Найкращі 50-дюймові телевізори 2026 року: топ-3 найпопулярніших моделей в Україні (фото)

Діагональ 50 дюймів залишається одним із найпопулярніших і найуніверсальніших розмірів для квартир. Телевізори такого формату чудово вписуються в будь-яке приміщення, пропонуючи флагманські технології.

Фокус зібрав три популярні в Україні 50-дюймові моделі від провідних брендів Samsung, TCL та Hisense, які пропонують передові матриці, високу частоту оновлення та просунуті функції для перегляду фільмів та ігор.

Samsung QE50QN90F

Samsung QE50QN90F (QE50QN90FAUXUA) — це преміальний телевізор на базі технології Neo QLED. Головна особливість панелі — використання міні-світлодіодів (Mini LED), що забезпечує високоточне локальне затемнення, глибокий чорний колір і неймовірну контрастність. У поєднанні з технологією Neo Quantum HDR+ пристрій чудово справляється з відображенням дуже світлих і дуже темних ділянок кадру. За обробку відповідає потужний процесор NQ4 AI Gen3, який використовує 128 нейронних мереж для апскейлінгу контенту до роздільної здатності 4K, а антиблікове покриття дозволяє комфортно дивитися телевізор при яскравому сонячному світлі.

Відео дня

Телевізор підходить для сучасних ігор на консолях та ПК. VA-матриця розганяється до частоти 165 Гц, а набір технологій (включаючи порти HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro та ігрову панель Game Bar) гарантує мінімальну затримку та плавність геймплею. За звук відповідає вбудована аудіосистема формату 2.2 потужністю 60 Вт (чотири динаміки та два сабвуфери) з підтримкою Dolby Atmos і функції Object Tracking Sound+, яка відстежує переміщення об’єктів на екрані.

Телевізор Samsung QE50QN90F Фото: Samsung

Характеристики Samsung QE50QN90F

Екран: 50", VA (Neo QLED / Mini LED), 3840×2160 (4K), 165 Гц.

50", VA (Neo QLED / Mini LED), 3840×2160 (4K), 165 Гц. Зображення: Neo Quantum HDR+, антиблікове покриття.

Neo Quantum HDR+, антиблікове покриття. Звук: 60 Вт (2.2), Dolby Atmos, сабвуфер.

60 Вт (2.2), Dolby Atmos, сабвуфер. Смарт-ТВ: Tizen OS 2025.

Tizen OS 2025. Роз'єми та зв'язок: 4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3.

4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3. Ігрові функції: VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro.

Ціна в Україні

Телевізор Samsung QE50QN90FAUXUA — від 46 655 грн

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TCL 50C7K

TCL 50C7K — телевізор, що поєднує переваги QD (квантових точок) та технології Mini LED. Виробник встановив нову панель CSOT HVA з контрастністю до 7000:1 і застосував архітектуру Precise Dimming з 2048 зонами локального затемнення. Фірмова система суперконденсованих мікролінз у поєднанні з технологією керування ореолами All-domain Halo забезпечує рівномірність підсвічування без засвічень навколо яскравих об’єктів на чорному тлі. Пікова яскравість дисплея сягає 2600 ніт, що гарантує еталонне відображення HDR-контенту.

Окрім виняткової якості зображення, здатного відтворювати понад мільярд відтінків, цей телевізор вирізняється витонченим дизайном корпусу. Інженери TCL домоглися зменшення товщини телевізора (Micro-OD), зберігши при цьому складну оптичну структуру матриці. Динамічне освітлення Bionic Algorithm оптимізує баланс світла й тіні як для SDR, так і для HDR-сигналів, роблячи зображення максимально реалістичним.

Телевізор TCL 50C7K Фото: TCL

Характеристики TCL 50C7K

Екран: 50", HVA (QD-Mini LED), 3840×2160 (4K).

50", HVA (QD-Mini LED), 3840×2160 (4K). Зображення: пікова яскравість 2600 ніт, контрастність матриці 7000:1, 2048 зон локального затемнення.

пікова яскравість 2600 ніт, контрастність матриці 7000:1, 2048 зон локального затемнення. Технології: All-domain Halo (боротьба з ореолами), мікролінзи підсвічування.

All-domain Halo (боротьба з ореолами), мікролінзи підсвічування. Передача кольорів: понад 1 мільярд відтінків (QLED).

Ціна в Україні

Телевізор TCL 50c7k — від 27 280 грн

Hisense 50E8Q

Модель Hisense 50E8Q пропонує вражаючий набір кінематографічних та ігрових функцій за доступною ціною. Як і конкуренти, телевізор використовує поєднання підсвічування Mini-LED та шару квантових точок (QLED Colour), забезпечуючи яскраві, насичені кольори та глибокі тіні. Процесор Hi-View AI Engine за допомогою машинного навчання підвищує якість контенту з низькою роздільною здатністю до стандартів 4K. Модель підтримує режими Dolby Vision HDR і Dolby Atmos, а також Filmmaker Mode, який вимикає постобробку для передачі оригінального режисерського задуму.

Для геймерів передбачено режим Game Mode PRO з підтримкою частоти оновлення до 144 Гц, функцією VRR (змінна частота оновлення) та ALLM через роз’єми HDMI 2.1. Штучний інтелект оптимізує перегляд спортивних трансляцій (AI Sports Mode), усуваючи розмиття рухомих об’єктів, та автоматично регулює яскравість екрана за допомогою вбудованого датчика освітленості (AI Light Sensor). У телевізор вбудовано повноцінний сабвуфер потужністю 20 Вт для потужного відтворення низьких частот.

Hisense 50E8Q Фото: Hisense

Характеристики Hisense 50E8Q

Екран: 50", QLED + MiniLED, 3840 x 2160 (4K UHD), 144 Гц.

50", QLED + MiniLED, 3840 x 2160 (4K UHD), 144 Гц. Зображення: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, датчик освітленості.

Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, датчик освітленості. Звук: 40 Вт (2 динаміки + сабвуфер 20 Вт), Dolby Atmos, DTS Virtual:X.

40 Вт (2 динаміки + сабвуфер 20 Вт), Dolby Atmos, DTS Virtual:X. Смарт-ТВ: VIDAA OS.

VIDAA OS. Роз'єми та зв'язок: 2x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2.

2x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2. Ігрові функції: VRR, ALLM, FreeSync Premium.

Ціна в Україні

Телевізор HISENSE 50E8Q — від 27 999 грн

Усі перелічені телевізори продаються у наших роздрібних магазинах саме зараз, на момент написання цієї публікації.

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