Найкращі телевізори зараз і в майбутньому: які 3 моделі рекомендують експерти (фото)

RGB Mini LED та SQD Mini LED — нові телевізійні технології, які викликали великий резонанс у 2026 році. Експерти кажуть, що майбутнє за ними, проте OLED теж не відстає. То яку ж телевізійну панель вибрати? На це питання відповідає "Фокус".

3 липня 1928 року в США вперше у світі з’явилися у продажу телевізори за неймовірною на той час ціною — 75 доларів (зараз ця сума еквівалентна 1470 доларам, — прим. ред.). Сучасні моделі коштують стільки ж, проте мають великі екрани й не займають багато місця, оскільки вони плоскі. Але в ті часи пристрої були громіздкими, а екран займав площу у скромні 12 кв. см. Про те, як зміняться телевізійні технології в майбутньому і на які моделі варто вже сьогодні звернути увагу, розповість "Фокус".

Як змінювалися телевізори з роками

Як ми вже зазначали вище, сьогодні екрани стали у кілька разів більшими — від 5 130 кв. см (діагональ 43 дюйми) до 19 981 кв. см (діагональ 85 дюймів). Сучасні телевізійні панелі служать до 15 років за умови дбайливого використання та постійного догляду.

Відео дня

Їхні функціональні можливості набагато ширші, ніж у попередників минулих років, які транслювали від 2 до 4 каналів (принаймні, так було в Україні за часів існування СРСР, — прим. ред.), — підключивши телевізор до інтернету, можна переглядати будь-який контент, грати в комп’ютерні ігри за допомогою консолі, транслювати відео та фото зі смартфона через Bluetooth, користуватися голосовими смарт-помічниками, інтегрувати з системою "розумного" дому, ставити прямий ефір на паузу, перемикатися між різними режимами відображення тощо.

Але, звісно, головна зміна стосувалася технології виготовлення самих екранів. Про це йтиметься далі.

Старий телевізор Фото: unsplash.com

RGB Mini LED — це майбутнє?..

Сьогодні важливо досягти максимальної пікової яскравості екрану. Справа в тому, що у дисплеїв є "вороги" у вигляді яскравого світла та відблисків. Щоб їх подолати, необхідно підвищити яскравість до понад 2000 ніт. Технологія RGB Mini LED якраз і покликана забезпечити надзвичайну яскравість пристроїв, а також поліпшити передачу кольорів, контрастність, насиченість і глибину чорного.

Для довідки: одиниця "ніт" вимірює яскравість будь-якого сучасного дисплея. Вона дорівнює одній канделі на 1 кв. м і показує, скільки світла випромінює екран. Чим вищий показник ніт, тим яскравіше й комфортніше сприймається зображення, якщо навколо багато світла. У свою чергу, кандела вимірює силу світла, що випромінюється в конкретному напрямку (дорівнює силі світла однієї воскової свічки).

Виробники поступово скорочують випуск телевізійних панелей на синіх світлодіодах і квантових точках, віддаючи перевагу кільком діодам, кожна з яких окремо відтворює червоний, зелений і синій кольори. У цьому — вся суть технології RGB Mini LED, яка поступово завойовує ринок з 2026 року. Телевізори такого типу вже є у Hisense та TCL. Моделі відрізняються справді величезним колірним охопленням та відсутністю перехресних перешкод.

Телевізор з екраном RGB Mini LED від Hisense Фото: TechRadar

…а як щодо технології SQD Mini LED?

Компанія TCL обрала технологію SQD Mini LED як флагманську у 2026 році. Вона буде використовуватися в моделі X11L з понад 20 000 зон затемнення та піковою яскравістю 10 000 ніт, яка вже вийшла на ринок у Китаї, Європі та США.

