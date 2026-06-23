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Какой телевизор купить в 2026 году: эксперт посоветовал вариант с большим экраном (фото)

Телевизор TCL RM7L RGB-Mini LED
Телевизор TCL RM7L RGB-Mini LED (фото иллюстративное) | Фото: TCL

В 2026 году компания TCL представила телевизоры с дисплеями RGB-Mini LED. В настоящее время эта технология используется в флагманских моделях бренда.

Технология RGB-Mini LED обеспечивает высокую детализацию, глубокий черный цвет и впечатляющую яркость для HDR. Учитывая это, эксперт портала Tom's Guide Уилл Салмон рекомендует новинки TCL.

Как поясняет автор, в RGB-Mini LED-экранах TCL в подсветке используются специальные RGB-излучатели красного, зеленого и синего цветов. Благодаря этому телевизоры обеспечивают яркое изображение с удивительно точной цветопередачей.

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Салмон советует обратить внимание именно на телевизоры TCL 4K UHD RGB-Mini LED с большими экранами (85, 98, 115 дюймов). С увеличением размера экрана растет количество зон локального затемнения и пиковая яркость, однако все модели обладают рядом ключевых общих черт.

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Характеристики TCL RGB-Mini LED (85", 98" и 115"):

  • технология подсветки — RGB-Mini LED;
  • разрешение — 4K Ultra HD (3840×2160 пикселей);
  • форматы HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+;
  • частота обновления — 120–144 Гц;
  • порты — HDMI 2.1;
  • операционная система — Google TV.

Напомним, что эксперт сравнил технологии дисплеев RGB LED и Super Quantum Dot (SQD) Mini LED.

Фокус также сообщал, что LG G6 и Samsung S95H претендуют на звание лучшего OLED-телевизора 2026 года.