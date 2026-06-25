Топ-3 лучших наушников для прослушивания музыки летом 2026: Koss, Sennheiser, HiFiMAN (фото)

В рейтинг наушников для аудиофилов попали такие модели: Sennheiser HD 600, HiFiMAN Ananda Nano, Koss KPH30iRB.

Во время поездок и путешествий летом часто хочется отвлечься от дороги. В этом помогут проводные накладные наушники для прослушивания музыки на таком уровне, будто вы находитесь на живом концерте. Тройку лидеров определили тестировщики homestudiobasics.com.

HiFiMAN Ananda Nano: лучшие наушники для аудиофилов

Наушники HIFIMAN Ananda Nano Фото: HIFIMAN

Наушники отличают открытые амбушюры, планарно-магнитная конструкция, скрытые магниты и нанометровая диафрагма.

Диафрагма дает значительно меньшие искажений, улучшает динамику и детализацию звуков. ANANDA NANO имеют широкий частотный диапазон — от 5 Гц до 55 кГц. Трехмерное звуковое поле буквально обволакивает, обеспечивая точное позиционирование и детализацию музыкальных инструментов, как на живом концерте.

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В отличие от звуковых волн, создаваемых обычным магнитом, особая форма скрытых магнитов позволяет звуковым волнам проходить сквозь них без возникновения помех. Усовершенствованная конструкция магнита акустически прозрачна, что значительно снижает турбулентность дифракции волн, ухудшающую целостность звука. Сниженные искажения обеспечивают чистое, точное и полнодиапазонное звучание.

Наушники совместимы с любым смартфоном или портативным аудиоустройством, т.к. оснащены 3,5-мм джеком.

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Наушники Sennheiser HD 600: лучшие в целом

Наушники Sennheiser HD 600 Фото: soundguys.com

Эти проводные наушники с естественным звуковым пространством и превосходным комфортом подойдут для любителей музыки, аудиокниг и подкастов. Они имеют открытые металлические амбушюры.

Четкость звука обеспечивается благодаря неодимовым магнитам — в итоге пользователь получает точное и динамичное звучание с эффектом полного погружения.

Sennheiser HD600 довольно легкие, с мягкими амбушюрами, что позволяет наслаждаться музыкой без устали во время длительных поездок и ежедневных дел. Дизайн тоже на высшем уровне: изысканная черно-серая отделка, искусно изготовленные открытые металлические сетчатые амбушюры.

Съемный кабель с кевларовым усилением из бескислородной меди минимизирует шум от касаний, обеспечивая при этом гибкость и длительный срок службы. Подключив их к микрофону, пользователь получит игровую гарнитуру для игровых сессий.

Наушники Koss KPH30iRB: бюджетный вариант

Наушники Koss KPH30iRB Фото: Koss

Эта модель в стиле ретро располагает встроенным микрофоном и сенсорным пультом управления, D-образным дизайном и 3,5-мм штекером.

Динамические аудиодрайверы высокого разрешения обеспечивают объемный звук и глубокие басы. Прочный кабель и штекер со встроенным микрофоном и пультом управления, а также пружинная защита от перегибов, делают наушники незаменимыми во время занятий спортом, поездок, прогулок. Особая запатентованная подвеска разработана для индивидуального комфорта и длительного использования. Легкие и портативные, с регулируемым оголовьем, — они идеально подходят для любой ситуации.

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