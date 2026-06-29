Експерт назвав найкращий OLED-телевізор 2026 року: яка модель LG заслужила високу оцінку (фото)

Пошук доступного телевізора з OLED-матрицею часто пов’язаний із компромісами, проте модель LG B5 руйнує цей стереотип.

Оглядач TechRadar, який протестував десятки моделей, назвав LG B5 найкращим бюджетним OLED-телевізором року, надавши йому високу оцінку — 4,5 зірки з 5 можливих.

Напередодні виходу наступного покоління (LG B6) ця модель стала еталоном співвідношення ціни та характеристик. Підсумуємо основні можливості телевізора, на які звернув увагу експерт.

Ігрові функції LG B5

LG B5 позиціонується як чудовий телевізор для відеоігор, який нічим не поступається дорожчим аналогам у лінійці (LG C5 та G5) у плані інтерфейсів.

Телевізор оснащений чотирма портами HDMI 2.1, які підтримують виведення зображення у форматі 4K із частотою оновлення 120 Гц. Телевізор укомплектований повним набором технологій адаптивної синхронізації: FreeSync, G-Sync, ALLM (автоматичний режим низької затримки) та HGiG для коректного відображення HDR в іграх. Експерт зафіксував мінімальну затримку введення на рівні 9,1 мс у режимі Boost. У динамічних шутерах на кшталт Battlefield V панель демонструє бездоганну плавність і миттєву реакцію без розривів кадру.

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Якість зображення LG B5

Для кіноманів LG B5 пропонує традиційні переваги технології OLED — нескінченний контраст і глибокий чорний колір. Тестування на похмурих сценах фільму "Бетмен" показало чудове відтворення тіней, що ідеально передає атмосферу картини.

Водночас яскраві сцени (на прикладі мюзиклу "Зла") демонструють насичену передачу кольорів, реалістичні відтінки шкіри та чудову деталізацію текстур. Телевізор також чудово справляється зі спортивними трансляціями: динамічні рухи камери та швидке переміщення об’єктів на футбольному полі передаються плавно, без ривків і тремтіння (judder).

LG B5 OLED Фото: Digital Trends

Переваги та недоліки LG B5 OLED

Переваги:

Найкращі ігрові функції: 4 порти HDMI 2.1, 4K/120 Гц, VRR, G-Sync та FreeSync.

4 порти HDMI 2.1, 4K/120 Гц, VRR, G-Sync та FreeSync. Надзвичайно низька затримка вхідного сигналу: всього 9,1 мс.

всього 9,1 мс. Якість зображення: еталонний чорний колір, відмінна контрастність і висока деталізація текстур.

еталонний чорний колір, відмінна контрастність і висока деталізація текстур. Обробка руху: плавне зображення без артефактів у спортивних трансляціях та екшн-сценах.

Недоліки:

Пікова яскравість: за рівнем максимальної яскравості матриця поступається дорожчим OLED-телевізорам на ринку, що може бути помітно у світлих приміщеннях.

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