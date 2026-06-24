Один із найкращих OLED-телевізорів у своєму класі: експерти порадили недооцінену модель Sony

Телевізор Sony BRAVIA XR8B вважається одним із найбільш збалансованих OLED-телевізорів у верхньому ціновому сегменті.

Експерти видання Android Central поділилися своїми враженнями про телевізор, розповівши, чому 55-дюймова модель заслуговує на увагу у 2026 році.

Особливості та характеристики Sony BRAVIA XR8B

Телевізор побудований на базі передової WOLED-панелі з 8 мільйонами пікселів із незалежним підсвічуванням, що забезпечує глибокий чорний колір і практично нескінченну контрастність. Чіп Sony XR Processor у реальному часі відповідає за інтелектуальне апскейлінг контенту з низькою роздільною здатністю до 4K та плавність у динамічних сценах. Модель працює під управлінням смарт-платформи Google TV, підтримує стандарти Dolby Vision і Dolby Atmos, а також забезпечує максимальні кути огляду, зберігаючи насиченість кольорів під будь-яким ракурсом.

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Особливу увагу інженери приділили звуку та інтеграції з ігровими екосистемами. Завдяки технології Acoustic Surface Audio+ сама матриця екрана вібрує і виконує роль динаміка, забезпечуючи точну спрямованість звуку та високу чіткість мови. Для власників ігрової консолі PlayStation 5 передбачені ексклюзивні автоматичні функції: калібрування HDR (Auto HDR Tone Mapping) та режим Auto Genre Picture Mode, який самостійно зменшує затримку введення до мінімуму під час запуску гри. Пристрій оснащений швидкісними портами HDMI 2.1 з підтримкою частоти оновлення 120 Гц при роздільній здатності 4K та технологією VRR для усунення розривів кадру.

Телевізор Sony BRAVIA XR8B отримав високу оцінку — 4,7 з 5 на Amazon, що свідчить про задоволеність закордонних покупців Фото: Mashable

Переваги та недоліки Sony BRAVIA XR8B

Переваги:

Рівень чорного кольору, недосяжний для класичних LED-панелей, та реалістична передача кольорів одразу після розпакування.

Передовий процесор Sony XR для бездоганного масштабування зображення та обробки рухів.

Чудові кути огляду без найменшого спотворення зображення.

Ексклюзивні оптимізації під консоль PlayStation 5, наявність портів HDMI 2.1 (4K/120 Гц, VRR).

Унікальна аудіосистема Acoustic Surface Audio+, що перетворює екран на повноцінний динамік.

Недоліки:

Поступається сучасним моделям Mini LED за рівнем пікової яскравості у дуже світлих кімнатах із великою кількістю сонячного світла.

Має обмежену максимальну HDR-яскравість порівняно зі старшим флагманом лінійки (Bravia 9).

Комплектний пульт дистанційного керування виготовлений із простого пластику, що виглядає дешево для преміального телевізора.

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