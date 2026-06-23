Який телевізор Samsung купити: експерт порівняв моделі OLED, QLED та Micro RGB (фото)

Компанія Samsung пропонує широкий вибір телевізорів на різний бюджет. Якщо донедавна флагманські моделі здебільшого використовували дисплеї OLED, то нині увага прикута до технології Micro RGB.

Щоб вияснити, який телевізор Samsung найкращий у 2026 році, експерт порталу ZDNET Тейлор Клемонс порівняв моделі Samsung S95H, Samsung QN90F та найновіший Samsung Micro RGB TV R95H.

Samsung S95H

Samsung S95H Фото: zdnet.com

OLED-телевізор Samsung S95H використовує окремо підсвічені світлодіоди, які можна вмикати та вимикати незалежно, створюючи глибокі чорні та дуже яскраві білі кольори. Це дозволяє отримати чудовий контраст. Оскільки кожен світлодіод може вимикатись окремо, OLED-панелі менше страждають від ефекту ореолу, коли світло проникає в темніші ділянки екрана, потенційно стираючи дрібніші деталі.

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Samsung S95H відповідає стандартам Pantone, а отже обіцяє понад 2000 кольорів у Formula Guide та понад 130 кольорів у SkinTone Guide. Окрім того, цей телевізор пропонує підтримку Nvidia G-Sync VRR, що робить його чудовим варіантом для творців контенту та стрімерів.

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Samsung QN90F

Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F базується на QLED-панелі. Це старіша, більш усталена та бюджетна технологія. Попри це, QN90F пропонує фірмову якість зображення Samsung QLED, чудовий звук та безліч інтелектуальних функцій.

Однією з переваг Samsung QN90F є широкий вибір розмірів дисплея – від 43 дюймів до 115 дюймів. Експерт радить QN90F тим, хто шукає надійний телевізор, щоб використовувати його як другий екран у спальні, офісі чи дитячій кімнаті.

Samsung R95H

Samsung R95H Фото: zdnet.com

Samsung R95H використовує інноваційну технологію Micro RGB, яка інтегрує червоні, зелені та сині світлодіоди в панель, щоб охопити до 100% колірної гами BT.2020. Світлодіоди Micro LED оснащені спеціальною фокусуючою лінзою, яка допомагає зменшити перетікання кольорів, забезпечуючи більш чітке зображення. Це забезпечує якість зображення, подібну до OLED, без ризику вигоряння.

Дисплей Samsung R95H має матове покриття та базову частоту оновлення 165 Гц. Для ігор телевізор підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro VRR, яка збільшує частоту оновлення до 240 Гц.

Телевізор працює на базі чипа Micro RGB AI Engine Pro, створеного для покращення масштабування, швидшої обробки та інтеграції штучного інтелекту. Він також має вбудовану підтримку Samsung Vision AI.

Вибір експерта

На думку Клемонса, технології Micro RGB вдалося затьмарити OLED. Окремо підсвічені світлодіоди гарантують такий самий глибокий чорний та яскравий білий контраст, як і OLED, а поява синіх світлодіодів дозволяє Samsung R95H відтворювати ширший діапазон кольорів. Це робить R95H ідеальним для творців контенту.

Водночас варто враховувати, що, як і будь-яка нова технологія, Micro RGB коштує дорого. Ціна Samsung R95H стартує від 3200 доларів за 65-дюймовий варіант, сягаючи 6500 доларів за 85-дюймовий.

Нагадаємо, компанія TCL випустила телевізори, що використовують технологію RGB-Mini LED.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманські OLED-телевізори LG G6 та Samsung S95H.