOLED (разрешение 1264 x 2780 точек). Работой устройства управляют чип MediaTek Dimensity 8400 Max и операционная система Android 15. За автономность в ответе емкий аккумулятор на 7000 мАч. Фото и видео можно снимать при помощи двойной основной камеры с датчиками на 50 Mп и 8 Mп. Что касается памяти, то тут можно выбирать между такими объемами: 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 Гб. Вес модели — 212 г.

Infinix Note 60 Ultra

Смартфон Infinix Note 60 Ultra Фото: gsmarena.com

Android-смартфон располагает AMOLED-экраном с диагональю 6.78 дюйма и разрешением 1208 x 2644 пикс. Его аппаратную часть составляют процессор Dimensity 8400 серии Ultimate от компании MediaTek, тройная камера с сенсорами на 200 Mп, 50 Mп и 8 Mп, мощная батарея на 7000 мАч. Телефон работает на базе ОС Android 16 из коробки. Есть варианты с памятью 12/256 Гб и 12/512 Гб. Вес довольно тяжелый — 220 г.

Infinix GT 50 Pro

Смартфон Infinix GT 50 Pro и аксессуары Фото: Infinix

Смартфон имеет 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей (1208 x 2644 пикс.) на передней панели и двойную камеру (50 Mп + 8 Mп) — на задней. Работает аппарат при помощи чипа Dimensity 8400 серии Ultimate, аккумулятора емкостью 6500 мАч и ОС Android 16. Объем памяти при этом составляет 12/256 Гб или 12/512 Гб. Вес: 198 г.

Redmi Turbo 4

Смартфон Redmi Turbo 4 Фото: YouTube

Модель получила чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, батарею 6550 мАч, двойную основную камеру с сенсорами 50 Mп и 8 Mп. Информация выводится на 6.67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1220 x 2712 пикс. Операционная система Android 15 работает в паре с хранилищами на 12/256 Гб или 12/512 Гб, 16/256 Гб или 16/512 Гб. Весит смартфон 203.5 г.

iQOO Z10 Turbo

Смартфон iQOO Z10 Turbo Фото: iQOO

Технические характеристики у смартфона следующие: дисплей диагональю 6.78 дюйма типа AMOLED с разрешением 1260 x 2800 точек, процессор Dimensity 8400 от MediaTek, 50-мегапиксельная и 2-мегапиксельная двойная камера, емкий аккумулятор на 7620 мАч, ОС Android 15. Варианты хранилища: 12/256 Гб, 12/512 Гб, 16/256 Гб, 16/512 Гб. Вес: 212 г.

Vivo Y300 GT

Смартфон Vivo Y300 GT Фото: Vivo

Емкую батарею получил и данный смартфон — 7620 мАч. Остальные характеристики тоже схожи: экран на 6.78 дюймов типа AMOLED (1260 x 2800 пикс.), процессор MediaTek Dimensity 8400, двойная камера (50 Mп + 2 Mп), ОС Android 15. Правда, память скромнее: 8/256, 12/256, 12/512 Гб. Вес аналогичный: 212 г.

Ранее мы писали, что смартфоны Xiaomi подорожают, но не все. Чип следующего поколения от MediaTek может стоить дороже, чем ожидалось, что потенциально повлияет на ценовую стратегию будущих премиальных Android-смартфонов.