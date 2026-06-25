Топ 3 найкращих навушників для прослуховування музики влітку: Koss, Sennheiser, HiFiMAN (фото)

До рейтингу навушників для аудіофілів увійшли такі моделі: Sennheiser HD 600, HiFiMAN Ananda Nano, Koss KPH30iRB.

Під час поїздок і подорожей влітку часто хочеться відволіктися від дороги. У цьому допоможуть провідні накладні навушники, які дозволяють слухати музику так, ніби ви перебуваєте на живому концерті. Трійку лідерів визначили тестувальники homestudiobasics.com.

HiFiMAN Ananda Nano: найкращі навушники для аудіофілів

Навушники HIFIMAN Ananda Nano Фото: HIFIMAN

Ці навушники вирізняються відкритими амбушурами, планарно-магнітною конструкцією, прихованими магнітами та нанометровою діафрагмою.

Діафрагма забезпечує значно менше спотворень, покращує динаміку та деталізацію звуків. ANANDA NANO мають широкий частотний діапазон — від 5 Гц до 55 кГц. Тривимірне звукове поле буквально огортає, забезпечуючи точне позиціонування та деталізацію музичних інструментів, як на живому концерті.

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На відміну від звукових хвиль, що створюються звичайним магнітом, особлива форма прихованих магнітів дозволяє звуковим хвилям проходити крізь них без виникнення перешкод. Удосконалена конструкція магніту є акустично прозорою, що значно знижує турбулентність дифракції хвиль, яка погіршує цілісність звуку. Знижені спотворення забезпечують чисте, точне та повнодіапазонне звучання.

Навушники сумісні з будь-яким смартфоном або портативним аудіопристроєм, оскільки оснащені 3,5-мм роз’ємом.

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Навушники Sennheiser HD 600: найкращі загалом

Навушники Sennheiser HD 600 Фото: soundguys.com

Ці дротові навушники з природним звуковим простором та чудовим комфортом підійдуть для любителів музики, аудіокниг та подкастів. Вони мають відкриті металеві амбушури.

Чіткість звуку забезпечується завдяки неодимовим магнітам — у результаті користувач отримує точне та динамічне звучання з ефектом повного занурення.

Sennheiser HD600 — досить легкі навушники з м’якими амбушурами, що дозволяє насолоджуватися музикою без втоми під час тривалих поїздок та щоденних справ. Дизайн також на найвищому рівні: вишукане чорно-сіре оздоблення, майстерно виготовлені відкриті металеві сітчасті амбушури.

Знімний кабель із кевларовим армуванням, виготовлений із безкисневої міді, мінімізує шум від дотиків, забезпечуючи при цьому гнучкість і тривалий термін експлуатації. Підключивши їх до мікрофона, користувач отримає ігрову гарнітуру для ігрових сесій.

Навушники Koss KPH30iRB: бюджетний варіант

Навушники Koss KPH30iRB Фото: Koss

Ця модель у стилі ретро має вбудований мікрофон і сенсорний пульт керування, D-подібну форму та 3,5-мм штекер.

Динамічні аудіодрайвери з високою роздільною здатністю забезпечують об’ємний звук і глибокі баси. Міцний кабель і штекер із вбудованим мікрофоном та пультом керування, а також пружинний захист від перегинів роблять навушники незамінними під час занять спортом, поїздок та прогулянок. Спеціальна запатентована підвіска розроблена для індивідуального комфорту та тривалого використання. Легкі та портативні, з регульованим наголов’ям, — вони ідеально підходять для будь-якої ситуації.

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