Технологія SQD (Super Quantum Dots) базується на суперквантових точках, що покращує фільтрацію світла на колірному рівні, зменшуючи перехресні перешкоди (коли кольори ненавмисно змішуються між собою) та зберігаючи точність передачі кольорів незалежно від складності сцени. Вона також інтегрує Deep Colour System, яка розширює колірний спектр і підвищує контрастність, та працює разом із Halo Control System, що мінімізує ефект ореолу навколо яскравих об’єктів. SQD Mini LED обіцяє підтримувати контрастність під контролем навіть у добре освітлених приміщеннях, створюючи більш захопливий досвід перегляду.

TCL стверджує, що все це разом забезпечить збільшення колісного охоплення на 33% та покращить точність квантових точок порівняно з телевізорами попереднього покоління на 69%. Іншими словами, зображення стане ще реалістичнішим і стабільнішим, особливо у сценах із високим контрастом.

Телевізор SQD Mini LED — модель X11L Фото: hifi.de

OLED-технологія не здається

OLED-панелі також залишаються популярними, адже їх удосконалили завдяки технології Micro Lens Array (MLA). Технологія MLA покликана оснастити екран мільйонами лінз, які видно буквально лише під мікроскопом, але, тим не менш, виконують важливу функцію — перенаправляють світло від джерела до глядача. Це дає змогу підвищити яскравість (той самий показник ніт) і зробити OLED-телевізори більш енергоефективними.

Отже, пристрої з технологією MLA демонструють яскравість понад 2000 ніт, оскільки напруга струму відрегульована, що, звісно, підвищує пікову яскравість, як у популярного LG C6. При цьому телевізори не дорожчають, що не може не радувати потенційних покупців.

Ну а як же сьогодні обійтися без штучного інтелекту? Ця технологія дає змогу переглядати контент у якості 8К, адже телевізори оснащені найсучаснішими процесорами для більш чіткого масштабування.

Довідка: 8K — показник надвисокої чіткості, при якому трансльоване відео має роздільну здатність 7680 × 4320 пікселів, тобто 33 млн точок, що в 4 рази перевищує 4K і в 16 разів — Full HD.

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Топ-3 телевізорів 2026 року

Hisense UR9

Головна особливість UR9 — це технологія RGB Mini LED. На відміну від звичайних телевізорів з технологією Mini LED, які використовують біле підсвічування, що проходить через шар кольорового фільтра, UR9 має окремі червоні, зелені та сині Mini LED для безпосереднього формування кольору.

Hisense заявляє про пікову яскравість до 3500 ніт для 65-дюймової моделі, яку розглядають оглядачі whathifi.com, а також про 980 зон локального затемнення та власну частоту оновлення 170 Гц, і все це завдяки фірмовому процесору Hi-View AI Engine RGB.

На відміну від більшості телевізорів преміум-класу, які мають чотири роз’єми HDMI, у моделі UR9 їх лише три. До них додається роз’єм DisplayPort, зручний для ігор на ПК. Усі роз'єми HDMI відповідають стандарту 2.1, підтримуючи 4K/170 Гц (а також зручний для консолей режим 4K/120 Гц), VRR та ALLM.

Телевізор Hisense UR9 Фото: whathifi.com

UR9 підтримує всі основні формати HDR — HLG, HDR10, HDR10+ та Dolby Vision, — а також інтелектуальні варіанти Dolby Vision IQ та HDR10+ Adaptive, які реагують на рівень освітлення в приміщенні.

Аудіохарактеристики приємно здивували експертів: тут є акустична система Devialet 4.1.2 з окремими динаміками, спрямованими вгору, а також підтримка звукових доріжок Dolby Atmos і DTS:X.

У Європі UR9 працює на власній платформі Hisense VIDAA — вона швидка, чутлива та логічно структурована. Доступні всі основні стрімінгові сервіси та додатки для перегляду записаного контенту.

Однак є й недоліки: немає доступу до магазину Apple TV та бібліотек, придбаних користувачами, тому цей телевізор не можна використовувати для купівлі та оренди фільмів. Підтримка потокової передачі музики обмежена: відсутні Spotify, Tidal, Apple Music та Qobuz. Також немає додатків для хмарних ігор. Однак наявність Freely дозволяє транслювати телеканали в прямому ефірі через інтернет без підключення до антени.

