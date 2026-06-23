Який телевізор купити у 2026 році: експерт порадив варіант з великим екраном (фото)
У 2026 році компанія TCL представила телевізори з дисплеями RGB-Mini LED. Наразі цю технологію використовують флагманські моделі бренду.
Технологія RGB-Mini LED забезпечує високу деталізацію, глибокий чорний колір та вражаючу яскравість для HDR. З огляду на це, експерт порталу Tom's Guide Вілл Салмон рекомендує новинки TCL.
Як пояснює автор, RGB-Mini LED-екрани TCL використовують в підсвічуванні спеціальні RGB-випромінювачі червоного, зеленого та синього кольору. Завдяки цьому телевізори видають яскраву картинку з напрочуд точними кольорами.
Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу?
Салмон радить звернути увагу саме на телевізори TCL 4K UHD RGB-Mini LED з великими дисплеями (85, 98, 115 дюймів). Зі збільшенням розміру екрана зростає кількість зон локального затемнення та пікова яскравість, проте всі моделі мають низку ключових спільних рис.
Характеристики TCL RGB-Mini LED (85", 98" та 115"):
- технологія підсвічування — RGB-Mini LED;
- роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840×2160 пікселів);
- формати HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+;
- частота оновлення — 120–144 Гц;
- порти — HDMI 2.1;
- операційна система — Google TV.
Нагадаємо, експерт порівняв технології дисплеїв RGB LED та Super Quantum Dot (SQD) Mini LED.
Фокус також повідомляв, що LG G6 та Samsung S95H претендують на звання найкращого OLED-телевізора 2026 року.