Лучшие 50-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-3 популярных модели в Украине (фото)

Диагональ 50 дюймов остается одним из самых востребованных и универсальных размеров для квартир. Телевизоры такого формата отлично вписываются в любое помещение, предлагая флагманские технологии.

Фокус собрал три популярные в Украине 50-дюймовые модели от ведущих брендов Samsung, TCL и Hisense, которые предлагают передовые матрицы, высокую частоту обновления и продвинутые функции для кино и игр.

Samsung QE50QN90F

Samsung QE50QN90F (QE50QN90FAUXUA) — это премиальный телевизор на базе технологии Neo QLED. Главная особенность панели — использование мини-светодиодов (Mini LED), что обеспечивает высокоточное локальное затемнение, глубокий черный цвет и невероятную контрастность. В сочетании с технологией Neo Quantum HDR+ устройство превосходно справляется с отображением очень светлых и очень темных участков кадра. За обработку отвечает мощный процессор NQ4 AI Gen3, использующий 128 нейронных сетей для апскейлинга контента до разрешения 4K, а антибликовое покрытие позволяет комфортно смотреть телевизор при ярком солнечном свете.

Відео дня

ТВ подходит для современных консольных и ПК-игр. VA-матрица разгоняется до частоты 165 Гц, а набор технологий (включая порты HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro и игровую панель Game Bar) гарантирует минимальную задержку и плавность геймплея. За звук отвечает встроенная аудиосистема формата 2.2 мощностью 60 Вт (четыре динамика и два сабвуфера) с поддержкой Dolby Atmos и функции Object Tracking Sound+, которая отслеживает перемещение объектов на экране.

Телевизор Samsung QE50QN90F Фото: Samsung

Характеристики Samsung QE50QN90F

Экран: 50", VA (Neo QLED / Mini LED), 3840×2160 (4K), 165 Гц.

50", VA (Neo QLED / Mini LED), 3840×2160 (4K), 165 Гц. Изображение: Neo Quantum HDR+, антибликовое покрытие.

Neo Quantum HDR+, антибликовое покрытие. Звук: 60 Вт (2.2), Dolby Atmos, сабвуфер.

60 Вт (2.2), Dolby Atmos, сабвуфер. Смарт-ТВ: Tizen OS 2025.

Tizen OS 2025. Разъемы и связь: 4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3.

4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3. Игровые функции: VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro.

Цена в Украине

Телевизор Samsung QE50QN90FAUXUA — от 46 655 грн

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TCL 50C7K

TCL 50C7K — телевизор, объединяющий преимущества QD (квантовых точек) и технологии Mini LED. Производитель установил новую панель CSOT HVA с контрастностью до 7000:1 и применил архитектуру Precise Dimming на 2048 зон локального затемнения. Фирменная система суперконденсированных микролинз в связке с технологией управления ореолами All-domain Halo обеспечивает равномерность подсветки без засветов вокруг ярких объектов на черном фоне. Пиковая яркость дисплея достигает 2600 нит, что гарантирует эталонное отображение HDR-контента.

Кроме выдающегося качества картинки, способной отображать более миллиарда оттенков, этот телевизор отличается утонченным дизайном корпуса. Инженеры TCL добились уменьшения толщины ТВ (Micro-OD), сохранив при этом сложную оптическую структуру матрицы. Динамическое освещение Bionic Algorithm оптимизирует баланс света и тени как для SDR, так и для HDR-сигналов, делая изображение максимально реалистичным.

Телевизор TCL 50C7K Фото: TCL

Характеристики TCL 50C7K

Экран: 50", HVA (QD-Mini LED), 3840×2160 (4K).

50", HVA (QD-Mini LED), 3840×2160 (4K). Изображение: Пиковая яркость 2600 нит, контрастность матрицы 7000:1, 2048 зон локального затемнения.

Пиковая яркость 2600 нит, контрастность матрицы 7000:1, 2048 зон локального затемнения. Технологии: All-domain Halo (борьба с ореолами), микролинзы подсветки.

All-domain Halo (борьба с ореолами), микролинзы подсветки. Цветопередача: Более 1 миллиарда оттенков (QLED).

Цена в Украине

Телевизор TCL 50c7k — от 27 280 грн

Hisense 50E8Q

Модель Hisense 50E8Q предлагает впечатляющий арсенал кинематографических и игровых функций по доступной цене. Как и конкуренты, телевизор использует связку Mini-LED подсветки и слоя квантовых точек (QLED Colour), выдавая яркие, насыщенные цвета и глубокие тени. Процессор Hi-View AI Engine с помощью машинного обучения повышает качество контента низкого разрешения до стандартов 4K. Модель поддерживает режимы Dolby Vision HDR и Dolby Atmos, а также Filmmaker Mode, который отключает постобработку для передачи оригинального режиссерского замысла.

Для геймеров предусмотрен режим Game Mode PRO с поддержкой частоты обновления до 144 Гц, функцией VRR (переменная частота обновления) и ALLM через разъемы HDMI 2.1. Искусственный интеллект оптимизирует просмотр спортивных трансляций (AI Sports Mode), устраняя размытие движущихся объектов, и автоматически регулирует яркость экрана с помощью встроенного датчика освещенности (AI Light Sensor). В телевизор встроен полноценный сабвуфер на 20 Вт для мощного воспроизведения низких частот.

Hisense 50E8Q Фото: Hisense

Характеристики Hisense 50E8Q

Экран: 50", QLED + MiniLED, 3840 x 2160 (4K UHD), 144 Гц.

50", QLED + MiniLED, 3840 x 2160 (4K UHD), 144 Гц. Изображение: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, датчик освещенности.

Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, датчик освещенности. Звук: 40 Вт (2 динамика + сабвуфер 20 Вт), Dolby Atmos, DTS Virtual:X.

40 Вт (2 динамика + сабвуфер 20 Вт), Dolby Atmos, DTS Virtual:X. Смарт-ТВ: VIDAA OS.

VIDAA OS. Разъемы и связь: 2x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2.

2x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2. Игровые функции: VRR, ALLM, FreeSync Premium.

Цена в Украине

Телевизор HISENSE 50E8Q — от 27 999 грн

Все перечисленные телевизоры продаются у наших ритейлеров прямо сейчас на момент написания публикации.

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