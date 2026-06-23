Яскраві телевізори Mini LED за доступною ціною: топ-3 моделі 2026 року (фото)

Технологія Mini LED у телевізорах стає дедалі доступнішою, забезпечуючи високу яскравість і глибокий чорний колір у середньому та бюджетному сегментах.

Експерти порталу RTINGS протестували найновіші моделі та визначили трійку найкращих недорогих телевізорів із якісним підсвічуванням. Підсумуємо основні характеристики, переваги та недоліки кожної моделі.

Hisense U7SG

Hisense U7SG — найкращий телевізор середнього класу 2026 року за версією експертів. Телевізор оснащений 4K-екраном із підсвічуванням Mini LED та матовим антибліковим покриттям, яке ефективно усуває відблиски у світлій кімнаті. Модель отримала чотири порти з пропускною здатністю HDMI 2.1, підтримку VRR і максимальну частоту оновлення 165 Гц у 4K (або 330 Гц при зниженні роздільної здатності до 1080p). Заявлена підтримка форматів Dolby Vision, HDR10+ та аудіо DTS. Пристрій працює на базі новітньої версії Google TV з функціями штучного інтелекту Gemini, але на ринку також представлена модифікація з системою Fire TV. У лінійці доступні діагоналі 55, 65, 75, 85, 100 та 116 дюймів.

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Телевізор Hisense U7SG Фото: wired.com

Телевізор чудово підходить для кінотеатральних умов завдяки глибокому чорному кольору та для кіберспорту завдяки мінімальній затримці введення. Однак локальне затемнення поступається дорожчим аналогам: помітні засвічення навколо яскравих об’єктів на темному тлі, а загальна точність передачі кольорів дещо занижена. Геймерів та любителів спорту може розчарувати час відгуку та помітний ефект "брудного екрану".

Переваги:

Фантастична пікова яскравість у форматах SDR та HDR.

Яскраві та насичені кольори.

Відмінний контраст і рівномірний глибокий чорний колір.

Висока точність зображення в SDR одразу після розпакування.

Недоліки:

Ефект "брудного екрану", що сильно відволікає увагу.

Якість зображення швидко погіршується при перегляді під кутом.

TCL QM6K

Модель TCL QM6K 2025 року визнано найкращим 55-дюймовим телевізором початкового рівня вартістю до 500 доларів (з урахуванням регулярних знижок). Модель оснащена двома портами HDMI 2.1 (з підтримкою 4K при 144 Гц, 1080p при 288 Гц і VRR) та двома портами HDMI 2.0 (один із них працює як eARC із транзитом звуку Dolby та DTS). Пристрій підтримує Dolby Vision та HDR10+, а працює під управлінням Google TV 12. Серія представлена моделями розміром 55, 65, 75, 85 та 98 дюймів.

Телевізор TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Телевізор вирізняється глибокими рівнями чорного кольору та багатою палітрою. Висока пікова яскравість у режимі SDR чудово справляється з відблисками від розсіяного верхнього освітлення. Пристрій забезпечує низьку затримку вхідного сигналу та мінімальне розмиття в динамічних іграх. При цьому HDR-яскравість залишається посередньою: яскраві спецефекти не виглядають вражаюче, а навколо них з’являються ореоли. Якщо навпроти екрана знаходиться вікно або лампа, на матриці виникнуть сильні дзеркальні відбиття.

Переваги:

Глибокі відтінки чорного незалежно від освітлення кімнати.

Висока точність зображення в HDR і SDR.

Достатня яскравість SDR для придушення відблисків від непрямого світла.

Підтримка портів HDMI 2.1 (до 4K/144 Гц і 1080p/288 Гц) з VRR.

Недоліки:

Недостатня яскравість у режимі HDR.

Помітні відблиски при розміщенні навпроти яскравих ламп або вікон.

Якість зображення погіршується при перегляді під екстремальними кутами.

Vizio Mini LED Quantum 4K

Vizio Mini LED Quantum 4K 2026 року випуску — найкращий ультрабюджетний смарт-телевізор. Моделі з діагоналлю до 75 дюймів продаються дешевше за 500 доларів (також доступна рідкісна 50-дюймова версія). Новинка пропонує повноматричне локальне затемнення Mini LED і широкий колірний обхват. Підтримується вивід у 4K при 60 Гц і 1080p при 120 Гц з технологією VRR. Формати HDMI 2.1 відсутні. Операційна система VIZIO OS включає базовий набір стрімінгових додатків. Модельний ряд варіюється від 43 до 85 дюймів.

Телевізор Vizio Mini LED Quantum 4K Фото: PC Mag

Зображення залишається насиченим незалежно від типу контенту, а широкі кути огляду дають змогу дивитися телевізор із будь-якої точки кімнати. Яскравості вистачає, щоб компенсувати непряме освітлення. Однак низька контрастність робить телевізор поганим вибором для перегляду в темряві: чорний колір виглядає сіруватим, а навколо світлих об’єктів і субтитрів утворюється світіння. Для спортивних трансляцій та інтенсивного геймінгу це не найкращий вибір, але з огляду на ціну — це все ще гідна модель для більшості випадків використання.

Переваги:

Стабільне зображення при перегляді збоку.

Хороший рівень пікової яскравості у стандартному форматі SDR.

Недоліки:

Екран не поглинає прямі дзеркальні відбиття від ламп.

Дрібні яскраві деталі в HDR не виділяються через недостатню яскравість.

Помилки та недоробки в інтерфейсі операційної системи.

Погана апаратна обробка зображень у динаміці.

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