Телевізор коштує трохи більше 2000 доларів США.

TCL X11L

Німецький експерт Герберт Бісгес із hifi.de відзначає справді величезний контраст і якісне антиблікове покриття, наявність чистих кольорів у режимі Filmmaker та те, що цей телевізор яскравіший за інші.

Екран нового флагманського телевізора TCL X11L, мабуть, найкращий із тих, що випускає власний виробник дисплеїв компанії CSOT. Дисплей від краю до краю оснащений міні-світлодіодним підсвічуванням із понад 11 000 зон, які можна індивідуально затемнювати. Його блискуча поверхня має потужне антиблікове покриття, а всередині встановлено новітню технологію квантових точок, що забезпечує максимально яскраві кольори.

"Навіть якщо оцінка за допомогою програми Calman показує охоплення 97,38 відсотка, за точками вимірювання видно, що колірна гама TCL виходить за межі DCI-P3. Це надає кольорам додаткового блиску та насиченості", — пише фахівець.

Телевізор TCL X11L Фото: hifi.de

X11L встановлює рекорд яскравості на рівні 9000 ніт, йдеться в матеріалі. Однак це можливо лише на короткий час за умови оптимізованих налаштувань у динамічному режимі. Вимірювання показали значення в діапазоні від 8800 до 8900 ніт для 75-дюймової панелі, хоча у більших моделей показники повинні сягати 10 000.

Енергоспоживання безпосередньо залежить від налаштувань зображення. Для кольорового тестового зображення HDR тестувальник виміряв потужність 246 Вт у режимі Filmmaker при повній яскравості. У динамічному режимі він зафіксував близько 350 Вт.

В іншому телевізор має роздільну здатність 4K (3840 x 2160 пікселів), доступний у розмірах 75, 85, 98 дюймів, підтримує HDR, HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, а його частота кадрів сягає 120 Гц / 144 Гц / 165 Гц. Є 4 відеовходи HDMI 2.1.

Ціна, на жаль, захмарна — 7000 євро.

LG MRGB95

Цей телевізор преміум-класу з великим екраном замість підсвічування Mini LED оснащений технологією RGB Mini LED. Він з’явився на ринку у трьох варіантах: з діагоналлю 75, 86 та 100 дюймів. Зрозуміло, що така телевізійна панель призначена для просторих, добре освітлених приміщень, пише cnet.com.

Завдяки використанню технології RGB пристрій забезпечує яскраві, насичені кольори та гарантує 100-відсоткове охоплення колірних просторів BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB. У свою чергу, екран чудово відображає зображення у буквально залитих сонцем приміщеннях, зберігаючи контрастність та уникаючи ефекту "вигорання".

LG MRGB95 оснащений чіпом Alpha 11 AI Processor Gen 3, який відповідає за масштабування контенту та керування світлодіодами з метою запобігання колірним спотворенням.

Телевізор LG MRGB95 Фото: LG

MRGB95 працює на базі платформи webOS, яка пропонує розширені можливості персоналізації, функцію розпізнавання голосу (Voice ID) та вбудовані чат-боти з штучним інтелектом.

На жаль, недоліки все ж є. По-перше, висока ціна порівняно зі стандартними LED- і навіть деякими OLED-телевізорами. По-друге, кількість зон локального затемнення налічує понад 1000, що поступається показникам конкурентів (наприклад, TCL QM8L, який пропонує до 4000 зон). По-третє, рівень чорного залишає бажати кращого, оскільки, незважаючи на покращену контрастність, телевізор не може забезпечити той самий глибокий, "чорнильний" чорний колір, який характерний для самовипромінювальних OLED-панелей.

Вартість — від 5000 доларів США.

Раніше ми писали про те, що фахівці визначили найкращу марку телевізорів 2026 року. Модель Samsung QN65S90F, яка продається за 1300 доларів, отримала найвищий рейтинг, а також високі оцінки за якість зображення, HDR та звуку.