Названа альтернатива дорогим смартфонам: что это за телефоны и как они победят iPhone (фото)

Сегмент доступных смартфонов (так называемых "субфлагманов") Apple никак не удается захватить, и в компании Nothing это прекрасно понимают.

Компания Nothing хочет бросить вызов Apple в сфере смартфонов, и эксперты рынка говорят, что в этой индустрии есть сегмент для захвата, пишет techadvisor.com.

Соучредитель и генеральный директор лондонского бренда Карл Пей опубликовал в Instagram провокационное видео, в котором пообещал переманивать клиентов Apple, "уводя их по одному".

Nothing уже не впервые делает столь дерзкие заявления; и хотя такой подход может казаться неискренним, он вполне объясним. Этому молодому бренду всего 5 лет, и он не располагает ресурсами, сопоставимыми с возможностями более именитых конкурентов. Чтобы хоть как-то заявить о себе в индустрии, компании нужно привлекать внимание, а за неимением бездонного рекламного бюджета самым очевидным решением становятся броские публикации в социальных сетях.

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Сам Карл Пей вряд ли всерьез верит, будто Apple можно легко потеснить. Достаточно взглянуть на огромное количество смартфонов, копирующих дизайн iPhone и постоянно появляющихся на рынке; дело доходит даже до попыток опередить Apple, выпуская устройства еще до того, как выйдут смартфоны американской компании. Позиции Apple на рынке смартфонов сейчас незыблемы, поскольку именно она задала правила игры и занимает умы огромного числа потребителей.

Смартфоны Nothing Phone (4a) Фото: androidauthority.com

Серьезная угроза для компании, вероятно, возникнет лишь с появлением устройств, которые придут на смену смартфонам — будь то носимые гаджеты с искусственным интеллектом или что-то иное. Но куда более реальной целью выглядит сегмент доступных смартфонов (так называемых "субфлагманов"), и в Nothing это прекрасно понимают.

2026 год нельзя назвать удачным или захватывающим для смартфонов среднего класса. Google Pixel 10a — это, по сути, тот же Google Pixel 9a в новой "обертке", а Samsung Galaxy A57 не предлагает существенных улучшений, оправдывающих возросшую цену.

Рост стоимости компонентов сильно бьет по этому сегменту рынка, где и без того низкая маржа (по сравнению с премиум-классом) становится еще меньше, что фактически останавливает (или, по крайней мере, замедляет) внедрение инноваций. На этом фоне выгодно выделяется один производитель — это Nothing.

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Nothing Phone (4a) Pro нельзя назвать выдающимся телефоном среднего класса, но он отличается "смелой непохожестью" на конкурентов, если говорить о дизайне. Эффектный цельный корпус и уникальная система уведомлений Glyph Matrix выделяют этот аппарат на фоне всех остальных телефонов стоимостью до 500 фунтов стерлингов.

Разумеется, подобные инновации повышают стоимость устройства по сравнению с предыдущими моделями, из-за чего сложнее обосновать его ценность для покупателя. И все же этот телефон дарит яркие эмоции на фоне довольно скучного рынка смартфонов среднего класса 2026 года.

Соотношение цены и качества Nothing Phone (4a) сбалансировано — у него запоминающийся полупрозрачный дизайн, отличный дисплей и великолепный, четкий интерфейс, и все это за 349 фунтов стерлингов.

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