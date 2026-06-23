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Яркие Mini LED телевизоры с доступной ценой: топ-3 модели 2026 года (фото)

Hisense U7S телевизор mini led
Телевизор серии Hisense U7S (иллюстративное фото) | Фото: Future

Технология Mini LED в телевизорах становится все более доступной, обеспечивая высокую яркость и глубокий черный цвет в среднем и бюджетном сегментах.

Эксперты портала RTINGS протестировали актуальные модели и определили тройку лучших недорогих телевизоров с качественной подсветкой. Резюмируем главные характеристики, преимущества и недостатки каждой модели.

Hisense U7SG

Hisense U7SG — лучший телевизор среднего класса 2026 года по версии экспертов. ТВ оснащен 4K-экраном с подсветкой Mini LED и матовым антибликовым покрытием, которое эффективно устраняет отражения в светлой комнате. Модель получила четыре порта с пропускной способностью HDMI 2.1, поддержку VRR и максимальную частоту обновления 165 Гц в 4K (или 330 Гц при снижении разрешения до 1080p). Заявлена поддержка форматов Dolby Vision, HDR10+ и аудио DTS. Аппарат работает на базе свежей версии Google TV с функциями ИИ Gemini, но на рынке также представлена модификация с системой Fire TV. В линейке доступны диагонали 55, 65, 75, 85, 100 и 116 дюймов.

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Hisense U7SG лучший телевизор mini led среднего класса
Телевизор Hisense U7SG
Фото: wired.com

Телевизор отлично подходит для кинотеатральных условий благодаря глубокому черному цвету и для киберспорта за счет минимальной задержки ввода. Однако локальное затемнение уступает более дорогим аналогам: заметны засветы вокруг ярких объектов на темном фоне, а общая точность цветопередачи слегка занижена. Геймеров и любителей спорта может разочаровать время отклика и заметный эффект "грязного экрана".

Преимущества:

  • Фантастическая пиковая яркость в форматах SDR и HDR.
  • Яркие и насыщенные цвета.
  • Отличный контраст и равномерный глубокий черный цвет.
  • Высокая точность изображения в SDR прямо из коробки.

Недостатки:

  • Сильно отвлекающий эффект "грязного экрана".
  • Качество картинки быстро ухудшается при просмотре под углом.

TCL QM6K

Модель TCL QM6K 2025 года признана лучшим 55-дюймовым телевизором начального уровня стоимостью до 500 долларов (с учетом регулярных скидок). Модель оборудована двумя портами HDMI 2.1 (с поддержкой 4K при 144 Гц, 1080p при 288 Гц и VRR) и двумя портами HDMI 2.0 (один из них работает как eARC с транзитом звука Dolby и DTS). Аппарат поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а работает под управлением Google TV 12. Серия включает размеры 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.

TCL QM6K телевизор mini led 55 дюймов
Телевизор TCL QM6K
Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Телевизор выделяется глубокими уровнями черного цвета и богатой палитрой. Высокая пиковая яркость SDR отлично справляется с бликами от рассеянного верхнего освещения. Аппарат обеспечивает низкую задержку входного сигнала и минимальное размытие в динамичных играх. При этом HDR-яркость остается посредственной: яркие спецэффекты не выглядят впечатляюще, а вокруг них появляются ореолы. Если напротив экрана находится окно или лампа, на матрице возникнут сильные зеркальные отражения.

Преимущества:

  • Глубокие уровни черного цвета независимо от освещения комнаты.
  • Высокая точность картинки в HDR и SDR.
  • Достаточная яркость SDR для подавления бликов от непрямого света.
  • Поддержка портов HDMI 2.1 (до 4K/144 Гц и 1080p/288 Гц) с VRR.

Недостатки:

  • Недостаточная яркость в HDR.
  • Заметные блики при размещении напротив ярких ламп или окон.
  • Изображение деградирует при просмотре с экстремальных углов.

Vizio Mini LED Quantum 4K

Vizio Mini LED Quantum 4K 2026 года выпуска — лучший ультрабюджетный смарт-телевизор. Модели с диагональю вплоть до 75 дюймов продаются дешевле 500 долларов (также доступна редкая 50-дюймовая версия). Новинка предлагает полноматричное локальное затемнение Mini LED и широкий цветовой охват. Поддерживается вывод в 4K при 60 Гц и 1080p при 120 Гц с технологией VRR. Форматы HDMI 2.1 отсутствуют. Операционная система VIZIO OS включает базовый набор стриминговых приложений. Модельный ряд варьируется от 43 до 85 дюймов.

Vizio Mini LED Quantum 4K бюджетный телевизор
Телевизор Vizio Mini LED Quantum 4K
Фото: PC Mag

Картинка остается насыщенной при любом типе контента, а широкие углы обзора позволяют смотреть телевизор из любой точки комнаты. Яркости достаточно, чтобы компенсировать непрямое освещение. Однако низкая контрастность делает телевизор плохим выбором для просмотра в темноте: черный цвет выглядит сероватым, а вокруг светлых объектов и субтитров образуется свечение. Для спортивных трансляций и интенсивного гейминга это не самый лучший выбор, но с учетом цены, все еще достойная модель для большинства сценариев.

Преимущества:

  • Стабильное изображение при просмотре сбоку.
  • Хороший уровень пиковой яркости в стандартном формате SDR.

Недостатки:

  • Экран не поглощает прямые зеркальные отражения от ламп.
  • Мелкие яркие детали в HDR не выделяются из-за нехватки светимости.
  • Ошибки и недоработки в интерфейсе операционной системы.
  • Плохая аппаратная обработка изображений в динамике.

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