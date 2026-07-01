Знайдено альтернативу дорогим смартфонам: що це за телефони і як вони переможуть iPhone (фото)

Apple ніяк не вдається завоювати сегмент доступних смартфонів (так званих "субфлагманів"), і в компанії Nothing це чудово розуміють.

Компанія Nothing хоче кинути виклик Apple у сфері смартфонів, і експерти ринку зазначають, що в цій галузі є сегмент, який можна завоювати, пише techadvisor.com.

Співзасновник і генеральний директор лондонського бренду Карл Пей опублікував у Instagram провокаційне відео, в якому пообіцяв переманювати клієнтів Apple, "забираючи їх по одному".

Nothing вже не вперше робить такі зухвалі заяви; і хоча такий підхід може здаватися нещирим, його цілком можна пояснити. Цьому молодому бренду лише 5 років, і він не має ресурсів, порівнянних із можливостями більш відомих конкурентів. Щоб хоч якось заявити про себе в галузі, компанії потрібно привертати увагу, а за відсутності бездонного рекламного бюджету найочевиднішим рішенням стають яскраві публікації в соціальних мережах.

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Сам Карл Пей навряд чи серйозно вірить, що Apple можна легко витіснити. Достатньо поглянути на величезну кількість смартфонів, які копіюють дизайн iPhone і постійно з’являються на ринку; справа доходить навіть до спроб випередити Apple, випускаючи пристрої ще до того, як з’являться смартфони американської компанії. Позиції Apple на ринку смартфонів зараз непохитні, оскільки саме вона встановила правила гри й займає уми величезної кількості споживачів.

Смартфони Nothing Phone (4a) Фото: androidauthority.com

Серйозна загроза для компанії, ймовірно, виникне лише з появою пристроїв, які прийдуть на зміну смартфонам — чи то носимі гаджети зі штучним інтелектом, чи щось інше. Але набагато реальнішою ціллю виглядає сегмент доступних смартфонів (так званих "субфлагманів"), і в Nothing це чудово розуміють.

2026 рік не можна назвати вдалим чи захоплюючим для смартфонів середнього класу. Google Pixel 10a — це, по суті, той самий Google Pixel 9a у новій "обгортці", а Samsung Galaxy A57 не пропонує суттєвих покращень, які б виправдовували підвищену ціну.

Зростання вартості компонентів сильно позначається на цьому сегменті ринку, де й без того низька маржа (порівняно з преміум-класом) стає ще меншою, що фактично зупиняє (або, принаймні, уповільнює) впровадження інновацій. На цьому тлі вигідно виділяється один виробник — це Nothing.

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Nothing Phone (4a) Pro не можна назвати видатним смартфоном середнього класу, але він вирізняється "сміливою відмінністю" від конкурентів, якщо говорити про дизайн. Ефектний суцільний корпус та унікальна система сповіщень Glyph Matrix виділяють цей пристрій на тлі всіх інших телефонів вартістю до 500 фунтів стерлінгів.

Звісно, такі інновації підвищують вартість пристрою порівняно з попередніми моделями, через що складніше обґрунтувати його цінність для покупця. І все ж цей телефон дарує яскраві емоції на тлі досить нудного ринку смартфонів середнього класу 2026 року.

Співвідношення ціни та якості у Nothing Phone (4a) є збалансованим — він має незабутній напівпрозорий дизайн, чудовий дисплей та прекрасний, чіткий інтерфейс, і все це за 349 фунтів стерлінгів.

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