Один из лучших OLED-телевизоров в своем классе: эксперты посоветовали недооцененную модель Sony
Телевизора Sony BRAVIA XR8B считается одним из самых сбалансированных OLED-телевизоров в верхнем ценовом сегменте.
Эксперты издания Android Central поделились впечатлениями про телевизор, рассказав, почему 55-дюймовая модель стоит внимания в 2026 году.
Особенности и характеристики Sony BRAVIA XR8B
Телевизор построен на базе передовой WOLED-панели с 8 миллионами независимо подсвечиваемых пикселей, что обеспечивает глубокий черный цвет и практически бесконечную контрастность. Чип Sony XR Processor в реальном времени отвечает за интеллектуальный апскейлинг контента низкого разрешения до 4K и плавность в динамичных сценах. Модель работает под управлением смарт-платформы Google TV, поддерживает стандарты Dolby Vision и Dolby Atmos, а также предлагает максимальные углы обзора, сохраняя сочность цветов под любым ракурсом.
Особое внимание инженеры уделили звуку и интеграции с геймерскими экосистемами. Благодаря технологии Acoustic Surface Audio+, сама матрица экрана вибрирует и выступает в роли динамика, создавая точную направленность звука и высокую четкость речи. Для владельцев игровой консоли PlayStation 5 предусмотрены эксклюзивные автоматические функции: калибровка HDR (Auto HDR Tone Mapping) и режим Auto Genre Picture Mode, который самостоятельно снижает задержку ввода до минимума при запуске игры. Аппарат оснащен скоростными портами HDMI 2.1 с поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении 4K и технологии VRR для устранения разрывов кадра.
Плюсы и минусы Sony BRAVIA XR8B
Преимущества:
- Недостижимый для классических LED-панелей уровень черного цвета и реалистичная цветопередача прямо из коробки.
- Продвинутый процессор Sony XR для безупречного масштабирования изображения и обработки движений.
- Превосходные углы обзора без малейшего искажения картинки.
- Эксклюзивные оптимизации под консоль PlayStation 5, наличие портов HDMI 2.1 (4K/120 Гц, VRR).
- Уникальная аудиосистема Acoustic Surface Audio+, превращающая экран в полноценный динамик.
Недостатки:
- Уступает современным моделям Mini LED по уровню пиковой яркости в очень светлых комнатах с обилием солнечного света.
- Ограничен в максимальной HDR-яркости по сравнению со старшим флагманом линейки (Bravia 9).
- Комплектный пульт управления выполнен из простого пластика, что ощущается бюджетно для премиального ТВ.
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