Який телевізор купити у 2026 році: експерт порадив варіант з великим екраном (фото)

У 2026 році компанія TCL представила телевізори з дисплеями RGB-Mini LED. Наразі цю технологію використовують флагманські моделі бренду.

Технологія RGB-Mini LED забезпечує високу деталізацію, глибокий чорний колір та вражаючу яскравість для HDR. З огляду на це, експерт порталу Tom's Guide Вілл Салмон рекомендує новинки TCL.

Як пояснює автор, RGB-Mini LED-екрани TCL використовують в підсвічуванні спеціальні RGB-випромінювачі червоного, зеленого та синього кольору. Завдяки цьому телевізори видають яскраву картинку з напрочуд точними кольорами.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Салмон радить звернути увагу саме на телевізори TCL 4K UHD RGB-Mini LED з великими дисплеями (85, 98, 115 дюймів). Зі збільшенням розміру екрана зростає кількість зон локального затемнення та пікова яскравість, проте всі моделі мають низку ключових спільних рис.

Відео дня

Характеристики TCL RGB-Mini LED (85", 98" та 115"):

технологія підсвічування — RGB-Mini LED;

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840×2160 пікселів);

формати HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+;

частота оновлення — 120–144 Гц;

порти — HDMI 2.1;

операційна система — Google TV.

Нагадаємо, експерт порівняв технології дисплеїв RGB LED та Super Quantum Dot (SQD) Mini LED.

Фокус також повідомляв, що LG G6 та Samsung S95H претендують на звання найкращого OLED-телевізора 2026 року.