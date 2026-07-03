Самые лучшие телевизоры сейчас и в будущем: какие 3 модели рекомендуют эксперты (фото)

RGB Mini LED и SQD Mini LED — новые ТВ-технологии, которые наделали шуму в 2026 году. Эксперты говорят, что за ними будущее, однако OLED тоже не пасет задних. Так какую же ТВ-панель выбрать? На этот вопрос отвечает Фокус.

3 июля 1928 года в США впервые в мире поступили в продажу телевизоры по баснословной тогда цене — 75 долларов (сейчас эта сумма эквивалентна 1470 долларам, — прим. ред.). Современные модели стоят столько же, однако имеют большие экраны и не занимают много места, как как они плоские. Но в те времена устройства были громоздкими, а экран занимал площадь скромные 12 кв. см. О том, как изменятся ТВ-технологии в будущем и на какие модели нужно уже сегодня обратить внимание, расскажет Фокус.

Как менялись телевизоры с годами

Как мы уже говорили выше, сегодня экраны стали кратно больше — от 5 130 кв. см (диагональ 43 дюйма) до 19 981 кв. см (диагональ 85 дюймов). Служат современные ТВ-панели до 15-лет при бережном использовании и постоянном уходе.

Відео дня

Функционал их гораздо шире, чем у предшественников прошлых лет, транслировавших от 2-х до 4-х каналов (по крайней мере, так было в Украине в эпоху существования СССР, — прим. ред.), — подключив телевизор к интернету, можно смотреть любой контент, играть в компьютерные игры с консолью, транслировать видео и фото со смартфона по Bluetooth, пользоваться голосовыми смарт-помощниками, интегрировать с системой "умного" дома, ставить прямой эфир на паузу, переключаться между разными режимами отображения и т.д.

Но, конечно, главное изменение коснулось технологии изготовления самих экранов. Об этом и пойдет речь далее.

Старый телевизор Фото: unsplash.com

RGB Mini LED — это будущее?..

Сегодня важно достичь наибольшей пиковой яркости экрана. Дело в том, что у дисплеев есть "враги" в виде обильного света и бликов. Чтобы их одолеть, необходимо повысить яркость до более чем 2000 нит. Технология RGB Mini LED как раз и призвана обеспечить сверхъяркость устройств, а также улучшить цветопередачу, контрастность, насыщенность и глубину черного.

Для справки: единица нит измеряет яркость любого современного дисплея. Она равна одной канделе на 1 кв. м и показывает, какое количество света излучается экраном. Чем выше показатель нит, тем ярче и комфортнее воспринимается изображение, если вокруг много света. В свою очередь, кандела измеряет силу света, излучаемого в конкретном направлении (равна силе света одной восковой свечи).

Производители постепенно сокращают выпуск ТВ-панелей на синих светодиодах и квантовых точках, отдавая предпочтение нескольким диодам, которые каждый по-отдельности воспроизводят красный, зеленый и синий цвета. В этом — вся суть RGB Mini LED, постепенно захватывающей рынок с 2026 года. Телевизоры такого типа уже есть у Hisense, TCL. Модели отличает поистине огромный цветовой охват и отсутствие перекрестных помех.

Телевизор с RGB Mini LED экраном от Hisense Фото: TechRadar

…как насчет технологии SQD Mini LED?

Компания TCL выбрала технологию SQD Mini LED в качестве флагманской в 2026 году. Она будет использоваться в модели X11L с более чем 20 000 зонами затемнения и пиковой яркостью 10 000 нит, которая уже вышла в Китае, Европе и США.

SQD (Super Quantum Dots) основана на суперквантовых точках, что улучшает фильтрацию света на цветовом уровне, уменьшая перекрестные помехи (когда цвета непреднамеренно смешиваются друг с другом) и сохраняя точность цветопередачи независимо от сложности сцены. Она также интегрирует Deep Colour System, которая расширяет цветовой спектр и повышает контрастность, и работает совместно с Halo Control System, минимизирующей эффект ореола вокруг ярких объектов. SQD Mini LED обещает поддерживать контрастность под контролем даже в хорошо освещенных помещениях, создавая более захватывающий опыт просмотра.

TCL утверждает, что все это вкупе обеспечит увеличение цветового охвата на 33% и улучшит точность квантовых точек по сравнению с телевизорами предыдущего поколения на 69%. Иными словами, изображение станет еще более реалистичным и стабильным, особенно в сценах с высоким контрастом.

Телевизор SQD Mini LED - модель X11L Фото: hifi.de

OLED-технология не сдается

OLED-панели тоже остаются популярными, так получили усовершенствование благодаря Micro Lens Array (MLA). Технология MLA призвана оснастить экран миллионами линз, которые видны буквально в микроскоп, но, тем не менее, выполняют важную функцию, — перенаправляют свет от источника к зрителю. Это дает возможность повысить яркость (тот самый показатель нит) и сделать OLED-телевизоры более энергоэффективными.

Таким образом, устройства с MLA демонстрируют яркость более 2000 нит, так как напряжение тока отрегулировано, что, конечно, повышает пиковую яркость, как у популярного LG C6. При этом телевизоры не становятся дороже, что не может не радовать потенциальных покупателей.

Ну и куда же сегодня без ИИ? Технология дает возможность смотреть контент в 8К-качестве, потому как телевизоры оснащены передовыми процессорами для более четкого масштабирования.

Справка: 8K — показатель сверхвысокой четкости, при котором транслируемая видеокартинка имеет разрешение 7680 × 4320 пикс., то есть 33 млн точек, что в 4 раза превышает 4K и в 16 раз — Full HD.

