Эксперт назвал лучший OLED-телевизор 2026 года: какая модель LG заслужила высокую оценку (фото)

Поиск доступного телевизора с OLED-матрицей часто сопряжен с компромиссами, однако модель LG B5 ломает этот стереотип.

Обозреватель TechRadar, протестировавший десятки моделей, назвал LG B5 лучшим бюджетным OLED-телевизором года, присвоив ему высокую оценку — 4,5 звезды из 5 возможных.

В преддверии скорого выхода следующего поколения (LG B6), эта модель стала эталоном соотношения цены и характеристик. Резюмируем главные возможности телевизора, отмеченные экспертом.

Игровые функции LG B5

LG B5 позиционируется как отличный телевизор для видеоигр, который ничем не уступает более дорогим аналогам в линейке (LG C5 и G5) в плане интерфейсов.

ТВ оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, которые поддерживают вывод изображения в формате 4K при частоте обновления 120 Гц. Телевизор укомплектован полным набором технологий адаптивной синхронизации: FreeSync, G-Sync, ALLM (автоматический режим низкой задержки) и HGiG для корректного отображения HDR в играх. Эксперт зафиксировал минимальную задержку ввода на уровне 9,1 мс в режиме Boost. В динамичных шутерах вроде Battlefield V панель демонстрирует безупречную плавность и мгновенный отклик без разрывов кадра.

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Качество изображения LG B5

Для киноманов LG B5 предлагает традиционные преимущества OLED-технологии — бесконечный контраст и глубокий черный цвет. Тестирование на мрачных сценах фильма "Бэтмен" показало отличную проработку теней, идеально передающую атмосферу картины.

В то же время яркие сцены (на примере мюзикла "Злая") демонстрируют насыщенную цветопередачу, реалистичные тона кожи и отличную детализацию текстур. Телевизор также отлично справляется со спортивными трансляциями: динамичные движения камеры и быстрое перемещение объектов на футбольном поле передаются плавно, без рывков и дрожания (judder).

LG B5 OLED Фото: Digital Trends

Преимущества и недостатки LG B5 OLED

Преимущества:

Топовые геймерские функции функции: 4 порта HDMI 2.1, 4K/120 Гц, VRR, G-Sync и FreeSync.

4 порта HDMI 2.1, 4K/120 Гц, VRR, G-Sync и FreeSync. Сверхнизкая задержка входного сигнала: всего 9,1 мс.

всего 9,1 мс. Качество изображения: эталонный черный цвет, отличная контрастность и высокая детализация текстур.

эталонный черный цвет, отличная контрастность и высокая детализация текстур. Обработка движения: плавная картинка без артефактов в спортивных трансляциях и экшн-сценах.

Недостатки:

Пиковая яркость: матрица уступает по уровню максимальной яркости более дорогим OLED-телевизорам на рынке, что может быть заметно в светлых помещениях.

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