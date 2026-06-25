Найкращі 65-дюймові телевізори у 2026 році: топ 3 моделі на різний бюджет (фото)

Однин з найпопулярніших розмірів телевізорів сьогодні — 65 дюймів. Це ідеальний вибір для тих, хто збирається сидіти на відстані від 2,4 до 2,7 метра від екрана.

Щоб спростити вибір між 65-дюймовими телевізорами у 2026 році, експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден порадив 3 свої улюблені моделі.

LG C5 OLED

LG C5 Фото: Tom's Guide

Телевізор LG C5 OLED не можна назвати бюджетним, проте він дешевший за флагманські моделі та пропонує чудову якість зображення за свою ціну. Як і всі OLED-телевізори, він може похвалитися неймовірною контрастністю, глибиною та чіткістю.

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LG C5 OLED достатньо яскравий для більшості умов перегляду. Він ідеально підходить для перегляду спортивних трансляцій у форматі 4K та фільмів, зняті для HDR. Завдяки OLED-дисплею навіть невеликі яскраві плями, як от сонячні відблиски на океані, виглядають досить реалістично.

Відео дня

Це також непоганий телевізор для геймерів у своєму ціновому діапазоні. LG C5 може впоратися з усім, що можуть виводити консолі сучасного покоління, за винятком 8K-контенту з PS5 Pro. Серед інших його переваг – простий інтерфейс та підтримка Dolby Vision.

Характеристики LG C5 OLED:

тип екрана — OLED;

частота оновлення — 144 Гц;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1;

HDR — HDR10, Dolby Vision, HLG;

операційна система — webOS.

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: RTINGS

TCL QM7K відноситься до телевізорів середнього класу та пропонує набагато кращу продуктивність і більше функцій, ніж 65-дюймові моделі початкового рівня. Він використовує технологію Mini LED, яка забезпечує яскравість, значно вищу за середню.

Дежарден зазначив, що віддає перевагу TCL QM7K через його добре спроектоване підсвічування, яке робить кінематографічний контент яскравим. Окрім того, цей телевізор краще справляється з контрастністю, ніж інші Mini LED пристрої середнього класу.

Ще одним плюсом TCL QM7K є гарне поєднання функцій для будь-якого типу глядача. Він може добре підходить для перегляду стрімінгового контенту, а також може працювати з ігровими консолями сучасного покоління.

Характеристики TCL QM7K:

тип екрана — Mini LED;

частота оновлення — 144 Гц;

порти HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

операційна система — Google TV.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

TCL QM6K є найдешевшою моделлю у цьому списку. В його основі також лежить технологія Mini LED, яка обіцяє кращу яскравість і загальну контрастність, ніж більшість бюджетних РК/LED-телевізорів, які використовують пряме світлодіодне підсвічування або підсвічування по краях.

Цей телевізор не може похвалитися винятковою яскравістю, проте він добре підходить кімнат, в які не потрапляє багато сонячного світла. Експерт також відзначив хорошу точність передачі кольору, навіть без додаткових налаштувань.

Для геймерів TCL QM6K пропонує підтримку ігор у форматі 4K, частоту оновлення 120 Гц (до 144 Гц) та два входи HDMI.

Характеристики TCL QM6K:

тип екрана — Mini LED;

частота оновлення — до 144 Гц;

порти HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

операційна система — Google TV.

Нагадаємо, Sony BRAVIA XR8B претендує на звання одного із найбільш збалансованих OLED-телевізорів у верхньому ціновому сегменті.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли телевізори Samsung S95H, Samsung QN90F та найновіший Samsung Micro RGB TV R95H.