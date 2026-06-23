Какой телевизор купить в 2026 году: эксперт посоветовал вариант с большим экраном (фото)
В 2026 году компания TCL представила телевизоры с дисплеями RGB-Mini LED. В настоящее время эта технология используется в флагманских моделях бренда.
Технология RGB-Mini LED обеспечивает высокую детализацию, глубокий черный цвет и впечатляющую яркость для HDR. Учитывая это, эксперт портала Tom's Guide Уилл Салмон рекомендует новинки TCL.
Как поясняет автор, в RGB-Mini LED-экранах TCL в подсветке используются специальные RGB-излучатели красного, зеленого и синего цветов. Благодаря этому телевизоры обеспечивают яркое изображение с удивительно точной цветопередачей.
Телевизоры каких брендов вы предпочитаете?
Салмон советует обратить внимание именно на телевизоры TCL 4K UHD RGB-Mini LED с большими экранами (85, 98, 115 дюймов). С увеличением размера экрана растет количество зон локального затемнения и пиковая яркость, однако все модели обладают рядом ключевых общих черт.
Характеристики TCL RGB-Mini LED (85", 98" и 115"):
- технология подсветки — RGB-Mini LED;
- разрешение — 4K Ultra HD (3840×2160 пикселей);
- форматы HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+;
- частота обновления — 120–144 Гц;
- порты — HDMI 2.1;
- операционная система — Google TV.
Напомним, что эксперт сравнил технологии дисплеев RGB LED и Super Quantum Dot (SQD) Mini LED.
Фокус также сообщал, что LG G6 и Samsung S95H претендуют на звание лучшего OLED-телевизора 2026 года.