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Топ-3 телевизора 2026 года

Hisense UR9

Главная особенность UR9 — это технология RGB Mini LED. В отличие от обычных Mini LED телевизоров, использующих белую подсветку, проходящую через слой цветового фильтра, UR9 имеет отдельные красные, зеленые и синие Mini LED для прямой генерации цвета.

Hisense заявляет о пиковой яркости до 3500 нит для рассматриваемой обозревателями whathifi.com 65-дюймовой модели, а также о 980 зонах локального затемнения и собственной частоте обновления 170 Гц, и все это благодаря фирменному процессору Hi-View AI Engine RGB.

В отличие от большинства телевизоров премиум-класса, имеющих четыре разъема HDMI, у UR9 их всего три. К ним добавляется удобный для ПК-игр разъем DisplayPort. Все разъемы HDMI соответствуют стандарту 2.1, поддерживая 4K/170 Гц (и удобный для консолей 4K/120 Гц), VRR и ALLM.

Телевизор Hisense UR9 Фото: whathifi.com

UR9 поддерживает все основные форматы HDR — HLG, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, — а также интеллектуальные варианты Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive, которые реагируют на окружающее освещение в помещении.

Аудиохарактеристики порадовали экспертов: есть акустическая система Devialet 4.1.2 с выделенными динамиками, направленными вверх, поддержка звуковых дорожек Dolby Atmos и DTS:X.

В Европе UR9 работает на собственной платформе Hisense VIDAA — она быстрая, отзывчивая и логично структурирована. Присутствуют все основные потоковые сервисы и приложения для просмотра контента в записи.

Однако есть и недостатки: нет доступа к магазину Apple TV и приобретенным пользователями библиотекам, поэтому данный телевизор нельзя использовать для покупки и аренды фильмов. Поддержка потоковой передачи музыки ограничена: отсутствуют Spotify, Tidal, Apple Music и Qobuz. Также нет приложений для облачных игр. Однако наличие Freely позволяет транслировать телеканалы в прямом эфире через интернет без подключения к антенне.

Стоит телевизор чуть более 2000 долларов США.

TCL X11L

Немецкий эксперт Герберт Бисгес из hifi.de отмечает поистине огромный контраст и хорошее антибликовое покрытие, наличие чистых цветов в режиме Filmmaker и тот факт, что данный телевизор ярче, чем другие.

Экран нового флагманского телевизора TCL X11L, пожалуй, лучший из того, что производит собственный производитель дисплеев компании CSOT. Дисплей от края до края оснащен мини-светодиодной подсветкой с более чем 11 000 индивидуально затемняемых зон. Его блестящая поверхность обладает сильным антибликовым покрытием, а внутри установлена ​​новейшая технология квантовых точек, обеспечивающая максимально яркие цвета.

"Даже если оценка с помощью программы Calman показывает охват 97,38 процента, по точкам измерения видно, что цветовая гамма TCL превышает пределы DCI-P3. Это придает цветам дополнительный блеск и насыщенность", — пишет специалист.

Телевизор TCL X11L Фото: hifi.de

X11L устанавливает рекорд яркости на отметке 9000 нит, говорится в материале. Однако это возможно только на короткое время при оптимизированных настройках в динамическом режиме. Измерения показали значения в диапазоне от 8800 до 8900 нит для 75-дюймовой панели, хотя у более крупных моделей индикаторы должны достигать 10 000.

Энергопотребление, напрямую зависит от настроек изображения. Для цветного тестового изображения HDR тестировщик измерил мощность 246 Вт в режиме Filmmaker при полной яркости. В динамическом режиме он получил около 350 Вт.

В остальном телевизор имеет разрешение 4K (3840 x 2160 пикс.), доступен в размерах 75, 85, 98 дюймов, поддерживает HDR, HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, его частота кадров достигает 120 Гц / 144 Гц / 165 Гц. Есть видеовходы HDMI 2.1 — 4 штуки.

Цена, к сожалению, заоблачная — 7000 евро.

LG MRGB95

Этот телевизор премиум-класса с большим экраном вместо подсветки Mini LED располагает технологией RGB Mini LED. На рынок он поступил в трех вариантах: с диагональю 75, 86 и 100 дюймов. Понятно, что такая ТВ-панель предназначена для просторных, хорошо освещенных помещений, пишет cnet.com.

Благодаря использованию RGB, устройство обеспечивает яркие, насыщенные цвета и гарантирует 100-процентный охват цветовых пространств BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. В свою очередь экран отлично отображает картинку в буквально залитых солнцем помещениях, сохраняя контрастность и избегая эффекта "выгорания".

LG MRGB95 оснащен чипом Alpha 11 AI Processor Gen 3, отвечающим за масштабирование контента и управление светодиодами для предотвращения цветовых искажений.

Телевизор LG MRGB95 Фото: LG

MRGB95 работает на базе платформы webOS, предлагающей расширенные возможности персонализации, функцию распознавания голоса (Voice ID) и встроенные чат-боты с ИИ.

Недостатки, к сожалению, есть. Во-первых, высокая цена по сравнению со стандартными LED- и даже некоторыми OLED-телевизорами. Во-вторых, количество зон локального затемнения насчитывает более 1000, что уступает показателям конкурентов (например, TCL QM8L, предлагающему до 4000 зон). В-третьих, уровень черного желает лучшего, т.к. несмотря на улучшенную контрастность, телевизор не может обеспечить тот же глубокий, "чернильный" черный цвет, который характерен для самоизлучающих OLED-панелей.

Стоимость — от 5000 долларов США.

Ранее мы писали о том, что специалисты назвали лучшую марку телевизоров 2026. Samsung QN65S90F, который продается за 1300 долларов, получил наивысший рейтинг, а также высокие оценки по качеству изображения, HDR и звука.