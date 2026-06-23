Какой телевизор Samsung купить: эксперт сравнил модели OLED, QLED и Micro RGB (фото)

Компания Samsung предлагает широкий выбор телевизоров на любой бюджет. Если до недавнего времени в флагманских моделях в основном использовались OLED-дисплеи, то сейчас внимание приковано к технологии Micro RGB.

Чтобы выяснить, какой телевизор Samsung является лучшим в 2026 году, эксперт портала ZDNET Тейлор Клемонс сравнил модели Samsung S95H, Samsung QN90F и новейший Samsung Micro RGB TV R95H.

Samsung S95H

Samsung S95H Фото: zdnet.com

OLED-телевизор Samsung S95H использует отдельно подсвечиваемые светодиоды, которые можно включать и выключать независимо друг от друга, создавая глубокий черный и очень яркий белый цвета. Это позволяет добиться превосходного контраста. Поскольку каждый светодиод может отключаться отдельно, OLED-панели в меньшей степени подвержены эффекту ореола, когда свет проникает в более темные участки экрана, что может привести к потере мелких деталей.

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Samsung S95H соответствует стандартам Pantone, а значит, обеспечивает более 2000 цветов из Formula Guide и более 130 цветов из SkinTone Guide. Кроме того, этот телевизор поддерживает технологию Nvidia G-Sync VRR, что делает его отличным выбором для создателей контента и стримеров.

Samsung QN90F

Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F основан на QLED-панели. Это более старая, проверенная и бюджетная технология. Несмотря на это, QN90F предлагает фирменное качество изображения Samsung QLED, превосходный звук и множество интеллектуальных функций.

Одним из преимуществ Samsung QN90F является широкий выбор размеров экрана — от 43 дюймов до 115 дюймов. Эксперт рекомендует QN90F тем, кто ищет надежный телевизор для использования в качестве второго экрана в спальне, офисе или детской комнате.

Samsung R95H

Samsung R95H Фото: zdnet.com

Samsung R95H использует инновационную технологию Micro RGB, которая интегрирует красные, зеленые и синие светодиоды в панель, чтобы охватить до 100 % цветовой гаммы BT.2020. Светодиоды Micro LED оснащены специальной фокусирующей линзой, которая помогает уменьшить перетекание цветов, обеспечивая более четкое изображение. Это обеспечивает качество изображения, схожее с OLED, без риска выгорания.

Дисплей Samsung R95H имеет матовое покрытие и базовую частоту обновления 165 Гц. Для игр телевизор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro VRR, которая увеличивает частоту обновления до 240 Гц.

Телевизор работает на базе чипа Micro RGB AI Engine Pro, разработанного для улучшения масштабирования, ускорения обработки и интеграции искусственного интеллекта. Он также имеет встроенную поддержку Samsung Vision AI.

Выбор эксперта

По мнению Клемонса, технологии Micro RGB удалось затмить OLED. Отдельно подсвеченные светодиоды гарантируют такой же глубокий черный и яркий белый контраст, как и OLED, а появление синих светодиодов позволяет Samsung R95H воспроизводить более широкий диапазон цветов. Это делает R95H идеальным выбором для создателей контента.

В то же время следует учитывать, что, как и любая новая технология, Micro RGB стоит дорого. Цена на Samsung R95H начинается от 3200 долларов за 65-дюймовую модель и достигает 6500 долларов за 85-дюймовую.

Напомним, что компания TCL выпустила телевизоры, в которых используется технология RGB-Mini LED.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские OLED-телевизоры LG G6 и Samsung S95H.