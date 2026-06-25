Лучшие 65-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-3 модели на любой бюджет (фото)

Один из самых популярных сегодня размеров телевизоров — 65 дюймов. Это идеальный выбор для тех, кто планирует сидеть на расстоянии от 2,4 до 2,7 метра от экрана.

Чтобы упростить выбор среди 65-дюймовых телевизоров в 2026 году, эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден порекомендовал три своих любимых модели.

LG C5 OLED

LG C5 Фото: Tom's Guide

Телевизор LG C5 OLED нельзя назвать бюджетным, однако он дешевле флагманских моделей и обеспечивает превосходное качество изображения за свою цену. Как и все OLED-телевизоры, он отличается невероятной контрастностью, глубиной и четкостью изображения.

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LG C5 OLED достаточно яркий для большинства условий просмотра. Он идеально подходит для просмотра спортивных трансляций в формате 4K и фильмов, снятых в формате HDR. Благодаря OLED-дисплею даже небольшие яркие пятна, такие как солнечные блики на океане, выглядят довольно реалистично.

Відео дня

Это также неплохой телевизор для геймеров в своём ценовом диапазоне. LG C5 способен справиться со всем, что могут выводить консоли современного поколения, за исключением 8K-контента с PS5 Pro. Среди других его преимуществ — простой интерфейс и поддержка Dolby Vision.

Характеристики LG C5 OLED:

тип экрана — OLED;

частота обновления — 144 Гц;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1;

HDR — HDR10, Dolby Vision, HLG;

операционная система — webOS.

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: RTINGS

TCL QM7K относится к телевизорам среднего класса и предлагает гораздо более высокую производительность и больше функций, чем 65-дюймовые модели начального уровня. В нём используется технология Mini LED, которая обеспечивает яркость, значительно превышающую среднюю.

Дежарден отметил, что отдаёт предпочтение TCL QM7K из-за его хорошо спроектированной подсветки, которая делает кинематографический контент ярким. Кроме того, этот телевизор лучше справляется с контрастностью, чем другие устройства среднего класса с технологией Mini LED.

Еще одним преимуществом TCL QM7K является удачное сочетание функций, подходящих для любого типа зрителя. Он отлично подходит для просмотра стримингового контента, а также может работать с игровыми консолями современного поколения.

Характеристики TCL QM7K:

тип экрана — Mini LED;

частота обновления — 144 Гц;

порты HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

операционная система — Google TV.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

TCL QM6K — самая недорогая модель в этом списке. В его основе также лежит технология Mini LED, которая обещает лучшую яркость и общую контрастность, чем у большинства бюджетных ЖК/LED-телевизоров, использующих прямую светодиодную подсветку или краевую подсветку.

Этот телевизор не может похвастаться исключительной яркостью, однако он хорошо подходит для комнат, в которые не попадает много солнечного света. Эксперт также отметил хорошую точность цветопередачи даже без дополнительных настроек.

Для геймеров TCL QM6K предлагает поддержку игр в формате 4K, частоту обновления 120 Гц (до 144 Гц) и два входа HDMI.

Характеристики TCL QM6K:

тип экрана — Mini LED;

частота обновления — до 144 Гц;

порты HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

операционная система — Google TV.

Напомним, что Sony BRAVIA XR8B претендует на звание одного из самых сбалансированных OLED-телевизоров в верхнем ценовом сегменте.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили телевизоры Samsung S95H, Samsung QN90F и новейшую модель Samsung Micro RGB TV R95H.