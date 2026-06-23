Яркие Mini LED телевизоры с доступной ценой: топ-3 модели 2026 года (фото)

Технология Mini LED в телевизорах становится все более доступной, обеспечивая высокую яркость и глубокий черный цвет в среднем и бюджетном сегментах.

Эксперты портала RTINGS протестировали актуальные модели и определили тройку лучших недорогих телевизоров с качественной подсветкой. Резюмируем главные характеристики, преимущества и недостатки каждой модели.

Hisense U7SG

Hisense U7SG — лучший телевизор среднего класса 2026 года по версии экспертов. ТВ оснащен 4K-экраном с подсветкой Mini LED и матовым антибликовым покрытием, которое эффективно устраняет отражения в светлой комнате. Модель получила четыре порта с пропускной способностью HDMI 2.1, поддержку VRR и максимальную частоту обновления 165 Гц в 4K (или 330 Гц при снижении разрешения до 1080p). Заявлена поддержка форматов Dolby Vision, HDR10+ и аудио DTS. Аппарат работает на базе свежей версии Google TV с функциями ИИ Gemini, но на рынке также представлена модификация с системой Fire TV. В линейке доступны диагонали 55, 65, 75, 85, 100 и 116 дюймов.

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Телевизор Hisense U7SG Фото: wired.com

Телевизор отлично подходит для кинотеатральных условий благодаря глубокому черному цвету и для киберспорта за счет минимальной задержки ввода. Однако локальное затемнение уступает более дорогим аналогам: заметны засветы вокруг ярких объектов на темном фоне, а общая точность цветопередачи слегка занижена. Геймеров и любителей спорта может разочаровать время отклика и заметный эффект "грязного экрана".

Преимущества:

Фантастическая пиковая яркость в форматах SDR и HDR.

Яркие и насыщенные цвета.

Отличный контраст и равномерный глубокий черный цвет.

Высокая точность изображения в SDR прямо из коробки.

Недостатки:

Сильно отвлекающий эффект "грязного экрана".

Качество картинки быстро ухудшается при просмотре под углом.

TCL QM6K

Модель TCL QM6K 2025 года признана лучшим 55-дюймовым телевизором начального уровня стоимостью до 500 долларов (с учетом регулярных скидок). Модель оборудована двумя портами HDMI 2.1 (с поддержкой 4K при 144 Гц, 1080p при 288 Гц и VRR) и двумя портами HDMI 2.0 (один из них работает как eARC с транзитом звука Dolby и DTS). Аппарат поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а работает под управлением Google TV 12. Серия включает размеры 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Телевизор TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Телевизор выделяется глубокими уровнями черного цвета и богатой палитрой. Высокая пиковая яркость SDR отлично справляется с бликами от рассеянного верхнего освещения. Аппарат обеспечивает низкую задержку входного сигнала и минимальное размытие в динамичных играх. При этом HDR-яркость остается посредственной: яркие спецэффекты не выглядят впечатляюще, а вокруг них появляются ореолы. Если напротив экрана находится окно или лампа, на матрице возникнут сильные зеркальные отражения.

Преимущества:

Глубокие уровни черного цвета независимо от освещения комнаты.

Высокая точность картинки в HDR и SDR.

Достаточная яркость SDR для подавления бликов от непрямого света.

Поддержка портов HDMI 2.1 (до 4K/144 Гц и 1080p/288 Гц) с VRR.

Недостатки:

Недостаточная яркость в HDR.

Заметные блики при размещении напротив ярких ламп или окон.

Изображение деградирует при просмотре с экстремальных углов.

Vizio Mini LED Quantum 4K

Vizio Mini LED Quantum 4K 2026 года выпуска — лучший ультрабюджетный смарт-телевизор. Модели с диагональю вплоть до 75 дюймов продаются дешевле 500 долларов (также доступна редкая 50-дюймовая версия). Новинка предлагает полноматричное локальное затемнение Mini LED и широкий цветовой охват. Поддерживается вывод в 4K при 60 Гц и 1080p при 120 Гц с технологией VRR. Форматы HDMI 2.1 отсутствуют. Операционная система VIZIO OS включает базовый набор стриминговых приложений. Модельный ряд варьируется от 43 до 85 дюймов.

Телевизор Vizio Mini LED Quantum 4K Фото: PC Mag

Картинка остается насыщенной при любом типе контента, а широкие углы обзора позволяют смотреть телевизор из любой точки комнаты. Яркости достаточно, чтобы компенсировать непрямое освещение. Однако низкая контрастность делает телевизор плохим выбором для просмотра в темноте: черный цвет выглядит сероватым, а вокруг светлых объектов и субтитров образуется свечение. Для спортивных трансляций и интенсивного гейминга это не самый лучший выбор, но с учетом цены, все еще достойная модель для большинства сценариев.

Преимущества:

Стабильное изображение при просмотре сбоку.

Хороший уровень пиковой яркости в стандартном формате SDR.

Недостатки:

Экран не поглощает прямые зеркальные отражения от ламп.

Мелкие яркие детали в HDR не выделяются из-за нехватки светимости.

Ошибки и недоработки в интерфейсе операционной системы.

Плохая аппаратная обработка изображений в динамике.

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